Dünyanın ilk GPT-4o özellikli akıllı gözlüğü tanıtıldı

Solos AirGo Vision'ın entegre kameradı (teknik özellikleri açıklamadı) sayesinde çevrede olup bitenleri analiz edebildiğini belirtelim. Bu sayede görsel girdiye dayalı gerçek zamanlı bilgiler sağlayabiliyor. Elbette ki hepsi bununla sınırlı değil.
Ne zaman çıkacak?
Akıllı gözlük insanları, nesneleri, simgesel yapıları, eşyaları tanıyabildiği gibi yol tarifi ve rota önerileri sunabiliyor. Ayrıca mağazalardaki fiyatları kontrol edip karşılaştırma özelliği var. En uygun fiyatlı ürünü nerede bulabileceğinizi söyleyebilliyor. Sesli komutlara yanıt verme özelliği de mevcut.
Solos AirGo Vision bu yıl içinde satışa sunulacak. Kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak gözlüğün üç tip çerçeve ile sunulacağı biliniyor. Fiyat etiketi ise 250 dolar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.