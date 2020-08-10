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    EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat

    EA Access'in Steam resmi sayfası açıldı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de aylık 12 TL, yıllık ise sadece 65 TL gibi çok iyi bir fiyata sunulacak.
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    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat
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    Electronic Arts, popüler abonelik servisi EA Access'i resmen Steam'e getiriyor. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan EA Access Steam'in bugün resmi sayfası açıldı ve fiyatı açıklandı. Yapılan resmi açıklamalara göre servisin Türkiye fiyatı aylık 12 TL, yıllık ise 65 TL olacak. Fiyat gerçekten de çok ama çok iyi olmuş diyebiliriz.

    Onlarca AAA oyun aylık sadece 12 TL

    EA Access, uzun yıllardır kullanımda olan Origin Access ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Electronic Arts'ın popüler serileri Battlefield, FIFA, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi yapımlar başta olmak üzere onlarca farklı yüksek kalitede yapımı aboneliğiniz devam ettiği sürece herhangi bir sınırlandırma olmadan oynayabiliyorsunuz. 

    EA Access maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Access kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 21 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.

    Servisin Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro'ydu (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat belirlenmiş. Aylık fiyat da gayet iyi ancak özellikle de yıllık 65 TL daha da dikkat çekiyor. Yıllık abone olmanız halinde ayda sadece 5 TL gibi bir fiyata bir yıl boyunca EA Access keyfini çıkarabilirsiniz. 

    EA Access Steam'in çok yakında yayınlanacağı belirtildi ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorular kısmında ücretlendirme bilgisi yer alıyor. SSS'nin bir kısmı:

    İlginizi Çekebilir Avatar Origin Access ve EA Access'in ismi değişti: EA Play

    ------------

    SIKÇA SORULAN SORULAR

    EA Access nedir?

    Güzel soru! EA Access, EA oyunlarını seven herkes için bir numaralı adrestir. Üyelik, en sevdiğiniz EA oyunlarından daha fazlasını verir. Daha fazla ödül, daha fazla özel deneme ve daha fazla indirim ayda yalnızca 12 TL veya yılda 65 TL!

    İçindekiler şöyle:

    • Özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikleri, yeni oyunların erken erişimlerini ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişimi açın.
    • Seçilmiş yeni oyunları yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayın.
    • Electronic Arts’ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayın.
    • Steam’deki oyun indirmeleri, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC’ler gibi tüm dijital EA Alışverişlerinizde %10* indirimden faydalanın!

    EA Access ne zaman Steam’de yayınlanacak?

    Çok yakında, fakat yayınlandığı anda bilgilendirilmek istiyorsanız yukarıdaki “EA’İ TAKİP ET” düğmesine basın veya güncellemeler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

    EA Access ile hangi oyunları elde edeceğim?

    Battlefield™, Need for Speed™, Plants vs Zombies™, STAR WARS™ Battlefront™ ve daha birçok ünlü serimizin oyunlarını oynayabilirsiniz. Ayrıca liste uzayıp gidiyor.



    Kaynakça https://store.steampowered.com/subscriptions/ea https://bolumsonucanavari.com/Haberler-EA_Access_Steam_Sayfasi_Acildi-103673.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CrowMeister (Furkan ) 1 hf. en beğenilen
    Çok iyi be. Devlet duymasın aman.
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    Fluuman (Metehan Maraşlı) 1 hf. (düzenlendi)
    Devlet: O ney gardaş bana da al
    2 Yanıt Yanıtla +113
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    işte bu alınır
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    Yorumlar (87) Yorum Yaz Forumda Gör
    6
    adjustik 21 sa.
    fifa 21 çıktığı gibi eklenmeyecekse benim için önemli değil bu olay ilgimi çekmiyor diğer oyunlar ama oldu ki fifa 21 hemen eklenir o zaman tadından yenmezbu konuda net bilgisi olan biri var mı ?
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    ultimateFB (Mehmet VARIŞLI) 4 gün
    Steam ek ea access vergisi gelir mi?
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    star scream (eaaa oooo) 4 gün
    Bu oyunları 1 kere alıyoruz, gelecek sene ea access almasak bile bizde kalıyor dimi?
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    requizm 4 gün star scream
    Abonelik sistemi var. Her ay ücret ödemek zorundasın.
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    okttay (oktay z) 1 hf.
    Bunu aldığımızda GeForce now ile birlikte kullanılır mı acaba ?
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    BestSupTR (Onur Kıyamçiçek) 6 gün okttay
    Oyunlara erişim hakkınız olacağından dolayı kullanılır bence.
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    Krone 5 gün okttay
    EA GeForce Now'a destek vermiyordu. Sanmıyorum oynanabileceğini ama olursa mükemmel olur.
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    paxal (Hasan K.) 1 hf.
    Şu yukarıdaki artizt denilen şahıs neden ceza almamış hala.
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    aman devlete söylemeyin de fiyatlar artmasın
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf.
    fiyat çok iyiymiş ya
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    AndrewRayel (Erdi ) 1 hf.
    Yillik 65 tl ye bf4 bf5 nfs heat fifa 20 bunlari oynamak mümkün daha cok aaa oyun var gayet makul fiyat alinabilir ayda 5 tl ye geliyor bu firsat kacmaz
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    kutsall1 (mehmet metin) 1 hf.
    Sırf Command and Conquer serisi için alınır.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf.
    Hala oynamayan varsa TF2 ile BF4 ikisi yeterli diğerleri ekstra oyun olarak düşünebilirsiniz. Hala aktif yüksek oyuncu sayısı olan çok güzel FPS oyunları.
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    20851 kez okundu.
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