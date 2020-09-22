EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak!

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Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar epey popüler olan demo oyun kültürü yavaş yavaş silinmek üzere. Demo’ların son kalesi futbol oyunlarıydı. Her sene FIFA’nın ve PES’in çıkış tarihinden 10-15 gün önce demoları çıkardı. Bu sene bu durum tarihe karışıyor. EA Sports, FIFA 21’in demosunun çıkmayacağını açıkladı.

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EA Sports’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “FIFA 21’in demosu çıkmayacak. Geliştirici ekibimizin zamanını demo için harcamak yerine mevcut ve yeni nesil konsollardaki FIFA 21 deneyimi geliştirmek için kullanmaya karar verdik. 9 Ekim’de çıkacak oyunu EA Play aboneleri 10 gün önceden oynama fırsatı elde edecek.” dedi.

Kullanıcılar FIFA demolarını oynayarak yeni oyunun yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyor, geliştirmeleri görebiliyordu. Oyunda az sayıda kulüp bulunduğu için dosya boyutu daha az oluyordu. Ayrıca oyunun tam sürümü çıkana kadar oyuncuların oyalanmasını sağlıyordu. Bazı konsol sahipleri, futbolla ilgisi olmasa bile demoyu indirip arkadaşları geldiğinde karşılıklı mücadele ediyor, oyunu satın alma gereği duymuyordu. Görünen o ki EA, bu tip oyuncuları EA Play abonesi yapmaya zorlayacak. EA Play aboneliği bulunan kullanıcılar FIFA 21’in tam sürümünü 1 Ekim’den itibaren 10 saat boyunca ücretsiz olarak oynayabilecek. EA’in bu kararı epey tepki topladı.

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