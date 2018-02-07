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SpaceX, yörüngedeki Roadster'ın içinden canlı yayın yapıyor! Buradan izleyin

Çok uzun bir süredir büyük bir merakla beklenen ilk Falcon Heavy uçuşuna artık yalnızca birkaç saat kaldı. Falcon Heavy'nin kalkışını ve Roadster'ın Mars'a yolculuğunu buradan canlı izleyin.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
54,7b
1
84
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Roadster'ın içinden canlı yayın: 


Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, tüm uzay ve teknoloji meraklılarının aylardır büyük bir merakla beklediği ilk Falcon Heavy uçuşuna bugün çıkıyor. Dünyanın en güçlü roketinin ilk kez havalanacağı ve Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracını Mars'a göndereceği bu kalkış günü hem SpaceX hem de uzay araştırmaları tarihinin belki de en heyecanlı günlerinden birisi olacak.

Sektörün uzmanları tarafından "uzay araştırmalarının dönüm noktalarından birisi" ve "Apollo çağının geri dönüşü" olarak değerlendirilen dev kalkış SpaceX'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı yayınlanacak. TSİ 21.30'da başlayacak olan görevi kalkışından inişine kadar detaylı bir şekilde aşağıdaki pencereden izleyebilir, Roadster'ın Mars'a yolculuğuna tanıklık edebilirsiniz.
Güncelleme 20.42: Elon Musk, kalkışın 21.30'dan 22.50'ye ertelendiğini açıkladı.

Güncelleme 21.53: Kalkış son olarak 22.50'den 23.45'e ertelendi. Hava şartlarının en uygun seviyeye ulaşması bekleniyor.
Güncelleme 00.30: Kalkış başarıyla sona erdi. Roadster yörüngeye taşındı ve yan iticler Yeryüzü'ne iniş yaptı. detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Canlı yayının kaydını aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz: 

Falcon Heavy: Dünyanın en güçlüsü


Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Bugün itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.

SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet bugün ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti.

Tek roket, üç iniş denemesi


Falcon Heavy, bünyesinde üç farklı itici roket bulunduruyor. Her biri bir Falcon 9 gücünde olan bu itici roketler yörüngeye ulaştıktan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar ve bağımsız olarak Yeryüzü'ne dönüş yapıyorlar. İticiler aslen bir Falcon 9'un ilk kısmıyla aynı dizayna sahip olmaları nedeniyle elbette tekrar kullanılabilirlik özelliklerine de sahipler. Yani SpaceX, tüm bu itici roketleri tek bir denemede simültane bir şekilde indirerek tarihi bir işe imza atmak istiyor.

Üç itici roketinin iniş denemeleri diğer Falcon 9 görevlerinde de olduğu gibi asıl görevin tamamlanmasından sonra gerçekleşecek. Elon Musk'ın birinci nesil Tesla Roadster aracını da içeren yükün başarıyla yörüngeye taşınmasının ardından Falcon Heavy üç parçaya ayrılıp Yeryüzü'ndeki iniş alanlarına doğru harekete geçecek. İticilerden birisi okyanusta bekleyen drone gemiye, diğer ikisiyse Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Landing Zone-1 ve Landing Zone-2'ye iniş yapacak.

SpaceX'in iniş denemesi için geçtiğimiz günlerde okyanusa gönderdiği "Of Course I Still Love You" isimli drone gemisi:

İşlerin ters gitmesi sürpriz olmayacak


Tabi SpaceX'in tüm bu iniş planları görevin tamamiyle başarılı geçmesi halinde mümkün olacak. Zira şirket, tam 27 farklı roket motorunun güç verdiği Falcon Heavy'de SpaceX'in bir diğer roketi Falcon 9'a göre kalkışından inişine kadar her alanda çok daha komplike zorluklarla karşı karşıya.

Geçtiğimiz dönemlerde bu zorluklardan bahseden CEO Musk,"Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez duyurduğumuzda karşımıza çıkacak olan zorluklardan hiç haberimiz yoktu. Üç Falcon 9 iticisini birbirlerine yapıştırıp yeni bir roket oluşturmak ne kadar zor olabilir, değil mi? Elbette işin aslı hiç de öyle değil. Bütün kuvvetler, aerodinamiğin tamamı değişiyor. Falcon Heavy'yi şu anki haline getirebilmek için merkez iticiyi yeniden tasarlamamız ve tonlarca yeni donanım eklememiz gerekti." sözlerini kullanıyor. Musk, Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez tanıttığında roketin 2013 yılının sonlarına doğru havalanacağı söylemişti. Ancak SpaceX'in kendisinin de beklemediği bu teknik zorluklar nedeniyle kalkış tam 4 sene boyunca ertelenmek zorunda kaldı.

