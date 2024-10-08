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    Foxconn, Nvidia GPU’ları için dünyanın en büyük tesisini inşa ediyor

    Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn, Nvidia'nın yapay zeka odaklı GB200 çipleri için dünyanın en büyük üretim tesisini kurmayı planladığını açıkladı.
    Foxconn, Nvidia için dünyanın en büyük tesisini inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn, Nvidia’nın GB200 çiplerini üretmek için dünyanın en büyük üretim tesisini kurmayı planladığını duyurdu. Duyuru, Foxconn'un kıdemli başkan yardımcısı Benjamin Ting tarafından Nvidia’nın Tayvan'da düzenlenen yıllık teknoloji günü etkinliğinde yapıldı. Ancak, tesisin tam olarak nerede inşa edileceği henüz açıklanmadı.

    Foxconn, Nvidia GPU’ları üretecek

    Ting, yaptığı açıklamada “Şu an için tam olarak nerede olduğunu söyleyemem ancak dünyanın en büyük GB200 üretim tesisini inşa ediyoruz” dedi. Bu hamle, özellikle yapay zeka (AI) modellerinin eğitimi gibi yoğun bilgi işlem gerektiren işlemler için geliştirilen Nvidia’nın yeni nesil Blackwell platformuna olan yoğun talepten kaynaklanıyor. AI girişimlerinin artan sayısı, bu çiplerin talebini önemli ölçüde artırmış durumda. AI modelleri eğitildikten sonra bile, artan veri miktarını işlemek için büyük hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Bu süreçte Nvidia’nın Blackwell platformu ve GB200 GPU'ları devreye giriyor. Şimdiden Microsoft gibi birçok büyük şirket bu GPU’lar için ön siparişler vermiş durumda. 

    Nvidia’nın GB200 çipi, iki Blackwell B200 GPU ve bir Grace CPU’dan oluşan bir süper çip olarak tanıtılmıştı. Her bir GPU, 192GB HBM3E belleğe sahipken, CPU ise 512GB LPDDR5 belleğe bağlanıyor. Bu da toplamda 896GB birleşik bellek sağlıyor. Bu bileşenler, yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılan NVLINK ile birbirine bağlanıyor. GB200 çipi ayrıca, GB200 NVL72 platformunda bir raf olarak da sunuluyor. Bu platform, tek bir NVLINK domaini içinde 512 GPU’ya kadar ölçeklenebiliyor. Bu kurulum, büyük ölçekli yapay zeka eğitimi ve çıkarım görevlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

    Foxconn’un genişleme kararı, yalnızca Apple için elektronik üretimi ile sınırlı kalmayıp, GPU üretimine de ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Şirket, AI alanındaki büyümenin yarattığı yeni fırsatları değerlendirerek, Nvidia’nın GB200 gibi yüksek performanslı çiplerinin üretiminde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

    Süper bilgisayar da inşa ediliyor

    Foxconn, Nvidia için dünyanın en büyük tesisini inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Foxconn Başkanı Young Liu, etkinlikte şirketin tedarik zincirinin AI devrimi için hazır olduğunu belirtti. Foxconn ve Nvidia ayrıca Tayvan’ın en büyük süper bilgisayarını, Hon Hai Kaohsiung Süper Bilgi İşlem Merkezi’ni inşa etmek için birlikte çalışıyor. Bu süper bilgisayar, Blackwell mimarisi üzerine kurulacak ve GB200 NVL72 platformunda 64 raf ve 4.608 Tensor Core GPU’ya sahip olacak. Toplamda 90 exaflops’tan fazla performans sunması beklenen bu süper bilgisayar, AI ve diğer hesaplama yoğun işlemler için kullanılacak.

    Süper bilgisayarın inşası halihazırda başlamış durumda ve ilk fazın 2025 yılının ortalarında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tam kapasiteye ise 2026 yılında ulaşması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/foxconn-is-building-the-worlds-largest-facility-to-manufacture-nvidias-blackwell-gpus/ https://www.reuters.com/technology/foxconn-says-it-is-building-worlds-largest-manufacturing-facility-for-nvidias-2024-10-08/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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