EA Play, 10 Kasım'da Xbox Game Pass'e katılıyor

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Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass önümüzdeki Kasım ayında müthiş bir büyümeye sahne olacak. Bugun yapılan resmi açıklamaya göre EA Play servisi, 10 Kasım'da Game Pass kütüphanesine katılıyor. Electronic Arts'ın popüler oyunları bu tarih itibarıyla artık Game Pass abonelerine sadece tek bir tık uzaklığında olacak.

EA Play'in Game Pass'te yayınlanma tarihleri:

10 Kasım -- Game Pass Ultimate ile konsollara geliyor

Aralık -- Game Pass veya Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olan PC kullanıcıları

60'tan fazla EA oyunu geliyor

Microsoft, EA Play ile birlikte 60'tan fazla EA oyunun Game Pass kütüphanesine katılacağını belirtti. Bunların arasında FIFA, Battlefield, Titanfall, Need for Speed, Battlefront, Mass Effect, Mirror's Edge gibi popüler seriler de yer alıyor. Game Pass aboneleri tüm bu oyunların sınırsızca keyfini çıkarabilecek.

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EA Play ile birlikte ayrıca yeni Electronic Arts oyunlarını da 10 saate kadar deneyebileceksiniz. Ayrıca yine Microsoft Store üzerinden yapacağınız Electronic Arts alışverilerinizde de %10'luk indirim hakkınız olacak.

EA Play'in Game Pass kütüphanesi konsol tarafında normal EA Play kütüphanesiyle aynı olacak. Ancak PC tarafındaki tam oyun listesi henüz belli değil. Örneğin Steam EA Play'de Battlefield V, Titanfall 2, NFS Heat gibi oyunlar vardı ancak FIFA 20 yoktu (Steam'de satışı olmadığı için). Bakalım Game Pass'te FIFA 20 olur mu.

Game Pass şu anda Türkiye'de hem konsol hem de PC tarafında 30 TL'lik bir fiyata sahip. Ayrıca ilk kez abone olanlar için ilk ay 5,90 TL'lik promosyon uygulanıyor. Son olarak konsol Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Live servislerinin bir arada sunulduğu Xbox Game Pass Ultimate aboneliği de 45 TL'lik fiyat etiketine sahip.

https://news.xbox.com/en-us/2020/09/29/xbox-game-pass-ultimate-members-get-ea-play-on-november-10/

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