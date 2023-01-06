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    Düz ekranlı Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor 80 Pro'nun bir süredir gündemi meşgul eden düz ekranlı yeni versiyonu tanıtıldı. Akıllı telefon sadece ekran değil ön ve arka kamera konfigürasyonu açısından da orijinal modelden ayrılıyor.
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    Düz ekranlı Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor markası Çin'de Honor 80 Pro akıllı telefonun yeni bir versiyonunu tanıttı. Daha önce cihazın kavisli ekrana sahip modeli piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise düz ekranlı varyantı tüketicilere sunuldu. İki cihaz arasındaki fark sadece ekranla sınırlı değil.

    Yeni tanıtılan cihazda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekran yer alıyor. Ön panelin üst kısmında 32 megapiksel selfie kamerasını barındıran bir delik mevcut. Arka tarafta ise 160 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var.

    Düz ekranlı Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da belli oldu

    Yeni Honor 80 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alıyor. Android 12 tabanlı Magic UI 7 arayüzü ile kutudan çıkan cihaz 4.800 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Bataryanın 66W hızlı ve 5W ters şarj desteği sunduğunu belirtelim.

    Düz ekranlı Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon 162.5 x 74.3 x 7.9 mm boyutlarında, ağırlığı ise 186 gram. Düz ekranlı Honor 80 Pro şirketin ana vatanı Çin'de, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda satılmaya başlandı bile. Şirketin belirlediği fiyat etiketi 480 dolar. Yani kavisli ekrana sahip modeldel 30 dolar daha ucuz.
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    abstergo78GHOST 1 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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