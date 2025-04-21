Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Android XR akıllı gözlüklerini sergiledi: Gemini, görsel hafıza ve dahası

    Google, TED2025 konferansında Android XR destekli akıllı gözlükleri sergiledi. Sunum sırasında Gemini yapay zeka, görsel hafıza ve çok dilli özelliklere değinildi.

    Google, Android XR akıllı gözlüklerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir teknolojiler alanında kıyasıya bir yarış yaşanıyor ve bu yarışın yeni gözdesi akıllı gözlükler. Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle başlattığı bu akım, şimdi Apple, Samsung ve Google gibi devlerin katılımıyla yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Google, Android XR destekli akıllı gözlük prototipini ilk kez geniş kitlelerle buluşturduğu bir canlı demoyla teknoloji gündemine taşıdı.

    Google’ın Android XR lideri Shahram Izadi ve ürün yöneticisi Nishtha Bhatia, TED2025 konferansında sahneye çıkarak, bugüne dek sadece tanıtım videolarında ve sınırlı basın ön izlemlerinde görülen gözlüğü ilk kez sahada çalışırken sergiledi.

    Android XR platformu gerçek zamanlı olarak gösterildi

    İlk bakışta sıradan bir gözlüğü andıran bu cihaz, içindeki teknolojiyle fark yaratıyor. Gözlük, yüksek çözünürlüklü renkli ekran, entegre mikrofonlar, hoparlörler ve mini bir kamera barındırıyor. Aynı zamanda reçeteli cam desteği ve akıllı telefon bağlantısı gibi günlük kullanıma yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Etkinlikte yapılan canlı demo, gözlüğün günlük yaşamı kolaylaştıracak pek çok yeteneğini gözler önüne serdi. Izadi, sunum notlarını gözlük camında görüntüleyerek kullanımın ne kadar pratik olabileceğini gösterdi. Asıl dikkat çeken an ise Gemini yapay zeka asistanının devreye girmesiyle yaşandı. Bhatia'nın gözlükle sadece sesli komutlar kullanarak bir haiku oluşturması, daha önce gördüğü bir kitabın adını hatırlatması ve kaybolan bir otel anahtar kartını buldurması, Gemini’ın görsel hafıza ve doğal dil işleme gücünü ortaya koydu.

    Google, Android XR akıllı gözlüklerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni gözlüğü sadece bir asistan değil; adeta kişisel bir bilgi terminali. Gözlük, üzerinde "Welcome" yazan bir İngilizce tabelayı önce Farsçaya, ardından kullanıcı komutu doğrultusunda Hintçeye çevirdi – hem de hiçbir ayar değişikliği yapılmadan. Görsel açıklamalardan diyagram yorumlamaya, müzik albümünü tanıyıp parça çalmaya kadar birçok gelişmiş özellik, gerçek zamanlı olarak gösterildi. Gözlüğün bir diğer iddialı özelliği ise artırılmış gerçeklik destekli navigasyon. Kullanıcının görüş alanına entegre edilen 3D harita, klasik navigasyon deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

    Samsung kendi ürünüyle geliyor

    Google’ın geçtiğimiz Aralık ayında Samsung ve Qualcomm iş birliğiyle duyurduğu Android XR platformu, bu yeni nesil cihazların yazılımsal altyapısını oluşturuyor. YouTube, Google Maps, Chrome ve Google Photos gibi popüler uygulamalar, XR ortamına entegre edilerek çoklu pencere, 3D görselleştirme ve jestle kontrol gibi özelliklerle yeniden tasarlanıyor. Ayrıca mevcut Android uygulamalarıyla uyumluluk da korunuyor.

    Öte yandan, Google’ın bu hamlesi Samsung’un da planlarını hızlandırmış görünüyor. Koreli teknoloji devi, bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı Haean kod adlı kendi akıllı gözlükleri üzerinde çalışıyor. Sızan bilgilere göre Haean, sade tasarımı ve güneş gözlüğünü andıran yapısıyla günlük kullanımda fark edilmeden işlev sunmayı hedefliyor. Görünüşe göre bu yıl, akıllı gözlükleri sıkça konuşacağız.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tv fabrika ayarlarına döndüm kanallar gitti devlet diş hastanelerinin acili var mı babamın tc sini nasıl öğrenebilirim ford focus station wagon yorumları vodafone internet ayarları sms ile alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum