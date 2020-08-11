Dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı monitörleri Asus’tan geldi

Görüntü aktarımı konusundaki önemli standartlardan HDMI; bu yılın başlarında en güncel ve en performanslı 2.1 sürümü ile ilgili son standartlarını yayınlamıştı. Üreticilerin çalışmalara başladığı HDMI 2.1 ile ilgili ilk ürünler piyasaya çıkmaya devam ediyor.

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Asus ROG ilk HDMI 2.1 oyuncu monitörünü duyurdu

HDMI 2.1 teknolojisi ile birlikte 10K çözünürlüğe kadar 120Hz tazeleme hızları, 48Gbps’e kadar bant genişliği ve dinamik HDR mümkün olmaktaydı. İlk HDMI 2.1 ürünleri televizyon sektöründe sahneye çıktıktan sonra sıra monitör pazarına geldi.

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Asus’un ROG serisine ait 3 farklı oyuncu monitörü HDMI 2.1 sertifikasını alan ilk oyuncu monitörleri oldu. Monitörler Allion Labs tarafından sabit oran testlerinden geçirildikten sonra sertifikaya hak kazandı. Sertifika alan ilk oyuncu monitörünün 43 inç boyutunda olduğu ifade ediliyor. Sonrasında 27 ve 32 inçlik iki monitör daha sertifika aldı.

Oyuncu monitörleri 4K çözünürlüğe sahip ve 48Gbps’e kadar bant genişliği sunabiliyor. Auto Low Latency özelliği ise yeni nesil konsolların en düşük gecikme ile ekrana görüntü aktarmasını sağlıyor. Asus ROG türünün ilk örneği monitörlerini yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.

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