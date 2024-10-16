Dünyanın ilk çift yüzlü “güneş penceresi” kuruldu

Araştırmanın baş yazarı Simona Villa, “ZIEZO penceresi, iki yüzeyli kristal silikon güneş hücre şeritleri içeren benzersiz bir yalıtımlı cam ünitesinden (IGU) ve entegre edilmiş jaluzi sisteminden oluşuyor,” diye açıklıyor. Jaluzi sistemi, kullanıldığında güneş ışınlarını hücrelerin arka yüzeyine yönlendirerek enerji üretimini artırıyor. Villa, “Piyasada bina entegrasyonu için iki yüzeyli PV penceresine şu anda rastlanmıyor,” diyor.
Hem gölgeleme hem enerji üretimi
Belirtilenlere göre sistem üç farklı çalışma moduna sahip. Jaluzi tamamen kapatıldığında maksimum enerji artışı sağlanırken, açık tutulduğunda kısmi bir artış elde edilebiliyor. Kullanıcılar, jaluzi pozisyonunu otomatik olarak ayarlayarak enerji üretimi ile termal ve görsel kontrol arasında bir öncelik seçimi yapabiliyor.
Bir yıllık dış mekan izleme sonuçları, bu inovatif ürününün potansiyelini ortaya koydu. Villa’nın açıkladığına göre, en yansıtıcı jaluzi kullanıldığında güneşli günlerde anlık enerji artışı yüzde 25'e kadar çıkabiliyor. Günlük ortalamada ise bu artış yüzde 13 civarında. Jaluzilerin açısı, güneşin pozisyonu ve ışınım koşulları, enerji üretiminde önemli rol oynuyor. ZIEZO pencerelerinin enerji yoğunluğu yaklaşık 100 W/m² olarak ölçüldü ve yüzde 40 oranında şeffaflık sağlıyor. Villa, bu ürünün renkli ve opak güneş panelleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.
Villa, gelecekte ürünün görsel konfor ve iç mekan termal kontrolüne odaklanarak geliştirileceğini belirtti. Pilkington firmasının bu ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını vurgulanırken aktif gölgeleme cihazının binalarda sağlayacağı faydaların da araştırılacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.