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    Anlık Bildirim

    Elektrikli scooter ve mikro otomobiller için değiştirilebilir pil standardı geliştirildi

    Bingo isimli bir girişim, elektrikli scooterlar, motosikletler ve mikro otomobiller için değiştirilebilir ve taşınabilir bir pil standardı geliştirdiğini açıkladı.
    E-scooterlar için değiştirilebilir pil standardı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli mobilitenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, e-bisikletlerden e-motosikletlere ve elektrikli mikro otomobillere kadar birçok ulaşım aracı bulunuyor. Ancak tüm bu araçlar birbirinden farklı pil standardı kullanıyor ve birçoğunun pili değiştirilemiyor. Ancak Bingo isimli yeni bir girişim, bu soruna bir çözüm geliştirdiğini iddia ediyor.

    Şirket, tüm bu araçlarda kullanılabilecek, değiştirilebilir ve taşınabilir bir pil standardı geliştirdiğini açıkladı. Teknolojisini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Milano Motosiklet Fuarı'nda sergileyecek olan şirket, Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

    Değişim istasyonlarında bataryalar kolaylıkla değiştirilebilecek

    Bingo'nun çözümü, dahili GPS ve 4G bağlantısına sahip 2 kWh kapasiteli taşınabilir ve kolaylıkla değiştirilebilir bir batarya paketi. Bu paketlerden bir veya daha fazlasını kullanarak, elektrikli scooter, motosiklet veya elektrikli mikro otomobillerin biten bataryaları değişim istasyonlarında kolaylıkla değiştirilebilecek.

    E-scooterlar için değiştirilebilir pil standardı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bu konsept aslında yeni değil. Tayvan merkezli Gogoro, bu sistemi Tayvan ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde yıllardır kullanıyor. Bingo, daha çok elektrikli scooter'larda kullanılan bu sistemi, mikro otomobillere de getirerek, üçüncü taraf üreticileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi ve bir standart haline getirmeyi planlıyor.

    Bingo, elektrikli mikro otomobil E1 dahil olmak üzere, bu sistemi içeren halihazırda birkaç iki, üç ve dört tekerlekli elektrikli araç geliştirdiğini söylüyor. Şirket öncelikli olarak, araç ve scooter kiralama şirketleri ile şehir içi teslimat şirketlerinde sistemini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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