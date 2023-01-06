Düz ekranlı Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor 80 Pro'nun bir süredir gündemi meşgul eden düz ekranlı yeni versiyonu tanıtıldı. Akıllı telefon sadece ekran değil ön ve arka kamera konfigürasyonu açısından da orijinal modelden ayrılıyor.