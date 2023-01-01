Düz ekranlı Honor 80 Pro'nun canlı görüntüleri sızdı

Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihazın ön yüzü düz bir ekranla kaplı. 6.67 inçlik OLED panelin Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlük sunacağı bildiriliyor. Ayrıca bu modelde çözünürlüğü 32 megapiksel olan tek bir selfie kamerası var.
Kavisli ekran sevmeyenleri hedefleyecek
Arka panel tasarımı ve 160 megapiksel ana kameranın çözünürlüğü aynı kalacak. Buna 8 ve 2 megapiksellik sensörler eşlik edecek. Yeni versiyonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini temel alacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d