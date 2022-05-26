TRT bandrol ücretine zam geldi: Telefon ve otomobillere zam geliyor

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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile telefon, bilgisayar, otomobil gibi teknolojik ürünlerden alınan TRT bandrol payına zam geldi.

Cep telefonları için uygulanan TRT bandrol oranı yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı saatlerde yüzde 8’den yüzde 14’e, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2’den yüzde 4’e yükseltildi.

Otomobillerden alınan TRT bandrol payı ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,8’e yükseldi. Bu artıştan dolayı otomobillere en az iki bin TL zam gelmesi bekleniyor.

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Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarının TRT bandrol payı yüzde 8’den yüzde 14’e yükseldi.

Televizyon, video kamera ve radyolardan yüzde 16 oranında bandrol ücreti alınıyordu. Bu oranda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Televizyon, video kamera ve radyoların TRT bandrol payı sabit kaldı.

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TRT Bandrol payı 2022

Cep telefonları: Yüzde 10 > Yüzde 12

Akıllı saatler: Yüzde 8 > Yüzde 14

Bilgisayar ve tabletler: Yüzde 2 > Yüzde 4

Multimedya ekranlı otomobiller: Yüzde 0,4 > Yüzde 0,8

Televizyon, radyo, video kamera: Yüzde 16

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TRT bandrol ücretine zam: TRT bandrol oranları 2022