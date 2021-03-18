Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili küçük bir güncelleme yapıldı.

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Normalde geçen yıl çıkması beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin ilk ertelenmesinin ardından süresiz olarak ertelenmişti. Ertelenmesinden bu yana da pek bir detay paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz saatlerde paylaşılan video ile oyunun geliştirme sürecinin devam ettiği ve iptal edilmediği açıklanırken 2021 yılında çıkması hedeflendiği açıklandı.

Techland her ne kadar bu yıl yayınlamayı hedeflese de ertelenme ihtimalinin olduğunu hatırlatalım. Stüdyo oyunu mümkün olan en temiz seviyede yayınlamayı istiyor. Geçtiğimiz günlerde oyunu çok erken duyurduklarını açıklamışlardı. Umuyoruz bir Cyberpunk 2077 vakası ile daha karşılaşmayız. Eğer oyun bu yıl çıkacak olursa yıl sonlarında çıkacaktır.

Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilrisiniz. Videonun son kısmında da kısa bir oynanış görüntüsü bulunuyor.

https://www.ign.com/articles/dying-light-2-update-aiming-for-2021-launch-devs-promise-more-updates-soon

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