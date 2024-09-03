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    Dünyanın ilk büyük çinko iyon pil fabrikası hizmete girdi

    İsveçli Enerpoly, Stokholm'ün kuzeyinde çinko-iyon batarya fabrikasını hizmete aldı. 100 MWh kapasiteli fabrika, bu pil teknolojisini büyük ölçekte üreten ilk tesis olma özelliğini taşıyor.
    Dünyanın ilk büyük çinko iyon pil fabrikası hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    İsveçli Enerpoly, Stokholm'ün kuzeyinde çinko-iyon batarya fabrikasını hizmete aldı. 100 MWh kapasiteli fabrika, bu pil teknolojisini büyük ölçekte üreten ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

    Enerpoly Üretim İnovasyon Merkezi olarak adlandırılan fabrika, 6.500 metrekarelik alan üzerine kurulu ve yıllık 100 MWh kapasiteye ulaşmak üzere tasarlandı. Ancak tam kapasiteli üretime 2026 yılında ulaşılması planlanıyor.

    Çinko iyon pillerin avantajları neler?

    Sabit enerji depolama olarak kullanılması planlanan çinko iyon pil teknolojisinin lityum iyon pillere göre avantajları şunlar:

    • Yanıcı olmayan, yangın ve patlama riskini azaltan su bazlı bir elektrolit kullanıyor.
    • Çinko, lityuma göre doğada çok daha bol bulunuyor ve çok daha ucuz.
    • Çinko madenciliği lityuma göre çok daha çevre dostu. Lityumu çıkarmak için kapsamlı madencilik ve büyük buharlaştırma havuzlarının kullanılması gerekiyor.
    • Geniş bir sıcaklık aralığında çalışabiliyor ve daha az bakım gerektiriyor.
    • Çok daha uzun ömürlü. Enerpoly'nin üyesi olduğu kar amacı gütmeyen bir ticaret birliği olan Uluslararası Çinko Derneği'ne göre, çinko bazlı piller 20 yıla kadar dayanabilirken, lityum piller yaklaşık 12 yıl ömre sahip.
    Dünyanın ilk büyük çinko iyon pil fabrikası hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Ancak çinko iyon piller enerji yoğunluğu açısından lityum iyon pillerin gerisinde kalıyor. Enerpoly'nin çinko iyon hücresi,106,4 Wh/kg enerji yoğunluğuyla 250-300 Wh/kg yoğunluğa sahip lityum iyon pillerin oldukça gerisinde. Ancak piller sabit depolamada kullanılacağı için enerji yoğunluğu büyük bir dezavantaj oluşturmuyor.  Şirket, pillerinin 2-10 saatlik enerji depolama süresi için uygun olduğunu söylüyor. 
    Kaynakça https://newatlas.com/energy/enerpoly-zinc-ion-battery-megafactory/ https://www.enerpoly.com/article/enerpoly-opens-worlds-first-zinc-ion-battery-megafactory-sweden
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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