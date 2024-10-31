Elektrikli scooter ve mikro otomobiller için değiştirilebilir pil standardı geliştirildi

Şirket, tüm bu araçlarda kullanılabilecek, değiştirilebilir ve taşınabilir bir pil standardı geliştirdiğini açıkladı. Teknolojisini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Milano Motosiklet Fuarı'nda sergileyecek olan şirket, Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.
Değişim istasyonlarında bataryalar kolaylıkla değiştirilebilecek
Bingo'nun çözümü, dahili GPS ve 4G bağlantısına sahip 2 kWh kapasiteli taşınabilir ve kolaylıkla değiştirilebilir bir batarya paketi. Bu paketlerden bir veya daha fazlasını kullanarak, elektrikli scooter, motosiklet veya elektrikli mikro otomobillerin biten bataryaları değişim istasyonlarında kolaylıkla değiştirilebilecek.
Bingo, elektrikli mikro otomobil E1 dahil olmak üzere, bu sistemi içeren halihazırda birkaç iki, üç ve dört tekerlekli elektrikli araç geliştirdiğini söylüyor. Şirket öncelikli olarak, araç ve scooter kiralama şirketleri ile şehir içi teslimat şirketlerinde sistemini yaygınlaştırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D