Hem hidrojen hem de batarya seçenekli dünyanın ilk treni tanıtıldı

Trenlerde ister hidrojen ister batarya seçeneği
Stadler RS1 Railbus halefi olarak geliştirilen RS Zero, çevre dostu iki sürüş teknolojisini bir araya getirerek demiryolu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyor. Stadler tarafından tasarlanan bu yenilikçi araç, hidrojen ve batarya gücünü kullanarak emisyonsuz çalışma imkanı sunuyor. Firma, bu iki gücü birleştiren bir tren filosu geliştirdiğini açıklayarak özellikle Avrupa’daki demiryolları için kritik bir adım attı.
Aktarılanlara göre Avrupa'daki demiryolu hatlarının yüzde 43'ü, Almanya'da ise yüzde 38'i elektrifikasyondan yoksun durumda. Bu hatlarda demiryolu trafiğini artırmak ve ulaşımda dönüşüm sağlamak için eski ve elektrifikasyonsuz hatların yeniden canlandırılması gerekiyor.
Bu hibrit seçenek, demiryolu işletmecilerine güzergahlarının uzunluğuna ve tercih ettikleri yakıt türüne göre en uygun aracı seçme imkanı sunuyor. Stadler'in RS Zero modelinde, yolcular için maksimum konfor ve erişilebilirlik ön planda tutulmuş. Konfigürasyona göre 70 ila 150 yolcu kapasitesi sağlanıyor. Alçak giriş yüksekliği ve basamaksız alçak zemin alanı, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, bisikletler ve diğer hacimli eşyalar için çok amaçlı bir alan bulunuyor. Bu alan, ihtiyaç halinde daha fazla bisiklet için koltukların katlanabilir olmasıyla esneklik sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.