SpaceX, yörüngedeki Roadster'ın içinden canlı yayın yapıyor! Buradan izleyin

Roadster'ın içinden canlı yayın:

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, tüm uzay ve teknoloji meraklılarının aylardır büyük bir merakla beklediği ilk Falcon Heavy uçuşuna bugün çıkıyor. Dünyanın en güçlü roketinin ilk kez havalanacağı ve Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracını Mars'a göndereceği bu kalkış günü hem SpaceX hem de uzay araştırmaları tarihinin belki de en heyecanlı günlerinden birisi olacak.



Sektörün uzmanları tarafından "uzay araştırmalarının dönüm noktalarından birisi" ve "Apollo çağının geri dönüşü" olarak değerlendirilen dev kalkış SpaceX'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı yayınlanacak. TSİ 21.30'da başlayacak olan görevi kalkışından inişine kadar detaylı bir şekilde aşağıdaki pencereden izleyebilir, Roadster'ın Mars'a yolculuğuna tanıklık edebilirsiniz.

Güncelleme 20.42: Elon Musk, kalkışın 21.30'dan 22.50'ye ertelendiğini açıkladı.

Güncelleme 21.53: Kalkış son olarak 22.50'den 23.45'e ertelendi. Hava şartlarının en uygun seviyeye ulaşması bekleniyor.

Güncelleme 00.30: Kalkış başarıyla sona erdi. Roadster yörüngeye taşındı ve yan iticler Yeryüzü'ne iniş yaptı. detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Canlı yayının kaydını aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz:

Falcon Heavy: Dünyanın en güçlüsü

Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Bugün itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.



SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.



İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet bugün ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti.

Tek roket, üç iniş denemesi

Falcon Heavy, bünyesinde üç farklı itici roket bulunduruyor. Her biri bir Falcon 9 gücünde olan bu itici roketler yörüngeye ulaştıktan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar ve bağımsız olarak Yeryüzü'ne dönüş yapıyorlar. İticiler aslen bir Falcon 9'un ilk kısmıyla aynı dizayna sahip olmaları nedeniyle elbette tekrar kullanılabilirlik özelliklerine de sahipler. Yani SpaceX, tüm bu itici roketleri tek bir denemede simültane bir şekilde indirerek tarihi bir işe imza atmak istiyor.



Üç itici roketinin iniş denemeleri diğer Falcon 9 görevlerinde de olduğu gibi asıl görevin tamamlanmasından sonra gerçekleşecek. Elon Musk'ın birinci nesil Tesla Roadster aracını da içeren yükün başarıyla yörüngeye taşınmasının ardından Falcon Heavy üç parçaya ayrılıp Yeryüzü'ndeki iniş alanlarına doğru harekete geçecek. İticilerden birisi okyanusta bekleyen drone gemiye, diğer ikisiyse Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Landing Zone-1 ve Landing Zone-2'ye iniş yapacak.



SpaceX'in iniş denemesi için geçtiğimiz günlerde okyanusa gönderdiği "Of Course I Still Love You" isimli drone gemisi:

İşlerin ters gitmesi sürpriz olmayacak

Tabi SpaceX'in tüm bu iniş planları görevin tamamiyle başarılı geçmesi halinde mümkün olacak. Zira şirket, tam 27 farklı roket motorunun güç verdiği Falcon Heavy'de SpaceX'in bir diğer roketi Falcon 9'a göre kalkışından inişine kadar her alanda çok daha komplike zorluklarla karşı karşıya.



Geçtiğimiz dönemlerde bu zorluklardan bahseden CEO Musk,"Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez duyurduğumuzda karşımıza çıkacak olan zorluklardan hiç haberimiz yoktu. Üç Falcon 9 iticisini birbirlerine yapıştırıp yeni bir roket oluşturmak ne kadar zor olabilir, değil mi? Elbette işin aslı hiç de öyle değil. Bütün kuvvetler, aerodinamiğin tamamı değişiyor. Falcon Heavy'yi şu anki haline getirebilmek için merkez iticiyi yeniden tasarlamamız ve tonlarca yeni donanım eklememiz gerekti." sözlerini kullanıyor. Musk, Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez tanıttığında roketin 2013 yılının sonlarına doğru havalanacağı söylemişti. Ancak SpaceX'in kendisinin de beklemediği bu teknik zorluklar nedeniyle kalkış tam 4 sene boyunca ertelenmek zorunda kaldı.



Tüm bu teknik zorluklar haricinde elbette olumlu hava şartları da kalkışın başlayabilmesi için çok önemli. Zira fırlatmanın yarına ertelenme ihtimali de bulunuyor. Bakalım her anlamda uzay araştırmaları tarihinin en heyecanlı görevlerinden birisi olan Falcon Heavy'nin ilk uçuşu nasıl sonuçlanacak

