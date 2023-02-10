Ordu için geliştirilen Duvar Arkası Radar deprem bölgesinde kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde ise savunma sanayi teknolojilerinin de etkin bir şekilde kullanıldığı görülüyor.

Türkiye’deki savunma sanayi şirketleri TSK için geliştirdiği ürünleri deprem bölgesine yönlendirmiş durumda. Ankara merkezli STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’de bu firmalardan birisi. STM tarafından geliştirilen Duvar Arkası Radar ya da kısaca DAR, enkaz altına bir canlının olup olmadığını tespit ediyor ve tam konumunu gösteriyor.

Depremle birlikte levhalar 4 metre hareket etti 2 sa. önce eklendi

DAR, ilk defa savunma sanayisi dışında kullanıldı

Tam Boyutta Gör Ekipler DAR'ın verdiği koordinatlarla 20'den fazla depremzedeye ulaşıldığını ve onların sağ bir şekilde kurtarıldığını ifade ediyor. STM tarafından bölgeye gönderilen tekniker Yusuf Hayırlı, DAR’ın ilk defa savunma sanayisi dışında kullanıldığını söylüyor. Yapılan açıklamada DAR’ın gelişmiş radarı sayesinde metrelerce enkazın altında bile olsalar insanların nefes alıp verişi, el kol hareketleri tespit ediliyor.

STM’nin sahadaki personelleri arama kurtarma ekipleri ile birlikte çalıştığını söylüyor. Açıklananlara göre STM, Hatay’da iki ekip olarak görev alıyor. Konu hakkında açıklamalar yapan Yusuf Hayırlı, "7 aylık bir bebeğin enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

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