Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama

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Edge Magazine'in Aralık sayısına röportaj veren Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan, PS3'ten PS4'e geçişin oldukça ani olduğunu itiraf etti. Üst düzey yönetici, şirketin tüm dikkatini PlayStation 5'e kaydırdığını ancak bu kez farklı bir yaklaşım benimsendiğini sözlerine ekledi.

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Sony'nin patronu: "Bu son derece geniş topluluğa karşı bir sorumluluğumuz olduğunu ve ihtiyaç olduğu sürece harika PS4 oyunları yapma fırsatına sahip olduğumuzu hissediyoruz." dedi. Başka bir deyişle Sony, PlayStation 4'ü PlayStation 3'ten çok daha yavaş bir şekilde devre dışı bırakacak. Bu gelişme de fiyat düşüşü bekleyen ve henüz PlayStation 5 alamayanlar için harika bir haber olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, eski sistemlerini kullanma eğiliminde olan kullanıcılar için geleceğe yönelik yeni oyunlar anlamına da geldiğini söyleyebiliriz.

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PlayStation 5'e az sayıda oyun mu çıkacak?

Peki bu gelişme, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 alan kullanıcılar için ne anlama geliyor? Son model konsolları için daha az oyun mu çıkacak? Muhtemelen değil.

Sony'nin sahip olduğu stüdyolardaki oyunlar ilk başta PS4 içeriğine biraz daha odaklanacak olsalar da, üçüncü taraf geliştiriciler oyunlarını yeni ve daha güçlü bir platforma taşımaya büyük ilgi gösteriyorlar. PS4 oyunlarını üreten birçok stüdyo, kreasyonlarını PlayStation 5'e taşımaya devam ediyor ve genellikle PS4'te satın alan müşterilere yeni nesil bir sürüm sunuyor. Bu yüzden PlayStation 5 için geliştirilen kaliteli oyunlarda herhangi bir azalma veya gecikme olmayacak.

https://www.thegamer.com/jim-ryan-playstation-ps4-plans/

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