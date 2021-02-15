Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Amiral gemisi Xiaomi Mi 11'in Lite versiyonuyla ilgili detaylar sızdırılmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli bir görüntü yayınlandı. Görünüşe bakılırsa cihaz tasarım olarak çok büyük farklılıklar sunmayacak.

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Xiaomi Mi 11 Lite'ın ön panelinde düz ekran yer alacak. Panelin sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik var. Ana kamera ünitesi birçok yönden amiral gemisi modeline benziyor. Akıllı telefon 6 GB RAM ve 64/128 GB dahili deplama alanıyla gelecek.

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İnce ve hafif olacak

Cihazda 4.150 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacağı bildiriliyor. Ayrıca ince ve hafif gövdesiyle ön plana çıkacak. Xiaomi Mi 11 Lite'ın lansman tarihi ve fiyatı henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde bu konularda daha detaylı bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.

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