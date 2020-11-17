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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipi Oppo’dan geldi

    Oppo X 2021 konsept telefonu kenara doğru uzayabilen ekranı ile daha sağlam ve kullanışlı bir tecrübe sunmak amacında. En erken 2 yıl sonraya bu konsepti piyasada görebileceğiz.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara tüketici dünyası yeni yeni alışmaya başlarken şimdiden genişleyebilir ekranlı telefon konseptleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Büyük ekranlardaki rulolama sisteminden ilham alan yeni konsept yakında hayatımıza girebilir.

    Oppo X 2021 neler sunuyor?

    Geçtiğimiz haftalarda Çinli TCL’nin üste doğru genişleyen bir konseptine ait ilk test videoları internete sızmıştı. Sonrasında Samsung yöneticisinin kenara doğru genişleyen bir Samsung telefon prototipini elinde tuttuğunu görmüştük.

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    Oppo ise resmi olarak ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipini ürettiğini duyurdu. Oppo X 2021 adı verilen ilginç akıllı telefon konsepti katlanabilir telefonların yaşadığı ezilme veya yıpranma sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

    Oppo X 2021 modelinde OLED bir esnek ekran kullanılıyor. Kasanın belirli bir kısmında yer alan Roll Motor adındaki 6.8mm mekanizma otomatik olarak ekranı uzatıyor veya kısaltıyor. 6.7 inçlik bir telefon böylece 7.4 inçe uzuyor. Firma toplamda bu konsept için 122 patent almış ve sadece 12 tanesi mekanizma sisteminde kullanılıyor.

    Dünyanın ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipi Oppo’dan geldi

    Bu konseptte telefonun bir kısmı sabit kalırken diğer kısmı ekranı çekiyor. Böylece daha sağlam bir yapı ortaya çıkıyor. Ayrıca ekranın üzerine uygulanan 0.1mm kalınlığındaki Warp Track katmanı sağlamlığı arttırıyor.

    Oppo belirli senaryolarda uzamış ekranın avantaj sağlayacağını belirtiyor. Yani katlanabilir konseptlerdeki gibi çok daha fazla büyüyen ekranlar bu konseptin manifestosunda yer almıyor. Oppo X 2021 için en erken 2022 yılı işaret ediliyor.



    https://www.engadget.com/oppo-x-2021-rollable-concept-phone-093038483.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    1 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carman (Aziz Carman) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Genişleyip tablete yakın forma geldiğinde ki ileride o şekilde olur umarım sansung gibi iz yapmıyorsa en mantıklı cihaz
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    harika olmuş katlanabilir ekranlı telefonlardan daha kullanışlı gözüküyor
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kalınlığa bak.
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    cand. 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Katlanmadan mantıklı
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    LG de aynen böyle bir model hazırlıyor, çizimleri sızmıştı. Oppo erken davranmış.
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    carman (Aziz Carman) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Genişleyip tablete yakın forma geldiğinde ki ileride o şekilde olur umarım sansung gibi iz yapmıyorsa en mantıklı cihaz
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mcebi001 (murat çebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) carman
    Oled ekranların yogun yüksek aydınlıkta kullanıma dayanamama sorunu var ve bunu düzeltemediler..
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    Liquist 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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