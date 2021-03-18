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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı

    2021'in en çok merak edilen oyunlarından biri olan Dying Light 2 ile ilgili küçük bir güncelleme yapıldı. Oyunun bu yıl çıkması hedefleniyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 21:30 (4 sa.)
    1,3b
    10
    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili küçük bir güncelleme yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı"

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    Normalde geçen yıl çıkması beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin ilk ertelenmesinin ardından süresiz olarak ertelenmişti. Ertelenmesinden bu yana da pek bir detay paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz saatlerde paylaşılan video ile oyunun geliştirme sürecinin devam ettiği ve iptal edilmediği açıklanırken 2021 yılında çıkması hedeflendiği açıklandı.

    Techland her ne kadar bu yıl yayınlamayı hedeflese de ertelenme ihtimalinin olduğunu hatırlatalım. Stüdyo oyunu mümkün olan en temiz seviyede yayınlamayı istiyor. Geçtiğimiz günlerde oyunu çok erken duyurduklarını açıklamışlardı. Umuyoruz bir Cyberpunk 2077 vakası ile daha karşılaşmayız. Eğer oyun bu yıl çıkacak olursa yıl sonlarında çıkacaktır.

    Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilrisiniz. Videonun son kısmında da kısa bir oynanış görüntüsü bulunuyor.



    https://www.ign.com/articles/dying-light-2-update-aiming-for-2021-launch-devs-promise-more-updates-soon
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bulduren (Süleyman Konur) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bekliyoruz bakalım, ilk oyununu doya doya oynamıştık beğenmiştik.
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    DonanımdanBihaber (C R) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl bir başlıktır... Ortada sadece teaser var oynanış videosu diyor üstüne "Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı" bunun yerine çok daha basit ve anlamlı "Bu yıl çıkacak Dying Light 2'nin Trailerı Yayınlandı"
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    K kazimerd89 (kazım kazım) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkesin cyberpunkdan ağzı yandı bir kere
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    GergedaNF (Fazlı Altun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzeeel
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