Tam Boyutta Gör

Kiralardaki fahiş artışa çözüm üretmek için dört bakanlık toplantı yaptı. Toplantıda alınan bazı kararlar ortaya çıktı. Kira zamları hakkında e-Devlet’e yeni bir özellik eklenecek.

e-Devlet'e kira zammı rehberi geliyor

E-Devlet’e eklenecek yeni hizmet sayesinde kiracılar, oturdukları eve en fazla ne kadar zam yapılabileceğini, kiraya istenilen zammı yapmazsa evden çıkmak zorunda kalıp kalmayacağını, yüksek kira talebine karşı ne yapabileceği konusunda buradan bilgi alacak. Ev sahibi, burada belirtilen miktarların üzerinde zam yapamayacak.

Yeni açılacak bir danışma ve şikayet hattına kiracılar, aşırı zam yapan ev sahiplerini şikayet edebilecek. Bu özel hatta kiracıların şikayetleri dinlenecek ve ev sahipleri takibe alınacak. Ayrıca kiracıların haklarını savunabilmesi için ilgili uzmanlardan hukuki yardımlar sunulacak.

TRT bandrol ücretine zam: TRT bandrol oranları 2022 10 sa. önce eklendi

Ev sahiplerinin enflasyonun üzerinde zam yapmasını engelleyen düzenlemenin önümüzdeki ay hazırlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunularak hayata geçmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

E-Devlet'e yüksek kiralarla ilgili bir özellik geliyor