Ordu için geliştirilen Duvar Arkası Radar deprem bölgesinde kullanılıyor

Türkiye’deki savunma sanayi şirketleri TSK için geliştirdiği ürünleri deprem bölgesine yönlendirmiş durumda. Ankara merkezli STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’de bu firmalardan birisi. STM tarafından geliştirilen Duvar Arkası Radar ya da kısaca DAR, enkaz altına bir canlının olup olmadığını tespit ediyor ve tam konumunu gösteriyor.
DAR, ilk defa savunma sanayisi dışında kullanıldı
STM’nin sahadaki personelleri arama kurtarma ekipleri ile birlikte çalıştığını söylüyor. Açıklananlara göre STM, Hatay’da iki ekip olarak görev alıyor. Konu hakkında açıklamalar yapan Yusuf Hayırlı, "7 aylık bir bebeğin enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah