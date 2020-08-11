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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı monitörleri Asus’tan geldi

    Dünyada ilk HDMI 2.1 uyumluluğuna sahip olma ünvanını kazanan 27, 32 ve 43 inç boyutlarındaki yeni Asus ROG marka oyuncu monitörleri, yıl sonunda piyasaya çıkacak.
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    Monitör
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı monitörleri Asus’tan geldi

    Görüntü aktarımı konusundaki önemli standartlardan HDMI; bu yılın başlarında en güncel ve en performanslı 2.1 sürümü ile ilgili son standartlarını yayınlamıştı. Üreticilerin çalışmalara başladığı HDMI 2.1 ile ilgili ilk ürünler piyasaya çıkmaya devam ediyor.

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    Asus ROG ilk HDMI 2.1 oyuncu monitörünü duyurdu

    HDMI 2.1 teknolojisi ile birlikte 10K çözünürlüğe kadar 120Hz tazeleme hızları, 48Gbps’e kadar bant genişliği ve dinamik HDR mümkün olmaktaydı. İlk HDMI 2.1 ürünleri televizyon sektöründe sahneye çıktıktan sonra sıra monitör pazarına geldi.

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    Asus’un ROG serisine ait 3 farklı oyuncu monitörü HDMI 2.1 sertifikasını alan ilk oyuncu monitörleri oldu. Monitörler Allion Labs tarafından sabit oran testlerinden geçirildikten sonra sertifikaya hak kazandı. Sertifika alan ilk oyuncu monitörünün 43 inç boyutunda olduğu ifade ediliyor. Sonrasında 27 ve 32 inçlik iki monitör daha sertifika aldı.

    Oyuncu monitörleri 4K çözünürlüğe sahip ve 48Gbps’e kadar bant genişliği sunabiliyor. Auto Low Latency özelliği ise yeni nesil konsolların en düşük gecikme ile ekrana görüntü aktarmasını sağlıyor. Asus ROG türünün ilk örneği monitörlerini yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf.
    Acaba eski kablo kullanılabilecek mi? Yoksa yeni cihazlar için kablo almak mı gerekecek?
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Display Port şuan teknik anlamda HDMI'ın önünde. DP'nin sıkıntısı sanıyorum yeterince popüler değil. DP popüler olamadan yerini Type-C'ye bırakacak gibi.
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    AtiMX4 (Ati ) 1 hf.
    Yani DP hikaye mi oldu?
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