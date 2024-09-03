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    Hem hidrojen hem de batarya seçenekli dünyanın ilk treni tanıtıldı

    Sürdürülebilir demiryolu ulaşımı konusunda kendisinden söz ettiren Stadler Rail, bir ilke daha imza atıyor. Firma, hem hidrojen hem de batarya ile çalışabilen bir tren filosu geliştirdiğini duyurdu.
    Hem hidrojen hem de batarya seçenekli dünyanın ilk treni Tam Boyutta Gör
    Alman bölgesel demiryolu taşımacılığında uzun yıllardır popüler olan ikonik Stadler RS1 Railbus trenleri artık ömürlerinin sonuna geliyor. Bu tren, hem geleneksel dizel yakıtla hem de kolza yağı gibi biyodizel türleriyle çalışabilen bir yapıya sahipti ve yaklaşık 500 adet üretilmişti. Ömürlerini dolduran bu trenler için Stadler Rail Germany sıfır karbon salınımı gerçekleştiren yeni nesil RS Zero trenini tanıttı. Stadler RS Zero, hidrojen veya batarya ile çalışabilen ilk tren olacak.

    Trenlerde ister hidrojen ister batarya seçeneği

    Stadler RS1 Railbus halefi olarak geliştirilen RS Zero, çevre dostu iki sürüş teknolojisini bir araya getirerek demiryolu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyor. Stadler tarafından tasarlanan bu yenilikçi araç, hidrojen ve batarya gücünü kullanarak emisyonsuz çalışma imkanı sunuyor. Firma, bu iki gücü birleştiren bir tren filosu geliştirdiğini açıklayarak özellikle Avrupa’daki demiryolları için kritik bir adım attı.

    Aktarılanlara göre Avrupa'daki demiryolu hatlarının yüzde 43'ü, Almanya'da ise yüzde 38'i elektrifikasyondan yoksun durumda. Bu hatlarda demiryolu trafiğini artırmak ve ulaşımda dönüşüm sağlamak için eski ve elektrifikasyonsuz hatların yeniden canlandırılması gerekiyor.

    Hem hidrojen hem de batarya seçenekli dünyanın ilk treni Tam Boyutta Gör
    RS Zero'nun prototipi tek vagonlu hidrojen modeli olarak tanıtıldı, ancak iki vagonlu konfigürasyonlar da mevcut. Tek vagonlu hidrojenli model, 700 km menzile sahipken, iki vagonlu konfigürasyonla bu mesafe 1.000 km'ye çıkıyor. Batarya ile çalışan modellerin menzili ise daha kısa; tek vagonlu versiyon 80-100 km yol alabilirken, iki vagonlu konfigürasyonla bu menzil 90-180 km arasında değişiyor. Her iki konfigürasyon da maksimum 120 km/h hızla seyahat edebiliyor. Bu arada batarya menzilleri ve istatistikleri bataryaların ömürleri sonuna göre verilmiş durumda.

    Bu hibrit seçenek, demiryolu işletmecilerine güzergahlarının uzunluğuna ve tercih ettikleri yakıt türüne göre en uygun aracı seçme imkanı sunuyor. Stadler'in RS Zero modelinde, yolcular için maksimum konfor ve erişilebilirlik ön planda tutulmuş. Konfigürasyona göre 70 ila 150 yolcu kapasitesi sağlanıyor. Alçak giriş yüksekliği ve basamaksız alçak zemin alanı, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, bisikletler ve diğer hacimli eşyalar için çok amaçlı bir alan bulunuyor. Bu alan, ihtiyaç halinde daha fazla bisiklet için koltukların katlanabilir olmasıyla esneklik sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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