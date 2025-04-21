Google, Android XR akıllı gözlüklerini sergiledi: Gemini, görsel hafıza ve dahası

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Tam Boyutta Gör Giyilebilir teknolojiler alanında kıyasıya bir yarış yaşanıyor ve bu yarışın yeni gözdesi akıllı gözlükler. Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle başlattığı bu akım, şimdi Apple, Samsung ve Google gibi devlerin katılımıyla yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Google, Android XR destekli akıllı gözlük prototipini ilk kez geniş kitlelerle buluşturduğu bir canlı demoyla teknoloji gündemine taşıdı.

Google’ın Android XR lideri Shahram Izadi ve ürün yöneticisi Nishtha Bhatia, TED2025 konferansında sahneye çıkarak, bugüne dek sadece tanıtım videolarında ve sınırlı basın ön izlemlerinde görülen gözlüğü ilk kez sahada çalışırken sergiledi.

Android XR platformu gerçek zamanlı olarak gösterildi

İlk bakışta sıradan bir gözlüğü andıran bu cihaz, içindeki teknolojiyle fark yaratıyor. Gözlük, yüksek çözünürlüklü renkli ekran, entegre mikrofonlar, hoparlörler ve mini bir kamera barındırıyor. Aynı zamanda reçeteli cam desteği ve akıllı telefon bağlantısı gibi günlük kullanıma yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Etkinlikte yapılan canlı demo, gözlüğün günlük yaşamı kolaylaştıracak pek çok yeteneğini gözler önüne serdi. Izadi, sunum notlarını gözlük camında görüntüleyerek kullanımın ne kadar pratik olabileceğini gösterdi. Asıl dikkat çeken an ise Gemini yapay zeka asistanının devreye girmesiyle yaşandı. Bhatia'nın gözlükle sadece sesli komutlar kullanarak bir haiku oluşturması, daha önce gördüğü bir kitabın adını hatırlatması ve kaybolan bir otel anahtar kartını buldurması, Gemini’ın görsel hafıza ve doğal dil işleme gücünü ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Google'ın yeni gözlüğü sadece bir asistan değil; adeta kişisel bir bilgi terminali. Gözlük, üzerinde "Welcome" yazan bir İngilizce tabelayı önce Farsçaya, ardından kullanıcı komutu doğrultusunda Hintçeye çevirdi – hem de hiçbir ayar değişikliği yapılmadan. Görsel açıklamalardan diyagram yorumlamaya, müzik albümünü tanıyıp parça çalmaya kadar birçok gelişmiş özellik, gerçek zamanlı olarak gösterildi. Gözlüğün bir diğer iddialı özelliği ise artırılmış gerçeklik destekli navigasyon. Kullanıcının görüş alanına entegre edilen 3D harita, klasik navigasyon deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

Samsung kendi ürünüyle geliyor

Google’ın geçtiğimiz Aralık ayında Samsung ve Qualcomm iş birliğiyle duyurduğu Android XR platformu, bu yeni nesil cihazların yazılımsal altyapısını oluşturuyor. YouTube, Google Maps, Chrome ve Google Photos gibi popüler uygulamalar, XR ortamına entegre edilerek çoklu pencere, 3D görselleştirme ve jestle kontrol gibi özelliklerle yeniden tasarlanıyor. Ayrıca mevcut Android uygulamalarıyla uyumluluk da korunuyor.

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Öte yandan, Google’ın bu hamlesi Samsung’un da planlarını hızlandırmış görünüyor. Koreli teknoloji devi, bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı Haean kod adlı kendi akıllı gözlükleri üzerinde çalışıyor. Sızan bilgilere göre Haean, sade tasarımı ve güneş gözlüğünü andıran yapısıyla günlük kullanımda fark edilmeden işlev sunmayı hedefliyor. Görünüşe göre bu yıl, akıllı gözlükleri sıkça konuşacağız.

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