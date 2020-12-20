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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama

    Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan, PlayStation 4 sahiplerine cihazlarının ömrünü olumlu yönde etkileyecek yeni bir söz verdi.
    1 gün
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    Oyun Konsolları
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    Teknoloji Editörü
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    Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama
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    Edge Magazine'in Aralık sayısına röportaj veren Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan, PS3'ten PS4'e geçişin oldukça ani olduğunu itiraf etti. Üst düzey yönetici, şirketin tüm dikkatini PlayStation 5'e kaydırdığını ancak bu kez farklı bir yaklaşım benimsendiğini sözlerine ekledi.

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    Sony'nin patronu: "Bu son derece geniş topluluğa karşı bir sorumluluğumuz olduğunu ve ihtiyaç olduğu sürece harika PS4 oyunları yapma fırsatına sahip olduğumuzu hissediyoruz." dedi. Başka bir deyişle Sony, PlayStation 4'ü PlayStation 3'ten çok daha yavaş bir şekilde devre dışı bırakacak. Bu gelişme de fiyat düşüşü bekleyen ve henüz PlayStation 5 alamayanlar için harika bir haber olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, eski sistemlerini kullanma eğiliminde olan kullanıcılar için geleceğe yönelik yeni oyunlar anlamına da geldiğini söyleyebiliriz.

    Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama
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    PlayStation 5'e az sayıda oyun mu çıkacak?

    Peki bu gelişme, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 alan kullanıcılar için ne anlama geliyor? Son model konsolları için daha az oyun mu çıkacak? Muhtemelen değil.

    Sony'nin sahip olduğu stüdyolardaki oyunlar ilk başta PS4 içeriğine biraz daha odaklanacak olsalar da, üçüncü taraf geliştiriciler oyunlarını yeni ve daha güçlü bir platforma taşımaya büyük ilgi gösteriyorlar. PS4 oyunlarını üreten birçok stüdyo, kreasyonlarını PlayStation 5'e taşımaya devam ediyor ve genellikle PS4'te satın alan müşterilere yeni nesil bir sürüm sunuyor. Bu yüzden PlayStation 5 için geliştirilen kaliteli oyunlarda herhangi bir azalma veya gecikme olmayacak.



    https://www.thegamer.com/jim-ryan-playstation-ps4-plans/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    İonian_Gamer (on ) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama: PS5' i iptal ediyoruz
    Yanıtla +51
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    canguler917 (can guler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    100 milyondan fazla sattı ps4. böyle büyük bir potansiyeli kesip atmayacaklar tabii ki, yeni oyunlarla koparabildiklerini koparacaklar.
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    Gaksital (Doğan Soyiç ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ps5 düzgün şekilde çıksaydı hiç kimseye acımadan ps4'ün online hizmetlerini bile keserlerdi. koronadan ötürü talebe yetişemediler. bu yüzden kitleyi xboxa kaptırmamak için ps4te oyalamaya çalışacaklar.
    ps5 düzgün şekilde çıksaydı hiç kimseye acımadan ps4'ün online hizmetlerini bile keserlerdi. koronadan ötürü talebe yetişemediler. bu yüzden kitleyi xboxa kaptı...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    pikalos (pega han) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sony sen istediğini yap.Bizde bu vergiler varken peheeeeey
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    Merdomable 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belirli oyunlar haricinde ps5 i kovalamanın anlamı yok, ps4 slim de pro da bir süre daha at koşturur, seneye ps5 anca yaygınlaşır, zaten 11k yı geçer 2021 ortasında. Bu fiyata gidin PC toplayın.
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    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 Pro ile 60 fps oynayabilirsin. Ps5 almana gerek yok.
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    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam anlamadım PS4 ün fiyatını düşünüyor
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    tuncay altuntoprak (tuncay altuntoprak) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    lou2 ,gow,gta5 gibi grafiklerden fazlasında gözüm yok. oynanış, hikaye iyi olsun yeterli.ps5 almanında en az 1 yılı var.
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    from softwave 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu ekonomi ile oyun ve konsol fiyatları yüzünden " sorun sende değil bende " ayrılığı yaşayacağız.
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    mrtkrk (murat kurak) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 zevkimi daha almadim suan en sevdiğim hitman 2 yi full bitirmeye çalışıyorum ondan sonra oynamadigim hikaye oyunlarına saldiricam simdi.bana kizicaksoniz ama bem daha last.ofu bitirmedim:(
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    cimbomman (mustafa öztürk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sebepten ps5 stoku koyamayan sony oyunculara kemik atıyor. Afedersin de yemezler.
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    kartal172 (Cemil ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    İkinci el batakhanesi coşacak.
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    carter (Volkan ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony lütfetmiş. Çok sevindik gerçekten. O oyunları zaten seve seve çıkartacaksınız . Ps5 satışları ortada.
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    39 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

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    sony, playstation 4 ve
    5 etiket daha ps4 PlayStation 5 jim ryan oyun konsolu Ev Elektroniği
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