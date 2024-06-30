Dünyanın ilk GPT-4o özellikli akıllı gözlüğü tanıtıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı gözlük denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olan Solos, yeni bir ürünle karşımıza çıktı. AirGo Vision olarak adlandırılan model, GPT-4o ve görsel girdiyi analiz edebilen üretken yapay zekaya sahip ilk akıllı gözlük olma özelliği taşıyor.

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Solos AirGo Vision'ın entegre kameradı (teknik özellikleri açıklamadı) sayesinde çevrede olup bitenleri analiz edebildiğini belirtelim. Bu sayede görsel girdiye dayalı gerçek zamanlı bilgiler sağlayabiliyor. Elbette ki hepsi bununla sınırlı değil.

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Ne zaman çıkacak?

Akıllı gözlük insanları, nesneleri, simgesel yapıları, eşyaları tanıyabildiği gibi yol tarifi ve rota önerileri sunabiliyor. Ayrıca mağazalardaki fiyatları kontrol edip karşılaştırma özelliği var. En uygun fiyatlı ürünü nerede bulabileceğinizi söyleyebilliyor. Sesli komutlara yanıt verme özelliği de mevcut.

Solos AirGo Vision bu yıl içinde satışa sunulacak. Kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak gözlüğün üç tip çerçeve ile sunulacağı biliniyor. Fiyat etiketi ise 250 dolar olacak.

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