EA’den yeni Star Wars oyunu geliyor

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Star Wars’un oyun haklarını elinde bulunduran EA Games, yeni bir oyun duyurusuna hazırlanıyor. "EA Star Wars" Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni oyunun adının Star Wars Squadrons olduğu ve bugün tanıtımının yapılacağı açıklandı.

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Duyurunun yapıldığı görsele ve oyunun adına baktığımızda uzay gemileriyle it dalaşı oyunun bizleri beklediği görülüyor. Venturebeat’in duyumuna göre oyunda tek kişilik hikaye modu bulunacak ancak oyunun ana odağı online maçlar olacak. Şu an için elimizde oyunun adı ve duyuru görselinden başka bilgi olmadığı için yalnızca tahminde bulunabiliyoruz. Akşam saatlerinde oyun hakkındaki tüm detaylar ortaya çıkacak.

Star Wars Squadrons’un duyurusu ve fragmanı bugün saat 18.00’de “EA Star Wars” Youtube kanalından yayınlanacak. Oyunun PC ve konsollar için yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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