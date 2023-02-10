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    Ordu için geliştirilen Duvar Arkası Radar deprem bölgesinde kullanılıyor

    STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen Duvar Arkası Radar (DAR), deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılıyor.
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    Duvar Arkası Radar, deprem bölgesinde hayat kurtarıyor Tam Boyutta Gör
    Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde ise savunma sanayi teknolojilerinin de etkin bir şekilde kullanıldığı görülüyor.

    Türkiye’deki savunma sanayi şirketleri TSK için geliştirdiği ürünleri deprem bölgesine yönlendirmiş durumda. Ankara merkezli STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’de bu firmalardan birisi. STM tarafından geliştirilen Duvar Arkası Radar ya da kısaca DAR, enkaz altına bir canlının olup olmadığını tespit ediyor ve tam konumunu gösteriyor.

    DAR, ilk defa savunma sanayisi dışında kullanıldı

    Duvar Arkası Radar, deprem bölgesinde hayat kurtarıyor Tam Boyutta Gör
    Ekipler DAR'ın verdiği koordinatlarla 20'den fazla depremzedeye ulaşıldığını ve onların sağ bir şekilde kurtarıldığını ifade ediyor. STM tarafından bölgeye gönderilen tekniker Yusuf Hayırlı, DAR’ın ilk defa savunma sanayisi dışında kullanıldığını söylüyor. Yapılan açıklamada DAR’ın gelişmiş radarı sayesinde metrelerce enkazın altında bile olsalar insanların nefes alıp verişi, el kol hareketleri tespit ediliyor.

    STM’nin sahadaki personelleri arama kurtarma ekipleri ile birlikte çalıştığını söylüyor. Açıklananlara göre STM, Hatay’da iki ekip olarak görev alıyor. Konu hakkında açıklamalar yapan Yusuf Hayırlı, "7 aylık bir bebeğin enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 14 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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