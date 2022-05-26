Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TRT bandrol ücretine zam geldi: Telefon ve otomobillere zam geliyor

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile TRT bandrol payına zam geldi. Bu zamla birlikte telefon, otomobil ve akıllı saatlerin fiyatına zam gelecek.               
    22

    TRT bandrol ücretine zam: TRT bandrol oranları 2022
    Tam Boyutta Gör

    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile telefon, bilgisayar, otomobil gibi teknolojik ürünlerden alınan TRT bandrol payına zam geldi.

    Cep telefonları için uygulanan TRT bandrol oranı yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı saatlerde yüzde 8’den yüzde 14’e, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2’den yüzde 4’e yükseltildi.

    Otomobillerden alınan TRT bandrol payı ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,8’e yükseldi. Bu artıştan dolayı otomobillere en az iki bin TL zam gelmesi bekleniyor.

    Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarının TRT bandrol payı yüzde 8’den yüzde 14’e yükseldi.

    Televizyon, video kamera ve radyolardan yüzde 16 oranında bandrol ücreti alınıyordu. Bu oranda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Televizyon, video kamera ve radyoların TRT bandrol payı sabit kaldı.

    TRT bandrol ücretine zam: TRT bandrol oranları 2022
    Tam Boyutta Gör

    TRT Bandrol payı 2022

    • Cep telefonları: Yüzde 10 > Yüzde 12
    • Akıllı saatler: Yüzde 8 > Yüzde 14
    • Bilgisayar ve tabletler: Yüzde 2 > Yüzde 4
    • Multimedya ekranlı otomobiller: Yüzde 0,4 > Yüzde 0,8
    • Televizyon, radyo, video kamera: Yüzde 16
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RichesMen +183 cocainbar +140 deniz006 +137 E1nsZweiPolizei +134 cagatayf +82 yolcum +76 Akasha_Ether +70 maximus01982 +68 Bloodin +57 4S14N_HUNT3R +55
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    36 Kişi Okuyor (13 Üye, 23 Misafir) 14 Masaüstü 22 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4152 kez okundu.
    50 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    resmi gazete, trt ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili108,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno2 Z
    Oppo Reno2 Z
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız