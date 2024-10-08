Foxconn, Nvidia GPU’ları için dünyanın en büyük tesisini inşa ediyor

Foxconn, Nvidia GPU’ları üretecek
Ting, yaptığı açıklamada “Şu an için tam olarak nerede olduğunu söyleyemem ancak dünyanın en büyük GB200 üretim tesisini inşa ediyoruz” dedi. Bu hamle, özellikle yapay zeka (AI) modellerinin eğitimi gibi yoğun bilgi işlem gerektiren işlemler için geliştirilen Nvidia’nın yeni nesil Blackwell platformuna olan yoğun talepten kaynaklanıyor. AI girişimlerinin artan sayısı, bu çiplerin talebini önemli ölçüde artırmış durumda. AI modelleri eğitildikten sonra bile, artan veri miktarını işlemek için büyük hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Bu süreçte Nvidia’nın Blackwell platformu ve GB200 GPU'ları devreye giriyor. Şimdiden Microsoft gibi birçok büyük şirket bu GPU’lar için ön siparişler vermiş durumda.
Nvidia’nın GB200 çipi, iki Blackwell B200 GPU ve bir Grace CPU’dan oluşan bir süper çip olarak tanıtılmıştı. Her bir GPU, 192GB HBM3E belleğe sahipken, CPU ise 512GB LPDDR5 belleğe bağlanıyor. Bu da toplamda 896GB birleşik bellek sağlıyor. Bu bileşenler, yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılan NVLINK ile birbirine bağlanıyor. GB200 çipi ayrıca, GB200 NVL72 platformunda bir raf olarak da sunuluyor. Bu platform, tek bir NVLINK domaini içinde 512 GPU’ya kadar ölçeklenebiliyor. Bu kurulum, büyük ölçekli yapay zeka eğitimi ve çıkarım görevlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.
Foxconn’un genişleme kararı, yalnızca Apple için elektronik üretimi ile sınırlı kalmayıp, GPU üretimine de ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Şirket, AI alanındaki büyümenin yarattığı yeni fırsatları değerlendirerek, Nvidia’nın GB200 gibi yüksek performanslı çiplerinin üretiminde lider konuma gelmeyi hedefliyor.
Süper bilgisayar da inşa ediliyor
Süper bilgisayarın inşası halihazırda başlamış durumda ve ilk fazın 2025 yılının ortalarında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tam kapasiteye ise 2026 yılında ulaşması hedefleniyor.Kaynakça https://www.neowin.net/news/foxconn-is-building-the-worlds-largest-facility-to-manufacture-nvidias-blackwell-gpus/ https://www.reuters.com/technology/foxconn-says-it-is-building-worlds-largest-manufacturing-facility-for-nvidias-2024-10-08/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.