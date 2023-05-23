Dyson, yeni kablosuz süpürgelerini ve başlıklarını tanıttı

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı sert zeminlerdeki kirleri, lekeleri ve küçük döküntüleri etkili bir şekilde temizlemek için doğru miktarda su kullanımı sağlıyor. Aşırı suya ihtiyaç duymadan optimum 'temiz zemin' elde etmek için ıslak temizleme başlığı, sekiz noktalı hidrasyon sistemimde eşit su dağılımı için basınçlı bir hazne kullanıyor.
Motor destekli mikrofiber rulo, 300 ml'lik temiz su tankı sayesinde kirleri, zorlu lekeleri ve küçük döküntüleri temizliyor ve 110 m2'ye kadar zeminin temizlenmesini sağlıyor. Toplanan kirler ise ikincil ayrı bir su tankına aktarılıyor. Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine süpürgelerin (Dyson Submarine aksesuarını içeren) fiyatlandırması ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak yılın ilerleyen aylarınsa satışa çıkacakları söylendi.
Dyson Gen5detect ve Gen5outsize kablosuz süpürge
Dyson Gen5detect, 0,1 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalamak üzere tasarlanan HEPA filtreleme sistemine sahip. Daha fazla parlaklık ve menzile sahip yeni Fluffy Optic temizleme başlığı ise lazer ile mikroskobik toz miktarını iki kat daha fazla ortaya çıkarıyor, böylece tam olarak nerenin temizleneceği görülebiliyor. Her iki model de tek şarj ile 70 dakika kullanım süresi vadediyor. Dyson, her iki cihazı da Haziran ayında satışa sunacak, Dyson Gen5detect 949 dolar, Dyson Gen5outsize ise 1.049 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.