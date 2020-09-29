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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA Play, 10 Kasım'da Xbox Game Pass'e katılıyor

    EA Play'in Game Pass'e katılacağı tarih belli oldu. FIFA, Battlefield, Star Wars Battlefront, Need for Speed gibi popüler seriler 10 Kasım'da Game Pass kütüphanesine katılacak.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    1,6b
    10
    7
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    EA Play, 10 Kasım'da Xbox Game Pass'e katılıyor
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    Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass önümüzdeki Kasım ayında müthiş bir büyümeye sahne olacak. Bugun yapılan resmi açıklamaya göre EA Play servisi, 10 Kasım'da Game Pass kütüphanesine katılıyor. Electronic Arts'ın popüler oyunları bu tarih itibarıyla artık Game Pass abonelerine sadece tek bir tık uzaklığında olacak.

    EA Play'in Game Pass'te yayınlanma tarihleri:

    • 10 Kasım -- Game Pass Ultimate ile konsollara geliyor
    • Aralık -- Game Pass veya Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olan PC kullanıcıları

    60'tan fazla EA oyunu geliyor

    Microsoft, EA Play ile birlikte 60'tan fazla EA oyunun Game Pass kütüphanesine katılacağını belirtti. Bunların arasında FIFA, Battlefield, Titanfall, Need for Speed, Battlefront, Mass Effect, Mirror's Edge gibi popüler seriler de yer alıyor. Game Pass aboneleri tüm bu oyunların sınırsızca keyfini çıkarabilecek.

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    EA Play ile birlikte ayrıca yeni Electronic Arts oyunlarını da 10 saate kadar deneyebileceksiniz. Ayrıca yine Microsoft Store üzerinden yapacağınız Electronic Arts alışverilerinizde de %10'luk indirim hakkınız olacak.

    EA Play'in Game Pass kütüphanesi konsol tarafında normal EA Play kütüphanesiyle aynı olacak. Ancak PC tarafındaki tam oyun listesi henüz belli değil. Örneğin Steam EA Play'de Battlefield V, Titanfall 2, NFS Heat gibi oyunlar vardı ancak FIFA 20 yoktu (Steam'de satışı olmadığı için). Bakalım Game Pass'te FIFA 20 olur mu.

    Game Pass şu anda Türkiye'de hem konsol hem de PC tarafında 30 TL'lik bir fiyata sahip. Ayrıca ilk kez abone olanlar için ilk ay 5,90 TL'lik promosyon uygulanıyor. Son olarak konsol Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Live servislerinin bir arada sunulduğu Xbox Game Pass Ultimate aboneliği de 45 TL'lik fiyat etiketine sahip.



    https://news.xbox.com/en-us/2020/09/29/xbox-game-pass-ultimate-members-get-ea-play-on-november-10/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Tek bir oyun için 800 TL yerine aylık 30 TL den yıllık 360 TL çok daha mantıklı hatta yıllık 800 vereyim isterlerse ama her yeni çıkan oyunu sisteme dahil edece...
    Yorumu gör »     jem991
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    jem991 (Adnan Balcı) 6 sa. en beğenilen editörün seçimi VS18
    Tek bir oyun için 800 TL yerine aylık 30 TL den yıllık 360 TL çok daha mantıklı hatta yıllık 800 vereyim isterlerse ama her yeni çıkan oyunu sisteme dahil edecekler.
    Tek bir oyun için 800 TL yerine aylık 30 TL den yıllık 360 TL çok daha mantıklı hatta yıllık 800 vereyim isterlerse ama her yeni çıkan oyunu sisteme dahil edece...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    VS18 (Osman Cengeri) 6 sa.
    Konsolda oyun oynamanın tek yolu bu olucak sanırım
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 2 sa.
    Gönlümün efendisi Xbox. :)
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    Jon_Kar 6 sa.
    FIFA 9 dan itibaren bütün oyunlari niye koymuyorlar
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    fozdemir (Faruk Özdemir) 6 sa.
    PC'de de fifa 20 olmalı.
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    VS18 (Osman Cengeri) 6 sa.
    Konsolda oyun oynamanın tek yolu bu olucak sanırım
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    jem991 (Adnan Balcı) 6 sa. VS18
    Tek bir oyun için 800 TL yerine aylık 30 TL den yıllık 360 TL çok daha mantıklı hatta yıllık 800 vereyim isterlerse ama her yeni çıkan oyunu sisteme dahil edecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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