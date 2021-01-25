Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek

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Akıllı telefon sektöründe büyük ekranlara olan ilgi her geçen gün artıyor ancak bazı kullanıcılar daha kompakt boyutlardaki telefonları tercih sebebi görüyor. iOS tarafında Apple, iPhone 12 mini ve iPhone SE ile bu ihtiyacı karşılarken Android tarafında güçlü seçenekler fazla bulunmuyor.

Sony, 2014 yılında tanıttığı Xperia Z1 Compact ile daha küçük boyutlu telefon serisini başlattı. Şirket, üç yıllık bir aradan sonra bu yıl içerisinde seriye yeni bir telefon eklemeyi planlıyor.

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Yeni Sony Xperia Compact telefonu

Akıllı telefon sektöründeki ünlü sızıntıcılardan OnLeaks, Sony'nin yaklaşan telefonuna dair görsellerle beraber bazı özellikleri sızdırdı. Görüntülerde telefonun, damla çentik ekrana ve ikili arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor.

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Yaklaşmakta olan telefonun sol tarafında bir ses ayar düğmesi, bir kamera düğmesi ve parmak izi okuyucunun entegre edildiği bir güç düğmesi olacak. Telefonun üst kısmında ise 3.5 mm kulaklık girişi bulunurken alt kısımda ise bir USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör yer alacak.

Telefonun 8MP ön kamerası ve 13MP birincil arka kamerası olması bekleniyor. 140 x 68.9 x 8.9 mm boyutlarındaki telefonun ekran büyüklüğü 5.5 inç olacak.

https://www.gsmarena.com/new_sony_xperia_compact_is_on_its_way_first_renders_leak-news-47376.php

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