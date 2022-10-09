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    Dünyanın ilk füzyon reaktörü 2040'ta İngiltere'de açılacak: Peki nükleer füzyon nedir?

    Ülkelerin enerji ihtiyacı gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Bu bağlamda İngiltere, dünyanın ilk nükleer füzyon reaktörünü 2040 yılına kadar inşa edeceklerini açıkladı.
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    Dünyanın ilk füzyon reaktörü 2040'ta İngiltere'de açılacak Tam Boyutta Gör
    Füzyon temelli enerji tesisleri temelinde sınırız bir enerji üretimi vadediyor ve bu eşiğe ulaşmak tüm ülkeler için kritik öneme sahip. Bu bağlamda İngiltere, dünyanın ilk nükleer füzyon reaktörünü faaliyete geçirmeyi planladıkları tarihi açıklayarak bu alanda önemli bir adım atıyor.

    Nükleer füzyon reaktörü tamamlandığında, teoride neredeyse sonsuz temiz enerji sunabilecek. Ek olarak tesisin nereye kurulacağı da açıklanmış durumda: Nottinghamshire, West Burton. İngiltere bu tesis için ise 2040 yılını işaret ediyor. Eğer başarılı olunursa, 1950’lerde dünyanın ilk ticari nükleer fisyon reaktörünü üreten İngiltere için bu bir gurur kaynağı olacaktır.

    Füzyon tesisi için yapılan duyuru İngiltere Ticaret Bakanı Jacob Rees Mogg geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada paylaşıldı. 2040 yılına kadar inşa edilmek ve elektrik şebekesine enerji verilmesi istenen tesis esasında türünün ilk örneği olarak tarihe geçecek. Kurulacak olan tesis hali hazırda kömürle çalışan bir elektrik santralinin yerine inşa edilecek. Projenin toplam maliyetinin ise 10 milyar sterlin (11,42 milyar dolar veya 206 milyar TL) civarında olması bekleniyor.

    Projenin gerçekleştirilmesi için aynı zamanda ülke genelindeki yüksek teknoloji firmalarının desteği ve yüksek kalifiyeli iş olanaklarının oluşturulması da sağlanacak.

    Nükleer Füzyon tesisinin önündeki engeller neler?

    Teorik olarak, nükleer füzyon, hiçbir karbon emisyonu üretmezken, kömür, petrol veya gazdan yaklaşık dört milyon kat daha fazla enerji üretebilir.

    Dünyanın ilk füzyon reaktörü 2040'ta İngiltere'de açılacak Tam Boyutta Gör
    Ancak işlevsel bir ticari tesisin, önemli miktarda gazı 180 milyon Fahrenheit (100 milyon santigrat derece) sıcaklığa ısıtması da dahil olmak üzere çeşitli lojistik zorlukların üstesinden gelmesi gerekmekte. Maliyet ve tesisin inşasını bir yana bırakalım nükleer füzyon reaktörlerinin verimliliği de şimdilik aşılması gereken bir bariyer. Fransa'nın güneyinde 35 ülkenin iş birliğiyle devasa bir tesis inşa ediliyor. ITER projesi olarak adlandırılan bu tesisin amacı, füzyon reaktörünün tükettiğinden daha fazla enerji üretip üretemeyeceğini öğrenmek.

    Nükleer füzyon nedir?

    Nükleer füzyon, Güneş'in günlük olarak yaptığı şeyin küçültülmüş bir versiyonudur. Atomların parçalanması ve birleştirilmesi (füzyon) çok büyük miktarlarda enerjiyi açığa çıkarmakta ve neredeyse sonsuz bir enerji üretimi vadetmekte.

    Bu süreç, her milisaniyede tonlarca hidrojen atomunun çarpıştığı yıldızlarda sürekli olarak gerçekleşmekte. Hidrojen atomları, atomik bağlarını parçaladıklarında ve daha ağır helyum atomları oluşturduklarında yüksek miktarda ısı ve ışık üretmekte. Bilim insanları bu olayı gezegenimizde gerçekleştirerek oluşan tepkimeden enerji elde etmeye çalışmakta.

    Ancak bu sürecin ilerlemesi için hidrojen gazının 100 milyon derecenden fazla ısıtılması gerekiyor. Bu sıcaklık koşullarında, atomların doğrudan teması sürdürebilmesi için ise “tokomak” adı verilen bir cihazın içindeki güçlü mıknatıslar tarafından bir araya getirilmesi gerekiyor. Tokamak adındaki cihazı kafanızda manyetizmadan yararlanan plazma tutucu olarak da canlandırabilirsiniz. Tam Boyutta Gör

    Nükleer füzyon reaktöründe bir şeyler ters giderse milyonlarca insanın ölmesi pek mümkün değil. Zira bir şeyler ters giderse reaktör sadece durur, çalışmaz ve tepkime olmaz. Dolayısıyla açığa çıkan ısının serbest kalması gibi bir tehlike yok.

    Dolayısıyla füzyon, nükleer fisyon kullanan geleneksel nükleer santrallerinin tam tersi olarak düşünülebilir. Bildiğiniz gibi fisyon işlemi sırasında, füzyon gibi enerji üretiliyor ancak işlem sonucunda ortaya zararlı radyoaktif ürünler çıkıyor. Ek olarak bir şeyler ters gittiğinde de sonucu son derece ölümcül ve geri döndürülmesi imkansız oluyor.

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    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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