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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor

    2021'in en çok merak edilen oyunlarından biri olan Dying Light 2 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Oyun PlayStation 5’te ve Xbox Series X’te 4K 60 FPS’i hedefliyor.
    02 Nisan 2021, 11:30 (1 hf.)
    1,8b
    1
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor
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    Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili birkaç yeni detay açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek

    Ayrıca Bkz. "Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak"

    Oyunun geliştirici ekibinden bazı isimler geçtiğimiz gün Wccftech ile bir röportaja katıldı. Röportaj esnasında oyunla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Geliştiriciler oyunun yeni nesil konsollarda, yani PlayStation 5 ve Xbox Series X’te birkaç farklı moda sahip olacağını söyledi: Kalite (ışın izleme bulunacak), Performans (60+ FPS) ve 4K. Yeni nesil konsol sahipleri bu modlar arasında seçim yapabilecek. 

    Geçtiğimiz yıl da geliştirici ekip oyunda ışın izleme bulunacağını söylemişti. Ayrıca oyunun ana hikayesinin de 20 saat civarında bitirebileceği ancak oyunu tamamen bitirmek istersek yaklaşık 3 katı uzunluğunda olacağı söylendi. İlk oyun da yaklaşık olarak bu sürelerdeydi.

    Dying Light 2, bu yıl içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    https://www.gamesradar.com/dying-light-2-is-targeting-4k-and-60fps-modes-on-ps5-and-xbox-series-x/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    İnspiredTiger (Yiğit ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalandan yere 4K yapıp makineleri zorlayacaklar gereksiz birşey.

    2K olsun sinematik olsun.

    Bu arada sanki herkesin evinde 4K tv var :D
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4k diye diye kafayı yediler.
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    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4k ya kasmaktan kim bilir kaplama düzeyleri ne hale gelir , Gerek yokki 2k gibi süper bir çözünürlük varken 4k ile zorlamaya , Spor oyunlarında 4k gayet iyi güzel ama sinematik hava olsa 2k olsa daha iyi olur
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    B Batuhangover01 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ridvan1903
    Bunu bir türlü anlamıyorlar işte. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa gpu o kadar israf ediliyor. Çözünürlüğe harcanan gpu gücü kaplamalara ve diğer grafiklere harcansa ortaya mükemmel bir sinematik görüntü çıkabilir. 1080p hala çok yeterli bir çözünürlükken 10 yıl öncesinin kaplama kalitesini kullanıp 8k oyun yapmaya çalışıyorlar. Kaplama çözünürlüğü 480p olan bir oyun 4k 8k olsa ne yazar
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    addidas_85 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2k 60 FPS Işın izlenme ile gelsin oyunlar yeterli bence, hoş benim için 1080p de olur, yeter ki sinematik bir atmosfer yapabilsinler (Oyunların geneli için konuşuyorum)
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