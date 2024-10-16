Dünyanın ilk çift yüzlü “güneş penceresi” kuruldu

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Tam Boyutta Gör Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu (TNO) tarafından koordine edilen bir araştırma ekibi, dünyada bir ilk olan iki yüzeyli (bifacial) güneş enerjisi penceresi konseptini geliştirdi. Bu yeni nesil çok işlevli pencere, hem elektrik üretimi sağlayarak temiz enerji sağlıyor hem de iç mekanlarda aşırı ısınmayı önleyerek termal ve görsel konfor sunuyor.

Araştırmanın baş yazarı Simona Villa, “ZIEZO penceresi, iki yüzeyli kristal silikon güneş hücre şeritleri içeren benzersiz bir yalıtımlı cam ünitesinden (IGU) ve entegre edilmiş jaluzi sisteminden oluşuyor,” diye açıklıyor. Jaluzi sistemi, kullanıldığında güneş ışınlarını hücrelerin arka yüzeyine yönlendirerek enerji üretimini artırıyor. Villa, “Piyasada bina entegrasyonu için iki yüzeyli PV penceresine şu anda rastlanmıyor,” diyor.

Hem gölgeleme hem enerji üretimi

Belirtilenlere göre sistem üç farklı çalışma moduna sahip. Jaluzi tamamen kapatıldığında maksimum enerji artışı sağlanırken, açık tutulduğunda kısmi bir artış elde edilebiliyor. Kullanıcılar, jaluzi pozisyonunu otomatik olarak ayarlayarak enerji üretimi ile termal ve görsel kontrol arasında bir öncelik seçimi yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma, Pilkington adlı cam üreticisinin katkılarıyla geliştirilen ve patentli bir pencere teknolojisi üzerinde şekillendirildi. 12 küçük ölçekli prototip, dış mekan araştırma tesisinde farklı varyasyonlar ile test edilirken, gerçek boyutlu 6 pencere de Pilkington'un ofis binasında kullanıldı.

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Bir yıllık dış mekan izleme sonuçları, bu inovatif ürününün potansiyelini ortaya koydu. Villa’nın açıkladığına göre, en yansıtıcı jaluzi kullanıldığında güneşli günlerde anlık enerji artışı yüzde 25'e kadar çıkabiliyor. Günlük ortalamada ise bu artış yüzde 13 civarında. Jaluzilerin açısı, güneşin pozisyonu ve ışınım koşulları, enerji üretiminde önemli rol oynuyor. ZIEZO pencerelerinin enerji yoğunluğu yaklaşık 100 W/m² olarak ölçüldü ve yüzde 40 oranında şeffaflık sağlıyor. Villa, bu ürünün renkli ve opak güneş panelleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.

Villa, gelecekte ürünün görsel konfor ve iç mekan termal kontrolüne odaklanarak geliştirileceğini belirtti. Pilkington firmasının bu ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını vurgulanırken aktif gölgeleme cihazının binalarda sağlayacağı faydaların da araştırılacağını söyledi.

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