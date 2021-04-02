Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor

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Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili birkaç yeni detay açıklandı.

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Oyunun geliştirici ekibinden bazı isimler geçtiğimiz gün Wccftech ile bir röportaja katıldı. Röportaj esnasında oyunla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Geliştiriciler oyunun yeni nesil konsollarda, yani PlayStation 5 ve Xbox Series X’te birkaç farklı moda sahip olacağını söyledi: Kalite (ışın izleme bulunacak), Performans (60+ FPS) ve 4K. Yeni nesil konsol sahipleri bu modlar arasında seçim yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl da geliştirici ekip oyunda ışın izleme bulunacağını söylemişti. Ayrıca oyunun ana hikayesinin de 20 saat civarında bitirebileceği ancak oyunu tamamen bitirmek istersek yaklaşık 3 katı uzunluğunda olacağı söylendi. İlk oyun da yaklaşık olarak bu sürelerdeydi.

Dying Light 2, bu yıl içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/dying-light-2-is-targeting-4k-and-60fps-modes-on-ps5-and-xbox-series-x/

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