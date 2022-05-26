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    E-Devlet'e yüksek kiralarla ilgili bir özellik geliyor

    E-Devlet'e eklenecek yeni özellik sayesinde kiracılar oturdukları eve ne kadar zam yapılabileceğini ve yüksek kira talebine karşı neler yapabileceği hakkında bilgi alabileceği bir özellik geliyor.
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    E-Devlet'e yüksek kiralarla ilgili bir özellik geliyor
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    Kiralardaki fahiş artışa çözüm üretmek için dört bakanlık toplantı yaptı. Toplantıda alınan bazı kararlar ortaya çıktı. Kira zamları hakkında e-Devlet’e yeni bir özellik eklenecek.

    e-Devlet'e kira zammı rehberi geliyor

    E-Devlet’e eklenecek yeni hizmet sayesinde kiracılar, oturdukları eve en fazla ne kadar zam yapılabileceğini, kiraya istenilen zammı yapmazsa evden çıkmak zorunda kalıp kalmayacağını, yüksek kira talebine karşı ne yapabileceği konusunda buradan bilgi alacak. Ev sahibi, burada belirtilen miktarların üzerinde zam yapamayacak.

    Yeni açılacak bir danışma ve şikayet hattına kiracılar, aşırı zam yapan ev sahiplerini şikayet edebilecek. Bu özel hatta kiracıların şikayetleri dinlenecek ve ev sahipleri takibe alınacak. Ayrıca kiracıların haklarını savunabilmesi için ilgili uzmanlardan hukuki yardımlar sunulacak.

    Ev sahiplerinin enflasyonun üzerinde zam yapmasını engelleyen düzenlemenin önümüzdeki ay hazırlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunularak hayata geçmesi planlanıyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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