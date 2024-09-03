Dünyanın ilk büyük çinko iyon pil fabrikası hizmete girdi

Enerpoly Üretim İnovasyon Merkezi olarak adlandırılan fabrika, 6.500 metrekarelik alan üzerine kurulu ve yıllık 100 MWh kapasiteye ulaşmak üzere tasarlandı. Ancak tam kapasiteli üretime 2026 yılında ulaşılması planlanıyor.
Çinko iyon pillerin avantajları neler?
Sabit enerji depolama olarak kullanılması planlanan çinko iyon pil teknolojisinin lityum iyon pillere göre avantajları şunlar:
- Yanıcı olmayan, yangın ve patlama riskini azaltan su bazlı bir elektrolit kullanıyor.
- Çinko, lityuma göre doğada çok daha bol bulunuyor ve çok daha ucuz.
- Çinko madenciliği lityuma göre çok daha çevre dostu. Lityumu çıkarmak için kapsamlı madencilik ve büyük buharlaştırma havuzlarının kullanılması gerekiyor.
- Geniş bir sıcaklık aralığında çalışabiliyor ve daha az bakım gerektiriyor.
- Çok daha uzun ömürlü. Enerpoly'nin üyesi olduğu kar amacı gütmeyen bir ticaret birliği olan Uluslararası Çinko Derneği'ne göre, çinko bazlı piller 20 yıla kadar dayanabilirken, lityum piller yaklaşık 12 yıl ömre sahip.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.