Tüm bu teknik zorluklar haricinde elbette olumlu hava şartları da kalkışın başlayabilmesi için çok önemli. Zira fırlatmanın yarına ertelenme ihtimali de bulunuyor. Bakalım her anlamda uzay araştırmaları tarihinin en heyecanlı görevlerinden birisi olan Falcon Heavy'nin ilk uçuşu nasıl sonuçlanacak 

https://arstechnica.com/science/2018/02/at-the-pad-elon-musk-sizes-up-the-falcon-heavys-chance-of-success/ Yorum Yaz
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Eric Cartman. 1 yıl en beğenilen
Gıpta ile izledim doğrusu. Keşke diyorum, ah keşke benim memleketimde de böyle şeyler yapabilen birileri olsa... Keşke "Sol elle yemek günah." gibi cümleleri duymak yerine, böyle başarılara imza atabilsek... Ah keşke... Keşkeler bitmiyor, bitemiyor maalesef.
Apayrı bir medeniyet, helal olsun.
Gıpta ile izledim doğrusu. Keşke diyorum, ah keşke benim memleketimde de böyle şeyler yapabilen birileri olsa... Keşke "Sol elle yemek günah." gibi cümleler...
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6 Yanıt Yanıtla +106
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BekirARSLAN 1 yıl
Adamlar uçurdu ve indirdiler. Bizim iş adamlarıda kendinden 39 yaş küçük sevgili bulup eğlensinler...
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Stradale 1 yıl Eric Cartman.
Eric Cartman.
Gıpta ile izledim doğrusu. Keşke diyorum, ah keşke benim memleketimde de böyle şeyler yapabilen birileri olsa... Keşke "Sol elle yemek günah." gibi cümleleri duymak yerine, böyle başarılara imza atabilsek... Ah keşke... Keşkeler bitmiyor, bitemiyor maalesef.
Apayrı bir medeniyet, helal olsun.

