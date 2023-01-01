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    Düz ekranlı Honor 80 Pro'nun canlı görüntüleri sızdı

    Honor kavisli ekrandan hoşlanmayanlar için Honor 80 Pro'nun düz ekranlı bir versiyonunu piyasaya sürecek. Çok yakında çıkış yapacak akıllı telefonun canlı görüntüleri sızdırıldı.
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    Düz ekranlı Honor 80 Pro'nun canlı görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Honor yakında Honor 80 Pro'nun düz ekranlı yeni bir versiyonunu piyasaya sürecek. Çinli kaynaklar akıllı telefonun ilk canlı görüntülerini internete sızdırdı. Ayrıca yeni modelin teknik özellikleri de doğrulandı.

    Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihazın ön yüzü düz bir ekranla kaplı. 6.67 inçlik OLED panelin Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlük sunacağı bildiriliyor. Ayrıca bu modelde çözünürlüğü 32 megapiksel olan tek bir selfie kamerası var.

    Düz ekranlı Honor 80 Pro'nun canlı görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör

    Kavisli ekran sevmeyenleri hedefleyecek

    Arka panel tasarımı ve 160 megapiksel ana kameranın çözünürlüğü aynı kalacak. Buna 8 ve 2 megapiksellik sensörler eşlik edecek. Yeni versiyonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini temel alacağı söyleniyor.

    Düz ekranlı Honor 80 Pro'nun canlı görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Honor 80 Pro'nun kavisli ekrandan hoşlanmayanları hedefleyen yeni versiyonu 66W hızlı şarj destekli 4.800 mAh'lik pilden enerji alacak. Akıllı telefonun 162.5 x 75.3 x 7.9 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olacağını da ekleyelim.
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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