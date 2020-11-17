Dünyanın ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipi Oppo’dan geldi

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara tüketici dünyası yeni yeni alışmaya başlarken şimdiden genişleyebilir ekranlı telefon konseptleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Büyük ekranlardaki rulolama sisteminden ilham alan yeni konsept yakında hayatımıza girebilir.

Oppo X 2021 neler sunuyor?

Geçtiğimiz haftalarda Çinli TCL’nin üste doğru genişleyen bir konseptine ait ilk test videoları internete sızmıştı. Sonrasında Samsung yöneticisinin kenara doğru genişleyen bir Samsung telefon prototipini elinde tuttuğunu görmüştük.

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Oppo ise resmi olarak ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipini ürettiğini duyurdu. Oppo X 2021 adı verilen ilginç akıllı telefon konsepti katlanabilir telefonların yaşadığı ezilme veya yıpranma sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Oppo X 2021 modelinde OLED bir esnek ekran kullanılıyor. Kasanın belirli bir kısmında yer alan Roll Motor adındaki 6.8mm mekanizma otomatik olarak ekranı uzatıyor veya kısaltıyor. 6.7 inçlik bir telefon böylece 7.4 inçe uzuyor. Firma toplamda bu konsept için 122 patent almış ve sadece 12 tanesi mekanizma sisteminde kullanılıyor.

Bu konseptte telefonun bir kısmı sabit kalırken diğer kısmı ekranı çekiyor. Böylece daha sağlam bir yapı ortaya çıkıyor. Ayrıca ekranın üzerine uygulanan 0.1mm kalınlığındaki Warp Track katmanı sağlamlığı arttırıyor.

Oppo belirli senaryolarda uzamış ekranın avantaj sağlayacağını belirtiyor. Yani katlanabilir konseptlerdeki gibi çok daha fazla büyüyen ekranlar bu konseptin manifestosunda yer almıyor. Oppo X 2021 için en erken 2022 yılı işaret ediliyor.

https://www.engadget.com/oppo-x-2021-rollable-concept-phone-093038483.html

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