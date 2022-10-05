HAVELSAN'ın yapay zekalı akıllı ulaşım projesi Ankara'da hayata geçiriliyor

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Savunma sanayi alanında güvenlik, yapay zeka ve simülasyon sistemleriyle dikkat çeken HAVELSAN şimdi de edindiği tecrübeyi şehir içi ulaşıma aktarıyor. Yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım projesi gerçekleştiriyor.

HAVELSAN, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile imzaladığı sözleşme ile Ankara’daki toplu taşımayı akıllandıracak. Hatlarda yapay zeka ile yoğunluk analizi yapılarak hat bilgisi planlama, otobüs artırma-azaltma, ilgili yerlere gerekli miktarda otobüs sağlanmasını yapacak. Bu sayede sefer sayısı artırılan yerlerde yoğunluk azaltılacak.

Araçlardaki kameralar görüntü işleme teknolojileriyle analiz edilerek yolcu ve sürücü güvenliği için kullanılacak. Şoförün emniyet kemeri takmaması, cep telefonuyla konuşması gibi davranışları merkeze alarm olarak bildirilecek. Eşkal bilgilerinin tespit edilebilmesi ve davranış analizi ile riskli yolcular tespit edilecek. Buna ek olarak yolu gösteren kameralar da izlenecek. Yoldaki bozukluklar, çukurlar ve tümsekler ilgili birimlere bildirilecek.

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Proje için yaklaşık 1 ay önce sözleşme imzalandı. Önümüzdeki 3-4 ay içinde kullanılmaya başlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan HAVELSAN Yapay Zeka Tabanlı Video Analiz Sistemi Ürün Yöneticisi Büşra Özbay Başeski, şunları söyledi:

“Güvenlik güçlerine yaptığımız projeleri, görüntü işleme işlerini acaba halkımıza ve kamuya nasıl yararlı hale getirebiliriz diye düşündük. Bu kapsamda yaptığımız analizleri akıllı ulaşıma yönelik bir ürün haline getirdik. Halihazırda sürekli hareket eden bir otobüsümüz ve üzerinde bir kameramız var. Bunun için ekstra hiçbir donanıma ihtiyaç olmadan veya herhangi bir araç çıkarmadan, ilave maliyet olmadan elimizdeki imkanları maksimum seviyede kullanmış oluyoruz. Ankara, hatta Türkiye'de ilk örnek olacak akıllı ulaşım konusunda. Video analitik konusunda aynı zamanda diğer belediyelerle farklı çalışmalarımız var, Gaziantep Belediyesi ile bir anlaşma imzaladık. Bunları devam ettirmeyi planlıyoruz."

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HAVELSAN'dan yapay zekalı akıllı ulaşım projesi