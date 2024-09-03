Dünyanın ilk büyük çinko iyon pil fabrikası hizmete girdi

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Tam Boyutta Gör İsveçli Enerpoly, Stokholm'ün kuzeyinde çinko-iyon batarya fabrikasını hizmete aldı. 100 MWh kapasiteli fabrika, bu pil teknolojisini büyük ölçekte üreten ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Enerpoly Üretim İnovasyon Merkezi olarak adlandırılan fabrika, 6.500 metrekarelik alan üzerine kurulu ve yıllık 100 MWh kapasiteye ulaşmak üzere tasarlandı. Ancak tam kapasiteli üretime 2026 yılında ulaşılması planlanıyor.

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Çinko iyon pillerin avantajları neler?

Sabit enerji depolama olarak kullanılması planlanan çinko iyon pil teknolojisinin lityum iyon pillere göre avantajları şunlar:

Yanıcı olmayan, yangın ve patlama riskini azaltan su bazlı bir elektrolit kullanıyor.

kullanıyor. Çinko, lityuma göre doğada çok daha bol bulunuyor ve çok daha ucuz.

ve çok daha ucuz. Çinko madenciliği lityuma göre çok daha çevre dostu. Lityumu çıkarmak için kapsamlı madencilik ve büyük buharlaştırma havuzlarının kullanılması gerekiyor.

Lityumu çıkarmak için kapsamlı madencilik ve büyük buharlaştırma havuzlarının kullanılması gerekiyor. Geniş bir sıcaklık aralığında çalışabiliyor ve daha az bakım gerektiriyor.

Çok daha uzun ömürlü. Enerpoly'nin üyesi olduğu kar amacı gütmeyen bir ticaret birliği olan Uluslararası Çinko Derneği'ne göre, çinko bazlı piller 20 yıla kadar dayanabilirken, lityum piller yaklaşık 12 yıl ömre sahip.

Tam Boyutta Gör Ancak çinko iyon piller enerji yoğunluğu açısından lityum iyon pillerin gerisinde kalıyor. Enerpoly'nin çinko iyon hücresi,106,4 Wh/kg enerji yoğunluğuyla 250-300 Wh/kg yoğunluğa sahip lityum iyon pillerin oldukça gerisinde. Ancak piller sabit depolamada kullanılacağı için enerji yoğunluğu büyük bir dezavantaj oluşturmuyor. Şirket, pillerinin 2-10 saatlik enerji depolama süresi için uygun olduğunu söylüyor.

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