Düz ekranlı Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni tanıtılan cihazda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekran yer alıyor. Ön panelin üst kısmında 32 megapiksel selfie kamerasını barındıran bir delik mevcut. Arka tarafta ise 160 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var.
Fiyatı da belli oldu
Yeni Honor 80 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alıyor. Android 12 tabanlı Magic UI 7 arayüzü ile kutudan çıkan cihaz 4.800 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Bataryanın 66W hızlı ve 5W ters şarj desteği sunduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..