Dünyanın ilk füzyon reaktörü 2040'ta İngiltere'de açılacak: Peki nükleer füzyon nedir?

Nükleer füzyon reaktörü tamamlandığında, teoride neredeyse sonsuz temiz enerji sunabilecek. Ek olarak tesisin nereye kurulacağı da açıklanmış durumda: Nottinghamshire, West Burton. İngiltere bu tesis için ise 2040 yılını işaret ediyor. Eğer başarılı olunursa, 1950’lerde dünyanın ilk ticari nükleer fisyon reaktörünü üreten İngiltere için bu bir gurur kaynağı olacaktır.
Füzyon tesisi için yapılan duyuru İngiltere Ticaret Bakanı Jacob Rees Mogg geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada paylaşıldı. 2040 yılına kadar inşa edilmek ve elektrik şebekesine enerji verilmesi istenen tesis esasında türünün ilk örneği olarak tarihe geçecek. Kurulacak olan tesis hali hazırda kömürle çalışan bir elektrik santralinin yerine inşa edilecek. Projenin toplam maliyetinin ise 10 milyar sterlin (11,42 milyar dolar veya 206 milyar TL) civarında olması bekleniyor.
Projenin gerçekleştirilmesi için aynı zamanda ülke genelindeki yüksek teknoloji firmalarının desteği ve yüksek kalifiyeli iş olanaklarının oluşturulması da sağlanacak.
Nükleer Füzyon tesisinin önündeki engeller neler?
Teorik olarak, nükleer füzyon, hiçbir karbon emisyonu üretmezken, kömür, petrol veya gazdan yaklaşık dört milyon kat daha fazla enerji üretebilir.
Nükleer füzyon nedir?
Nükleer füzyon, Güneş'in günlük olarak yaptığı şeyin küçültülmüş bir versiyonudur. Atomların parçalanması ve birleştirilmesi (füzyon) çok büyük miktarlarda enerjiyi açığa çıkarmakta ve neredeyse sonsuz bir enerji üretimi vadetmekte.
Bu süreç, her milisaniyede tonlarca hidrojen atomunun çarpıştığı yıldızlarda sürekli olarak gerçekleşmekte. Hidrojen atomları, atomik bağlarını parçaladıklarında ve daha ağır helyum atomları oluşturduklarında yüksek miktarda ısı ve ışık üretmekte. Bilim insanları bu olayı gezegenimizde gerçekleştirerek oluşan tepkimeden enerji elde etmeye çalışmakta.
Nükleer füzyon reaktöründe bir şeyler ters giderse milyonlarca insanın ölmesi pek mümkün değil. Zira bir şeyler ters giderse reaktör sadece durur, çalışmaz ve tepkime olmaz. Dolayısıyla açığa çıkan ısının serbest kalması gibi bir tehlike yok.
Dolayısıyla füzyon, nükleer fisyon kullanan geleneksel nükleer santrallerinin tam tersi olarak düşünülebilir. Bildiğiniz gibi fisyon işlemi sırasında, füzyon gibi enerji üretiliyor ancak işlem sonucunda ortaya zararlı radyoaktif ürünler çıkıyor. Ek olarak bir şeyler ters gittiğinde de sonucu son derece ölümcül ve geri döndürülmesi imkansız oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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