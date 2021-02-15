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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı

    Mart ayının başlarında resmiyet kazanması beklenen Vivo S9'un tasarımını açığa çıkaran bir tanıtım posteri yayınlandı. Cihaz, Dimensity 1100 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olacak.
    15 Şubat 2021, 11:30 (Güncellendi, 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı
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    Önümüzdeki ayın başlarında tanıtılması planlanan Vivo S9'un tanıtım posteri internete sızdırıldı. Yayınlanan görsel akıllı telefonun arka tasarımını gözler önüne seriyor.

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    Cihazda 44 megapiksel ana sensör içeren çift selfie kamerası görev yapacak. Arka panelinde ise üçlü kamera sistemi göreceğiz. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılacağı yönünde raporlar var.

    Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı
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    Dimensity 1100'lü ilk telefon olacak

    Vivo S9, MediaTek'in sekiz çekirdekli Dimensity 1100 yonga setiyle güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına yer verileceği söyleniyor.

    Akıllı telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.4 inç AMOLED ekranla gelecek. Lansman tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak cihazın 6 Mart'ta tanıtılacağı bildiriliyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/15/vivo-s9-series-poster-leaked-reveals-44mp-selfie-camera-and-rear-design/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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