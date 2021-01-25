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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek

    Sony'nin küçük ekranlı akıllı telefon serisi Xperia Compact'a 3 yıl aradan sonra yeni bir akıllı telefon modeli eklenecek. Sızıntılar, yaklaşmakta olan telefonun görüntülerini ortaya koyuyor
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek
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    Akıllı telefon sektöründe büyük ekranlara olan ilgi her geçen gün artıyor ancak bazı kullanıcılar daha kompakt boyutlardaki telefonları tercih sebebi görüyor. iOS tarafında Apple, iPhone 12 mini ve iPhone SE ile bu ihtiyacı karşılarken Android tarafında güçlü seçenekler fazla bulunmuyor.

    Sony, 2014 yılında tanıttığı Xperia Z1 Compact ile daha küçük boyutlu telefon serisini başlattı. Şirket, üç yıllık bir aradan sonra bu yıl içerisinde seriye yeni bir telefon eklemeyi planlıyor.

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    Yeni Sony Xperia Compact telefonu

    Akıllı telefon sektöründeki ünlü sızıntıcılardan OnLeaks, Sony'nin yaklaşan telefonuna dair görsellerle beraber bazı özellikleri sızdırdı. Görüntülerde telefonun, damla çentik ekrana ve ikili arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor.

    Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek
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    Yaklaşmakta olan telefonun sol tarafında bir ses ayar düğmesi, bir kamera düğmesi ve parmak izi okuyucunun entegre edildiği bir güç düğmesi olacak. Telefonun üst kısmında ise 3.5 mm kulaklık girişi bulunurken alt kısımda ise bir USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör yer alacak.

    Telefonun 8MP ön kamerası ve 13MP birincil arka kamerası olması bekleniyor. 140 x 68.9 x 8.9 mm boyutlarındaki telefonun ekran büyüklüğü 5.5 inç olacak.



    https://www.gsmarena.com/new_sony_xperia_compact_is_on_its_way_first_renders_leak-news-47376.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ntr34 (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Paylaşmayın kardeşim Türkiye’ye gelmiyor
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 44 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok uzun süre Z5 Compact kullanmış birisiyim.

    Güncel olarak Compact tabir edilen bir telefonun 5.5 inç boyutuna gelecek olması şaka gibi birşey.

    5 inç üzerine çıkmamalıydı kesinlikle, gerçi zaten gelmeyecek ya, neyse...
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    Ey merhametli Türk 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sony compact'lar düşük özellikte oluyor, hakkıyla, telefon kullanıyorum diyemiyorsunuz, reno 4'e geçtim, x compact ile şimdiye kadar boşa yaşamışım diyorum.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim önemser ki bunu.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    boyutları tam istediğim gibi ,keşke türkiyeye gelsede alsam.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    140 x 68.9 x 8.9 mm - 5.5 inç
    Mevcut cihazları düşününce küçük evet ama Compact adının hakkını vermesi için daha iyisini beklerdim.
    Piyasada hem yüksek donanım hem küçük gövdeyi tam anlamıyla sunabilen tek cihaz, hayatımda ilk kez bana bir iPhone almayı düşündüren iPhone 12 Mini.
    131.5 x 64.2 x 7.4 mm - 5.4 inç
    Yanıtla +3
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    ntr34 (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Paylaşmayın kardeşim Türkiye’ye gelmiyor
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    G genç muallim 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    A40'tan sonra geçebileceğim telefon.
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