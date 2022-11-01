Dünyanın ilk şişme yelkeni bir ticaret gemisine kuruldu

2050 yılına kadar 1 trilyon dolarlık yakıt tasarrufu
Denemeler başarılı olursa, daha büyük bir prototip yelken kurulacak ve bu, hem ticari hem de eğlence amaçlı gemilerin karbon ayak izinin azaltılması yönünde büyük bir adım olacak. Otomatik yelken sistemi kuru dökme yük gemileri, gaz taşıyıcıları ve tankerler için uygun ve hem bir geminin inşa aşamasında hem de halihazırda hizmette olan bir gemiye kurulabiliyor.
Sistem tamamen otomatik ve köprülerin altından geçerken veya limanda katlanabilir. Yeni teknolojinin rüzgâr enerjisinden yararlanarak bir geminin yakıt tüketimini yüzde 20 oranında azaltmaya yardımcı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar yelkenleri, bu tür sistemlerin tüm ticari gemilere kurulması halinde, gemilerin verimliliklerini artırmalarını ve 2050 yılına kadar 1 trilyon dolarlık yakıt tasarrufu yapmalarını sağlayabilecek çözümlerden biri olarak denizcilik sektöründe dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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