Foxconn, Nvidia GPU’ları için dünyanın en büyük tesisini inşa ediyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn, Nvidia’nın GB200 çiplerini üretmek için dünyanın en büyük üretim tesisini kurmayı planladığını duyurdu. Duyuru, Foxconn'un kıdemli başkan yardımcısı Benjamin Ting tarafından Nvidia’nın Tayvan'da düzenlenen yıllık teknoloji günü etkinliğinde yapıldı. Ancak, tesisin tam olarak nerede inşa edileceği henüz açıklanmadı.

Foxconn, Nvidia GPU’ları üretecek

Ting, yaptığı açıklamada “Şu an için tam olarak nerede olduğunu söyleyemem ancak dünyanın en büyük GB200 üretim tesisini inşa ediyoruz” dedi. Bu hamle, özellikle yapay zeka (AI) modellerinin eğitimi gibi yoğun bilgi işlem gerektiren işlemler için geliştirilen Nvidia’nın yeni nesil Blackwell platformuna olan yoğun talepten kaynaklanıyor. AI girişimlerinin artan sayısı, bu çiplerin talebini önemli ölçüde artırmış durumda. AI modelleri eğitildikten sonra bile, artan veri miktarını işlemek için büyük hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Bu süreçte Nvidia’nın Blackwell platformu ve GB200 GPU'ları devreye giriyor. Şimdiden Microsoft gibi birçok büyük şirket bu GPU’lar için ön siparişler vermiş durumda.

Nvidia’nın GB200 çipi, iki Blackwell B200 GPU ve bir Grace CPU’dan oluşan bir süper çip olarak tanıtılmıştı. Her bir GPU, 192GB HBM3E belleğe sahipken, CPU ise 512GB LPDDR5 belleğe bağlanıyor. Bu da toplamda 896GB birleşik bellek sağlıyor. Bu bileşenler, yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılan NVLINK ile birbirine bağlanıyor. GB200 çipi ayrıca, GB200 NVL72 platformunda bir raf olarak da sunuluyor. Bu platform, tek bir NVLINK domaini içinde 512 GPU’ya kadar ölçeklenebiliyor. Bu kurulum, büyük ölçekli yapay zeka eğitimi ve çıkarım görevlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

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Foxconn’un genişleme kararı, yalnızca Apple için elektronik üretimi ile sınırlı kalmayıp, GPU üretimine de ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Şirket, AI alanındaki büyümenin yarattığı yeni fırsatları değerlendirerek, Nvidia’nın GB200 gibi yüksek performanslı çiplerinin üretiminde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Süper bilgisayar da inşa ediliyor

Tam Boyutta Gör Foxconn Başkanı Young Liu, etkinlikte şirketin tedarik zincirinin AI devrimi için hazır olduğunu belirtti. Foxconn ve Nvidia ayrıca Tayvan’ın en büyük süper bilgisayarını, Hon Hai Kaohsiung Süper Bilgi İşlem Merkezi’ni inşa etmek için birlikte çalışıyor. Bu süper bilgisayar, Blackwell mimarisi üzerine kurulacak ve GB200 NVL72 platformunda 64 raf ve 4.608 Tensor Core GPU’ya sahip olacak. Toplamda 90 exaflops’tan fazla performans sunması beklenen bu süper bilgisayar, AI ve diğer hesaplama yoğun işlemler için kullanılacak.

Süper bilgisayarın inşası halihazırda başlamış durumda ve ilk fazın 2025 yılının ortalarında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tam kapasiteye ise 2026 yılında ulaşması hedefleniyor.

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Foxconn, Nvidia için dünyanın en büyük tesisini inşa ediyor