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    Çin, 2028’de nükleer füzyonla sınırsız temiz enerjiye ulaşmayı hedefliyor

    Enerji alanındaki ihtiyaçlar artmaya devam ederken üretim konusunda sınırlar kaldırılmak isteniyor. Çin ise, 2028 yılına kadar nükleer füzyon yoluyla sınırsız temiz enerji üretmeyi hedefliyor.
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    Çin, 2028’de nükleer füzyonla sınırsız enerjiye ulaşabilir
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    Ülkelerin enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaya devam ediyor. Pek çok ülke kendi füzyon enerji çözümlerinde çalışmalar yürütürken bu alanda en somut adımın Çin’den geleceği aktarılıyor. Öyle ki Çin’in 6 yıl içinde nükleer füzyon sayesinde sınırsın temiz enerjiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Çin Mühendislik Fiziği Akademisi’nden Profesör Peng Xianjue'ye göre, Çin’in Siçuan eyaletindeki Çengdu'da atımlı enerji santralinin inşası onaylanmış durumda. Alanındaki en büyük santral olarak nitelendirilen tesis sayesinde sınırsız temiz enerjinin üretimi gerçekleştirilecek. Ancak ilerlenmesi gereken daha uzun bir yol var gibi duruyor. Zira olması gereken tepkimenin sürdürülebilirliği noktasında aşılması gereken bariyerler bulunuyor.

    Halihazırda Çinli bilim insanlarının elde ettiği en iyi sonuç, 70 milyon santigrat dereceden daha biraz daha soğuk ortamda 17 dakika civarında gerçekleşen reaksiyon. Öte yandan Profesör Peng ise, Çin’in nükleer silah bilimleri alanında önde gelen bir isim ve ülkenin en gelişmiş nükleer savaş başlıklarının bazılarında kendi imzası bulunuyor.

    Nükleer füzyon gelecekte mümkün olabilir

    Çin, 2028’de nükleer füzyonla sınırsız enerjiye ulaşabilir
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    Çin’de kurulacak santralde Z-pinch (Zeta Pinch) makinesi kullanılacak. Z-pinch, füzyon gücü araştırmalarında esasında bir tür plazma hapsetme sistemi olarak açıklanabilir. Sistem içerisinde elektrik akımıyla birlikte sıkıştırılan plazmadan güçlü bir manyetik alan oluşturulması sağlanıyor. Aslında bu sistemin termonükleer bombanın füzyon sürecini büyük elektrik atımlarıyla taklit ettiğini ifade etsek yanlış olmayız.

    Süreç, plazmanın çökmesine neden olan bozulmalardan dolayı, öncelikle atom temelli silahları oluşturmak için kullanıldı. Ancak son zamanlarda nükleer füzyon enerjisine giden potansiyel bir yol olduğuna inanılmaya başlandı. Dolayısıyla bu tekniği kullanan tam ölçekli bir nükleer füzyon tesisinde, plazmayı stabilize etmek için kesintili eksenel akış gibi yaklaşımlarla sınırsız enerjinin mümkün olabileceği düşünülüyor.

    Bununla birlikte, Profesör Peng'e göre, yeni tesisin füzyon süreci, önce parçacıkları uranyuma sokmak için kullanılacak. Ardından ise elde edilen enerji bir fisyon reaktörünü besleyecek ve gerekli üretim gerçekleştirilecek.

    Nükleer füzyon enerjisi ve zorlukları

    Çin, 2028’de nükleer füzyonla sınırsız enerjiye ulaşabilir
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    Nükleer füzyon, enerji kaynakları arasındaki en önemli olanıdır diyebiliriz. Zira temelinde Güneş gibi yıldızların doğal sürecini yapay olarak taklit etmeyi hedefliyor. Yani, hidrojen atomlarının çarpıştırılarak helyum atomlarına dönüştürülmesi ve bu sayede büyük miktarda enerji elde edilmesi hedefleniyor.

    Nükleer füzyon sonucunda herhangi bir sera gazı açığa çıkmadığı için temelinde alternatif bir yenilenebilir enerji olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu kadar güçlü bir enerjiyi kullanmanın zorlukları da hayli fazla. Füzyon işleminin gerçekleşmesi için gereken son derece yoğun ve özel koşulların Dünya üzerinde taklit edilmesi oldukça zor. Aynı şekilde yakıtın Güneş’te olduğu gibi aşırı yüksek sıcaklıklarda ve uzun süreli şekilde ısıtılması gerekiyor. Ek olarak reaksiyon sırasında açığa çıkan nötronlar nedeniyle reaktör odalarının zamanla bozulma tehlikesi de bulunuyor. Tüm bu zorluklara rağmen gelecek yıllarda nükleer füzyonun hayatımızın birer parçası olması bekleniyor.

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