Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak!

    EA Sports, tartışmalı bir karar alarak FIFA 21'in demosunu çıkarmayacağını duyurdu. Firma, oyuncuların demo oynamak yerine EA Play satın almasını istiyor.
    4 sa.
    1,1b
    13
    18
    Oyunlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak!
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar epey popüler olan demo oyun kültürü yavaş yavaş silinmek üzere. Demo’ların son kalesi futbol oyunlarıydı. Her sene FIFA’nın ve PES’in çıkış tarihinden 10-15 gün önce demoları çıkardı. Bu sene bu durum tarihe karışıyor. EA Sports, FIFA 21’in demosunun çıkmayacağını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir?"

    EA Sports’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “FIFA 21’in demosu çıkmayacak. Geliştirici ekibimizin zamanını demo için harcamak yerine mevcut ve yeni nesil konsollardaki FIFA 21 deneyimi geliştirmek için kullanmaya karar verdik. 9 Ekim’de çıkacak oyunu EA Play aboneleri 10 gün önceden oynama fırsatı elde edecek.” dedi.

    Kullanıcılar FIFA demolarını oynayarak yeni oyunun yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyor, geliştirmeleri görebiliyordu. Oyunda az sayıda kulüp bulunduğu için dosya boyutu daha az oluyordu. Ayrıca oyunun tam sürümü çıkana kadar oyuncuların oyalanmasını sağlıyordu. Bazı konsol sahipleri, futbolla ilgisi olmasa bile demoyu indirip arkadaşları geldiğinde karşılıklı mücadele ediyor, oyunu satın alma gereği duymuyordu. Görünen o ki EA, bu tip oyuncuları EA Play abonesi yapmaya zorlayacak. EA Play aboneliği bulunan kullanıcılar FIFA 21’in tam sürümünü 1 Ekim’den itibaren 10 saat boyunca ücretsiz olarak oynayabilecek. EA’in bu kararı epey tepki topladı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WienerWald (Arda ) 4 sa. en beğenilen
    Yani diyor ki nasıl olsa FIFA 20 'nin aynısı demo niyetine onu oynayın.
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrHamilton 3 sa.
    Fifa, fanboylarının aşırı abarttığı bir balondan ibarettir. Fifa 20 hayatımda oynadığım en berbat futbol oyunuydu. Umarım PES 2022 ile devrimsel yenilikler yapılır da EA aklını başına toplar biraz
    Fifa, fanboylarının aşırı abarttığı bir balondan ibarettir. Fifa 20 hayatımda oynadığım en berbat futbol oyunuydu. Umarım PES 2022 ile devrimsel yenilikler yapı...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DelNaja 54 dk.
    aynı oyunun forma ve kadro güncellenmiş hali çıkacak zaten demo çıksa nolur
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Punisher_1907 (Tolga Bozkurt) 1 sa.
    Bu oyuncu milleti olmaya devam ettiği sürece ea milleti kopartmaya devam edecektir malesef. Adamlar tekele dönmüş Konami 2022 de inşallah piyasaya sağlam girer sevilirse bunların bir tarafları tutuşur. Nasıl olsa öyle de böyle de alacaklar oyunumu zihniyeti gelin görün yıllardır üzerine zerre koymayan oyunla karşılaşmamızın asıl sebebi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OnLiNe MaNaGeR 1 sa.
    Konami’nin En azından dürüst olup season update diye sattığı oyunu EA yeni oyun diye satacak. Bir de utanmadan “yeni oyuna odaklandık, o yüzden demo çıkaramıyoruz” diyorlar. 10 gün kalmış zaten ne odaklanacaklar çok merak ediyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 sa.
    FIFA 21in demosu FIFA 20 olarak satılıyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 2 sa.
    Çünkü : Rezalet olacak :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Berringer (Ahmet ) 2 sa.
    Utanmadan birde demo mu? yayınlayacaklardı sonuçta fifa 20'nin kadro güncellenmiş hali beklentim sıfır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrHamilton 3 sa.
    Fifa, fanboylarının aşırı abarttığı bir balondan ibarettir. Fifa 20 hayatımda oynadığım en berbat futbol oyunuydu. Umarım PES 2022 ile devrimsel yenilikler yapılır da EA aklını başına toplar biraz
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Innerpeace 2 sa. MrHamilton
    FIFA 20 dediğin gibi berbat bir oyun haline geldi. 21'de muhtemelen 20'nin izinden gidecek. PES 2022'yi merakla bekliyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackprague 3 sa.
