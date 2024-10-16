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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk çift yüzlü “güneş penceresi” kuruldu

    TNO araştırmacıları dünyanın ilk çift yüzlü güneş penceresini başarıyla inşa etti. Bu yeni konsept hem enerji verimliliğine hem de enerji üretimine odaklanarak dikkat çekiyor.
    Dünyanın ilk çift yüzlü “güneş penceresi” kuruldu Tam Boyutta Gör
    Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu (TNO) tarafından koordine edilen bir araştırma ekibi, dünyada bir ilk olan iki yüzeyli (bifacial) güneş enerjisi penceresi konseptini geliştirdi. Bu yeni nesil çok işlevli pencere, hem elektrik üretimi sağlayarak temiz enerji sağlıyor hem de iç mekanlarda aşırı ısınmayı önleyerek termal ve görsel konfor sunuyor.

    Araştırmanın baş yazarı Simona Villa, ZIEZO penceresi, iki yüzeyli kristal silikon güneş hücre şeritleri içeren benzersiz bir yalıtımlı cam ünitesinden (IGU) ve entegre edilmiş jaluzi sisteminden oluşuyor,” diye açıklıyor. Jaluzi sistemi, kullanıldığında güneş ışınlarını hücrelerin arka yüzeyine yönlendirerek enerji üretimini artırıyor. Villa, “Piyasada bina entegrasyonu için iki yüzeyli PV penceresine şu anda rastlanmıyor,” diyor.

    Hem gölgeleme hem enerji üretimi

    Belirtilenlere göre sistem üç farklı çalışma moduna sahip. Jaluzi tamamen kapatıldığında maksimum enerji artışı sağlanırken, açık tutulduğunda kısmi bir artış elde edilebiliyor. Kullanıcılar, jaluzi pozisyonunu otomatik olarak ayarlayarak enerji üretimi ile termal ve görsel kontrol arasında bir öncelik seçimi yapabiliyor.

    Dünyanın ilk çift yüzlü “güneş penceresi” kuruldu Tam Boyutta Gör
    Araştırma, Pilkington adlı cam üreticisinin katkılarıyla geliştirilen ve patentli bir pencere teknolojisi üzerinde şekillendirildi. 12 küçük ölçekli prototip, dış mekan araştırma tesisinde farklı varyasyonlar ile test edilirken, gerçek boyutlu 6 pencere de Pilkington'un ofis binasında kullanıldı.

    Bir yıllık dış mekan izleme sonuçları, bu inovatif ürününün potansiyelini ortaya koydu. Villa’nın açıkladığına göre, en yansıtıcı jaluzi kullanıldığında güneşli günlerde anlık enerji artışı yüzde 25'e kadar çıkabiliyor. Günlük ortalamada ise bu artış yüzde 13 civarında. Jaluzilerin açısı, güneşin pozisyonu ve ışınım koşulları, enerji üretiminde önemli rol oynuyor. ZIEZO pencerelerinin enerji yoğunluğu yaklaşık 100 W/m² olarak ölçüldü ve yüzde 40 oranında şeffaflık sağlıyor. Villa, bu ürünün renkli ve opak güneş panelleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.

    Villa, gelecekte ürünün görsel konfor ve iç mekan termal kontrolüne odaklanarak geliştirileceğini belirtti. Pilkington firmasının bu ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını vurgulanırken aktif gölgeleme cihazının binalarda sağlayacağı faydaların da araştırılacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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