Sen uzaya çıktın da sol elle yemek günah diyen mi engelledi seni.
Eric Cartman.Gıpta ile izledim doğrusu. Keşke diyorum, ah keşke benim memleketimde de böyle şeyler yapabilen birileri olsa... Keşke "Sol ...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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1 Avatar
WB 1 yıl
Alkol tuketmekle medeni olmayi esdeger gorenler henuz uzaya bos sise bile gonderememisken bu gibi haberler elbette gipta ile izlenir..
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TheLastNinja 1 yıl
Kahpe Bizans filmindeki sahneye benzedi sanki, nehir üzerinde sepetin içinde git babam git, en sonunda bebek yetişkin adam oluyordu :D
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DH Misafiri 1 yıl
Falon heavy falan hikaye kuru show. Bu tarz roketler kalkarken hızlı giderler ama sonra kesilirler, insanlı uzay yolculuğu yapamazlar.
Uzayda rahat dolaşabilmek için daire biçimli tsleport olan Ufo teknolojisi lazım.
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gxhero 1 yıl
Marsa giderken aydaki menşur bayrağı da çekeydiler ya... acaba marsa gidiş geliş ücreti ne kadara çıkacak hani km başına köprü ücretinden aza çıkarsa o zaman görün siz olayı. :] Şakası bir yana umarım insanlığa faydalı olur.
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Baelros 1 yıl ccguven
Her gosterdigin ayet ayni seye cikiyor. Bir yaraticinin oldugunu ve herkesin ona tapmasi gerektigini, onun ne kadar kudretli oldugunu soyluyor. Ama bunu her ayette belirtme ihtiyaci duyuyor.
Nerede gorulmus bilim adamlarinin ateistlikten deistlige gecis yaptigi, ateistligi sacma buldugu? Inancini degistiren olabilir ama bu minimaldir.
Verdigin ayet bile gokyuzunu ve denizleri soyluyor. Hic gunes sistemi disi icin bir sey denmiyor. Benim de dedigim insanlar ve melekler harici bir yasamin olmadigini savunmasi. Tum evren sadece insanlar icin yaratilmis ve dunya disi varliklarin olmadigi yonunde soyleniyor hep.
Kitabin orjinal oldugunu iddia eden yine kitabin kendisi? Boyle bir celiski nasil olabilir?
Insan sudan yaratilmamistir, evren de sudan yaratilmamistir. Kuran insanin topraktan yaratildigini, hatta seytanin topraktan yaratilan insana iman etmek istemedigi icin cennetten kovuldugu yazmiyor mu? Ayetler bile kendi arasinda celisiyor demek.
Big Bang zaten hiclikten evrenin olustugunu soyler. Aksini iddia etmedimki? Soyle bir yazi var iyice aciklamis;
islamingercekleri.wordpress.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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ccguven 1 yıl Baelros
Earth, yer, toprak anlamlarında geçen dünyamız. Bizim için en elverişli ortamdır. Evet topraktan yarattı Allah, ama dünyada meydana gelebilmemiz için canlılığın sağlanması için insan bedenini yaradılan insan ruhuna en uygun zamana gelebilmesi için birçok evre geçirmiştir.
Bahsedilen ayetteki su da budur. Evrendeki canlılığın, dünyadaki insanın ham maddesi olarak hepsi sudan gelmedir. Ahiret de ise buna gerek yoktu, herhangi bir dünyanın oluşumunu bekleme gibi bir durum yok yani önce balıkların oluşması sonra kara canlıları vs vs derken buna gerek yok bu yüzden çelişki değil aksine doğrulayıcı bir yaklaşımdır yaratılış. Bedensel olarak nasılız ancak o zaman göreceğiz. Ama tamamen dünyadaki hal ve durumda olmayacağımız kesin.
Ayrıca bir not daha düşürmek isterim Kuranda Hz. İsa nın yaradılışı Hz. Ademin yaradılışı gibidir der. Tabi ki kendi açımdam konuşmak yanlış ama modern insan vücudu şekle geldiğinde Hz. Ademin ruhu da Hz. İsa gibi rahme koyulmuş olabilir. Yada toprak bir fanus de direk olarak da doğmuş olabilir bunu bilemem kahin değilim. Ahirette ki Hz. Adem ise tamamen dünyadaki insan figürünün prototipi gibi (Töbe töbe). Orayla burayı tamamen aynı gibi benzetmek yanlış.
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xamaximax 1 yıl
1080 ti 4way SLİ nvisdia tesla ne bileyim yada daha iyi kartlar ile bu görüntüler renderlanabilirmi renderlanamaz mı uzayda dönen araba bariz render kokuyor aynı şekilde roketin geri iniş anıda cgi gibi duruyor gravity fimini izledinizmi tamamına yakını CGI olan film zor değil bu işler o kadar demek ki o yüzden şüphe ile bakıyorum ama adam güzel reklam yaptı param olsa sipariş geçmiştim bi tane tesla roadster:D
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cemsinan 1 yıl
Aracın hızı saatte 27bin kilometre diye okudum müthiş. Dünden beri çok duygulandım he insanlığın başarıları için.
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SYSMX 1 yıl
Beyler her yerde Marsın yörüngesine oturacak diye haberler vardi.Hesaplanan orbit te Marsı es geçerek Mars ile Dünya arasında bir yörüngeye oturuyor. Bu planlanan bir şey miydi yoksa aksaklık sonucu oluşan orbit mi?
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orhan.aslan. 1 yıl
Geçenlerde sıcak fırsatlarda yabancı markalı bir botun fiyatının uygun olduğunu bildiren bir konu vardı. O konunun altına bir arkadaş yerli malı bir bot markası yazarak tavsiyede bulundu. Müstehzi insanların adama bir küfretmedikleri kaldı, nasıl olur da ikisini mukayese edersin diye. Yine başka bir konuda yerli malı Jenga tarzında bir oyun için de aynısı yapıldı. Yahu arkadaş bir şans ver. Belki yerliyi tercih etsen adam kendini geliştirecek, dünya çapında bir marka olacak. Belki de diğer yabancı marka daha ucuza satmak zorunda kalacak... Ama yok, bu ülkenin insanları alın teri akıttı mı hiçbir değeri olmuyor bazı aklıevveller için.
Önceden veya şu anda ülkede bir şeyler üretmeye çalışılırken birileri garip bir şekilde ortaya çıkıyor ve etmedik hakaret bırakmıyor verilen emeğe, üretilen ürüne vesair. Adama beğendiremiyorsun yahu! Sanki kendisi bu ülke için kılını kıpırdatmış da ona engel olunmuş gibi.
Yıllarca bize beceriksiz olduğumuz, tembel olduğumuz, bizden bir halt olmayacağı hisleri aşılandı birileri tarafından. Bunu iliklerine kadar benimsemiş güruh hiçbir şeyi beğenmiyor, her fırsatta ülkesine çakıyor; biz yaparsak kaka, Batı yaparsa álâ fikriyle bir de ah çekiyor. Hayır, bu zihniyetle galaksiler arası yolculuk yapmayı mı düşünüyordun ki? Sen zaten kabullenmişsin senden, benden, bizden bir halt olmayacağını. Neyin mavalını okuyorsun burda bana? Değişimin, gelişimin en büyük engeli kafa yapın zaten. Boşu boşuna başkalarını suçlama.
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Texassm0ke 1 yıl
bunun yapıldığı ve fırlatıldığı bölgeyi ve içeriyi gezmek ne keyifli olurdu, ömrü hayatında görülmeyecek bir şey
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