    Oyun yapımcıları konsol üreticileri müşteri yararına hiçbir şey yapmamaya başladı sürekli saçmalayıp duruyorlar ve müşteri kaybetmemeleri çok saçma kimse de tepki mepki göstermiyor. Hala insanlar ön sipariş veriyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 3 sa.
    Oyun aleminde tek oynadığım oyun fifa dır ama monotonlaşmaya başladı. ultimate team güzel ama onda da momentum olayı var bayıyor bu sene almamayı düşünüyorum. almıyacam 90 pace adam 45 koşunca kafayı yiyordum almam.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WienerWald (Arda ) 3 sa. Alqu
    Momentum online sezonda da var ultimate kadar olmasa da ancak baydı artık .2 senedir ultimate oynamıyordum şimdi sezonları da bıraktım . Tek kale oynuyorsun adam 1 kere geliyor lappp gol. FIFA konusunda var beğenilen mesajlarda fifanin oyunu dengede tutmak için aldığı bir patent hakkında bilgi. Resmen karşındaki kötüyse oyundan sogumasin diye galip getiriyor adamı .
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    burakdc 4 sa.
    Futbol oyununda ne kadar fark olabilirki zaten grafiklerde asagi yukari gelinecek en ust noktalara gelindi birkac stad ve oyuncu kadrolari guncellemeleri dlc olarak sunuldumu olay bitti aradan 5 sene gecer koklu degisiklik olur yeni oyun yaparsin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ilkerinanç +76 kuzgun_ +45 Sawasson +44 kmlrzy +42 Yanfo +36 trooe199 +34 N20 +34 gokhanvai +33 DPLALİ +32 Guhong01 +31
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 AwJeezRick ilk kez +653 2 Guhong01 2. kez +227 3 lazer__ 2. kez +218
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (1 Üye, 12 Misafir) 3 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1060 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fifa 21, fifa 21 demo ve
    3 etiket daha ea play Electronic Arts Yazılım
    Facebook Sayfası251,4b
    Twitter Profili91,5b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus 39 dk. TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor 1 sa. Sistem Toplayanların En Büyük Yardımcısı: Hazır Sistemler 1 sa. Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir 1 sa. İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza 2 sa. iPhone 12 mini ortaya çıktı 2 sa. Araştırmacılar GPT-3 teknolojisinden daha iyi bir yapay zeka geliştirdi 2 sa. Makyajlı 2020 Citroen C3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 sa. Işık sihirbazı | Elgato Ring Light video inceleme 3 sa. Xbox Game Pass abone sayısı son beş ayda %50 arttı 3 sa. Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek? 4 sa. Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak! Sonraki Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı 6 sa. Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey 6 sa. iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir? 6 sa. Alcatel 3X 2020 satışa başladı 7 sa. Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı] 7 sa. Amerikan Havayolları, Boeing 737 MAX pilot eğitimine başlamaya hazırlanıyor 8 sa. Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar 20 sa. Şarjı fiyatına göre çok iyi "1More Stylish TWS incelemesi" 21 sa. Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi 22 sa. Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı 22 sa. Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı" 23 sa. Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor 1 gün RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride 1 gün Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı 1 gün Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor 1 gün Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek 1 gün Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı 1 gün Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare 1 gün Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor 1 gün Windows sunucularda kritik açık Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    💰 Dolar=7,63 - Euro=8,98 - Altın=470 | 21 EYLÜL 💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS5 Çıkış Tarihi, Fiyatları ve Birinci Parti Çıkış Oyunları Aç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız