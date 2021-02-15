Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı

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Önümüzdeki ayın başlarında tanıtılması planlanan Vivo S9'un tanıtım posteri internete sızdırıldı. Yayınlanan görsel akıllı telefonun arka tasarımını gözler önüne seriyor.

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Cihazda 44 megapiksel ana sensör içeren çift selfie kamerası görev yapacak. Arka panelinde ise üçlü kamera sistemi göreceğiz. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılacağı yönünde raporlar var.

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Dimensity 1100'lü ilk telefon olacak

Vivo S9, MediaTek'in sekiz çekirdekli Dimensity 1100 yonga setiyle güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına yer verileceği söyleniyor.

Akıllı telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.4 inç AMOLED ekranla gelecek. Lansman tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak cihazın 6 Mart'ta tanıtılacağı bildiriliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/02/15/vivo-s9-series-poster-leaked-reveals-44mp-selfie-camera-and-rear-design/

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