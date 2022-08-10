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    Trendyol Emlak, e-ticaret düzenlemesi nedeniyle açılmadan kapandı

    Trendyol, geçtiğimiz Haziran ayında yayına aldığı Trendyol Emlak'ı yeni e-ticaret düzenlemesinin ilan hizmetlerine izin vermemesi nedeniyle kapatma kararı aldığını açıkladı.
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    E-ticaret düzenlemesi nedeniyle Trendyol Emlak açılmadan kapandı
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    Trendyol, online emlak sektöründe faaliyet göstermek için geçtiğimiz Haziran ayında Trendyol Emlak web sayfasını açmış ve platforma ilan vermek isteyen iş yerlerinden talep toplamaya başlamıştı. Bugün Trendyol Emlak’a girmek isteyen iş yerleri, Trendyol Emlak'ın kapatıldığını belirten duyuru metniyle karşılaştı.

    7 Temmuz 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile e-ticaret platformlarına çeşitli düzenlemeler ve sınırlamalar getirilmişti. Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre yeni düzenleme nedeniyle Trendyol Emlak hizmetinin faaliyete geçmeden durdurulmasına karar verildi. Yeni kanunun, Trendyol üzerinden ya da Trendyol ile bağlantılı şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermediği belirtildi.

    Sahibinden, Hepsiemlak ve Emlakjet gibi platformlara rakip olarak geliştirilen Trendyol Emlak’ta kiralık ve satılık konutlar, ofisler ve arsalar yer alacaktı. İlan oluşturmak isteyen üye işyerleri için platform açılmış ve ilanlar hazırlanmaya başlanmıştı ancak müşterilerin kullanımına açılmamıştı. Bugünkü açıklamayla birlikte Trendyol Emlak projesi rafa kalkmış oldu.

    Trendyol Emlak neden kapatıldı?

    Konuyla ilgili olarak Trendyol’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Emlak sektörünün siz değerli temsilcilerine daha önce duyurduğumuz üzere, Trendyol Emlak girişimimiz için alt yapı çalışmalarını başlatmıştık. Bu süreçte sizlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık, öncelikle teşekkür ederiz. 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. Yeni kanun, Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecektir. Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Trendyol Emlak’ı süresiz askıya aldığımızı siz değerli paydaşlarımızın bilgilerine sunarız."

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