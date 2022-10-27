e-Devlet'e yapay zeka desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 7 bine yakın işlemi internet üzerinden gerçekleştirebilmesine imkan tanıyan e-Devlet’e şimdi de yapay zeka desteği geliyor. 2023 yılında yapay zeka için çalışmalar başlayacak.

Yapay zekalı destek sistemi 2023'te kullanıma sunulacak

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki hedeflere göre 2023’te e-Devlet’te Yapay Zeka Temelli Çevrim İçi Destek Sistemi hayata geçirilecek. Bu sistem sayesinde kullanıcılar hangi işlemin nasıl yapılacağı konusunda ve arayıp bulamadığı hizmetlere nasıl ulaşabilecekleri konularında yapay zekadan destek alacak. Teknolojiyle haşır neşir olmayan kişilerin e-Devlet’i daha kolay bir şekilde kullanabilmesi sağlanacak. Ayrıca yapay zeka sayesinde vatandaşlar aradığı hizmet sayfasını daha kolay bir şekilde bulabilecek. Karmaşık işlemlerin nasıl yapılabileceğini detaylı olarak öğrenebilecek.

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Programda belirtilene göre yapay zekalı online destek sisteminin yanı sıra yapay zekalı yeni özellikler için idari ve hukuki iyileştirme önerileri raporları hazırlanacak. Kamu Veri Alanı pilot çalışmaları hayata geçirilerek referans mimari oluşturulacak. Merkezi Süreç Otomasyonu Platformunun kurulumuna ilişkin pilot çalışma hayata geçirilecek.

e-Devlet'e yeni teknolojiler entegre edilmesi için çalışmalar yapılacak. Blockchain, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi teknolojilerden faydalanılması planlanıyor.

Bir başka hedef olarak kamu kurumlarının sistemlerinde açık kaynak kodlu teknolojilere geçişi sağlanacak. Buu bağlamda “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Geçiş Planı” hazırlanacak.

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