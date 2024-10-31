Elektrikli scooter ve mikro otomobiller için değiştirilebilir pil standardı geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli mobilitenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, e-bisikletlerden e-motosikletlere ve elektrikli mikro otomobillere kadar birçok ulaşım aracı bulunuyor. Ancak tüm bu araçlar birbirinden farklı pil standardı kullanıyor ve birçoğunun pili değiştirilemiyor. Ancak Bingo isimli yeni bir girişim, bu soruna bir çözüm geliştirdiğini iddia ediyor.

Şirket, tüm bu araçlarda kullanılabilecek, değiştirilebilir ve taşınabilir bir pil standardı geliştirdiğini açıkladı. Teknolojisini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Milano Motosiklet Fuarı'nda sergileyecek olan şirket, Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

Değişim istasyonlarında bataryalar kolaylıkla değiştirilebilecek

Bingo'nun çözümü, dahili GPS ve 4G bağlantısına sahip 2 kWh kapasiteli taşınabilir ve kolaylıkla değiştirilebilir bir batarya paketi. Bu paketlerden bir veya daha fazlasını kullanarak, elektrikli scooter, motosiklet veya elektrikli mikro otomobillerin biten bataryaları değişim istasyonlarında kolaylıkla değiştirilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bu konsept aslında yeni değil. Tayvan merkezli Gogoro, bu sistemi Tayvan ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde yıllardır kullanıyor. Bingo, daha çok elektrikli scooter'larda kullanılan bu sistemi, mikro otomobillere de getirerek, üçüncü taraf üreticileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi ve bir standart haline getirmeyi planlıyor.

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Bingo, elektrikli mikro otomobil E1 dahil olmak üzere, bu sistemi içeren halihazırda birkaç iki, üç ve dört tekerlekli elektrikli araç geliştirdiğini söylüyor. Şirket öncelikli olarak, araç ve scooter kiralama şirketleri ile şehir içi teslimat şirketlerinde sistemini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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E-scooterlar için değiştirilebilir pil standardı geliştirildi