EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat

Electronic Arts, popüler abonelik servisi EA Access'i resmen Steam'e getiriyor. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan EA Access Steam'in bugün resmi sayfası açıldı ve fiyatı açıklandı. Yapılan resmi açıklamalara göre servisin Türkiye fiyatı aylık 12 TL, yıllık ise 65 TL olacak. Fiyat gerçekten de çok ama çok iyi olmuş diyebiliriz.

Onlarca AAA oyun aylık sadece 12 TL

EA Access, uzun yıllardır kullanımda olan Origin Access ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Electronic Arts'ın popüler serileri Battlefield, FIFA, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi yapımlar başta olmak üzere onlarca farklı yüksek kalitede yapımı aboneliğiniz devam ettiği sürece herhangi bir sınırlandırma olmadan oynayabiliyorsunuz.

EA Access maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Access kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 21 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.

Servisin Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro'ydu (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat belirlenmiş. Aylık fiyat da gayet iyi ancak özellikle de yıllık 65 TL daha da dikkat çekiyor. Yıllık abone olmanız halinde ayda sadece 5 TL gibi bir fiyata bir yıl boyunca EA Access keyfini çıkarabilirsiniz.

EA Access Steam'in çok yakında yayınlanacağı belirtildi ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorular kısmında ücretlendirme bilgisi yer alıyor. SSS'nin bir kısmı:

SIKÇA SORULAN SORULAR

EA Access nedir?

Güzel soru! EA Access, EA oyunlarını seven herkes için bir numaralı adrestir. Üyelik, en sevdiğiniz EA oyunlarından daha fazlasını verir. Daha fazla ödül, daha fazla özel deneme ve daha fazla indirim ayda yalnızca 12 TL veya yılda 65 TL!

İçindekiler şöyle:

Özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikleri, yeni oyunların erken erişimlerini ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişimi açın.

Seçilmiş yeni oyunları yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayın.

Electronic Arts’ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayın.

Steam’deki oyun indirmeleri, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC’ler gibi tüm dijital EA Alışverişlerinizde %10* indirimden faydalanın!

EA Access ne zaman Steam’de yayınlanacak?

Çok yakında, fakat yayınlandığı anda bilgilendirilmek istiyorsanız yukarıdaki “EA’İ TAKİP ET” düğmesine basın veya güncellemeler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

EA Access ile hangi oyunları elde edeceğim?

Battlefield™, Need for Speed™, Plants vs Zombies™, STAR WARS™ Battlefront™ ve daha birçok ünlü serimizin oyunlarını oynayabilirsiniz. Ayrıca liste uzayıp gidiyor.

