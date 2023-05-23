Dyson, yeni kablosuz süpürgelerini ve başlıklarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Singapur'da düzenlenen Future of Clean etkinliğinde Dyson, bağımsız bir ıslak silindir başlığı olan Submarine’i resmen tanıttı. Bu başlığa ek olarak yeni Gen5 Detect kablosuz elektrikli süpürge modelinin de duyurusu gerçekleştirildi. Ancak değinilmesi gereken bazı “ufak” pürüzler var. Yeni Submarine başlıklarında geri dönük uyumluluk ne yazık ki bulunmayacak.

Dyson Submarine ıslak silindir başlığı

Tam Boyutta Gör Ev temizliğiyle haşır neşir olanlar bilecektir ki, en zorlu kirler yere veya halıya düşen yemekler ve sıvı materyallerdir. Normal süpürgeler toz ve kırıntıları zaten başarılı bir şekilde temizleyebiliyor ancak bu zorlu kirler farklı bir alet kullanımını gerekli kılıyor. Firma ise Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine süpürgelerine değiştirilebilir bir temizleme başlığı olarak dahil edilecek (ancak diğer Dyson süpürgeleri için bir yükseltme olarak tek başına mevcut olmayacak) Dyson Submarine adlı ıslak zemin temizleme aracıyla sorunu çözüyor. Bu arada Dyson Submarine, firmanın ilk ıslak başlığı olma özelliğine sahip.

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı sert zeminlerdeki kirleri, lekeleri ve küçük döküntüleri etkili bir şekilde temizlemek için doğru miktarda su kullanımı sağlıyor. Aşırı suya ihtiyaç duymadan optimum 'temiz zemin' elde etmek için ıslak temizleme başlığı, sekiz noktalı hidrasyon sistemimde eşit su dağılımı için basınçlı bir hazne kullanıyor.

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Motor destekli mikrofiber rulo, 300 ml'lik temiz su tankı sayesinde kirleri, zorlu lekeleri ve küçük döküntüleri temizliyor ve 110 m2'ye kadar zeminin temizlenmesini sağlıyor. Toplanan kirler ise ikincil ayrı bir su tankına aktarılıyor. Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine süpürgelerin (Dyson Submarine aksesuarını içeren) fiyatlandırması ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak yılın ilerleyen aylarınsa satışa çıkacakları söylendi.

Dyson Gen5detect ve Gen5outsize kablosuz süpürge

Tam Boyutta Gör Elektrikli süpürgeler konusunda Dyson halihazırda bilinen en iyi markalar arasında. Ancak Dyson Gen5detect ve Gen5outsize ile temizleme gücü bir adım daha ileriye götürülüyor. Dyson Gen5detect ve daha yüksek kapasiteli Gen5outsize, her ikisi de şirketin beşinci nesil Hyperdymium elektrik motorlarını kullanıyor. Hyperdymium motoru öncekilerden daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü olarak özetlenebilir. Motor, dakikada 135.000 devir dönerek güç verdiği Dyson Gen5detect süpürgesine yüksek kaliteli temizlik performansı için 262 air watt’lık emiş sağlıyor.

Dyson Gen5detect, 0,1 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalamak üzere tasarlanan HEPA filtreleme sistemine sahip. Daha fazla parlaklık ve menzile sahip yeni Fluffy Optic temizleme başlığı ise lazer ile mikroskobik toz miktarını iki kat daha fazla ortaya çıkarıyor, böylece tam olarak nerenin temizleneceği görülebiliyor. Her iki model de tek şarj ile 70 dakika kullanım süresi vadediyor. Dyson, her iki cihazı da Haziran ayında satışa sunacak, Dyson Gen5detect 949 dolar, Dyson Gen5outsize ise 1.049 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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