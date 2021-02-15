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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı

    Xiaomi, amiral gemisi Mi 11'in özellikleri kırpılmış Lite versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun tasarımını gösteren yeni bir görüntü yayınlandı.
    15 Şubat 2021, 21:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı
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    Amiral gemisi Xiaomi Mi 11'in Lite versiyonuyla ilgili detaylar sızdırılmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli bir görüntü yayınlandı. Görünüşe bakılırsa cihaz tasarım olarak çok büyük farklılıklar sunmayacak.

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    Xiaomi Mi 11 Lite'ın ön panelinde düz ekran yer alacak. Panelin sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik var. Ana kamera ünitesi birçok yönden amiral gemisi modeline benziyor. Akıllı telefon 6 GB RAM ve 64/128 GB dahili deplama alanıyla gelecek.

    Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı
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    İnce ve hafif olacak

    Cihazda 4.150 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacağı bildiriliyor. Ayrıca ince ve hafif gövdesiyle ön plana çıkacak. Xiaomi Mi 11 Lite'ın lansman tarihi ve fiyatı henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde bu konularda daha detaylı bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.



    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/4604803722774774 https://sparrowsnews.com/2021/02/15/xiaomi-11-lite-rendering-exposes/ https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_11_lite_new_render_suggests_a_flat_front_screen-news-47743.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    rash.87 (R...... K......) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Boyutu bira küçük olsa, 6.4 falan AMOLED ekran ve Snap 765 ile Kamerası da OİS destekli olsa. Yap 400 USD alalım işte.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    N noobszle 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi pazarlanması gittikçe kötüleşiyor , bütün marka algısı bende bitmiş
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    U ugur37yilmaz 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    mi 10 lite 5G kullanıyorum, çok memnunum. snapdragon 765g işlemci var. 6 GB RAM ve 128 GB hafızası var. ekran amoled. Mi 11'de bundan aşağı kalmaz.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ugur37yilmaz
    kaynakçadaki gsmarena haberinde çipset için s632 deniyor tabi kesinliği yok onlar da belirtmiş. s750 veya s690la gelse bari. yeni nesil kyro çekirdeği var en azından.
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oledmi acaba
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    rash.87 (R...... K......) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Boyutu bira küçük olsa, 6.4 falan AMOLED ekran ve Snap 765 ile Kamerası da OİS destekli olsa. Yap 400 USD alalım işte.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    D dodofran 11 sa. ( Mesaj Silindi ) rash.87
    cidden 6.4 ile 6.6 nın farkını anlayabileceğiniz mi sanıyorsunuz? zaten 6.6 olarka geliyor artık çoğu telefon.
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    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Umalım da OLED ekran ile gelsin. IPS ile gelmesin.

    Redmi Note 10'da da 732 kullanılacak sanırım. IPS ekranla.
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