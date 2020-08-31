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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA Play Steam yayınlandığı gibi zamlandı: İşte yeni fiyatı

    EA Play Steam yayınlandığı gibi zamlandı. İlk fiyatlar üzerinden %250 oranında zam geldi. Türkiye haricinde Arjantin, Rusya, Hindistan gibi bölgelerde de fiyatlar değiştirildi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,5b
    38
    9
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    EA Play Steam yayınlandığı gibi zamlandı: İşte yeni fiyatı
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    EA Play'in Steam versiyonundan maalesef hemen kötü bir haber aldık. Servis bugün Türkiye'ye özel yıllık 65 TL gibi müthiş bir fiyatla yayınlanmıştı ancak sadece birkaç saat sonra üzücü bir zam haberi geldi. Electronic Arts fiyatta hemen bir güncellemeye giderek aylık abonelik ücretini 29 TL'ye, yıllık ücreti ise 170 TL'ye çıkardı. 

    • EA Play Aylık: 29 TL
    • EA Play Yıllık: 169 TL

    Electronic Arts ayrıca fiyatları Arjantin, Rusya ve Hindistan gibi bölgelerde de değiştirdi. Anladığımız kadarıyla ilk fiyatlar Steam'in bölgesel fiyatlandırma üzerinden önerdiği fiyatlar doğrultusunda belirlenmiş. Ancak EA muhtemelen birçok ülkede bu fiyatlara pek dikkat etmemiş. İlk ücretler EA gibi bir şirketten beklenmedik derecede iyiydi.

    EA Play'in yeni fiyatlarıyla şu anda ülkemizde çok iyi bir servis olduğunu söyleyemeyiz. Steam versiyonu zaten Origin versiyonuna göre daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip. EA Play yerine Game Pass şu anda çok daha uygun görünüyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    XanthiN (Ozan ) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Zamlanması hiç iyi olmadı fakat beklenen şeydi. 3 saat boyunca düşük fiyatta kaldı, ardından güncelleme geldi. Alanlar aldı alamayanlar isterlerse artık zamlı fiyattan almak zorundalar.

    Bu arada Steam EA Play, Origin Access Basic yani Origin'de bulunan EA Play'e oranla daha az oyun içeriyor. Origin EA Play'de 193 adet ana oyun bulunurken Steam'de bu sayı 43'de kalıyor. Örneğin en önemli fark, FIFA 20 Steam'de yok.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Zamlanması hiç iyi olmadı fakat beklenen şeydi. 3 saat boyunca düşük fiyatta kaldı, ardından güncelleme geldi. Alanlar aldı alamayanlar isterlerse artık zamlı f...
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    SPeaky 2 sa.
    Böyle olacağını bildiğim için çıkar çıkmaz almıştım 65'ten yıllığı..

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    Böyle olacağını bildiğim için çıkar çıkmaz almıştım 65'ten yıllığı.. ...
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    TITAN (S K) 2 sa.
    65 tl iyiydi şimdi alınmaz BİZ ALIM GÜCÜ DÜŞÜK BİR ÜLKEYİZ ULAN ANLAYIN ARTIK ALIM GÜCÜ DİYE BİR ŞEY KALMADI YAZIK GÜNAH BE
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    babgozd 1 sa.
    Alacaksanız yıllık 220 tl'ye originden alın. Ben öbür konuda da demiştim bu fiyat böyle kalmaz diye. Steamden satın almayın battlefield harici güzel oyun yok steamde.
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    Absnthe (Yasin Atasoy) 1 sa.
    Arkadaşlar Benimki otomatik alima tabiydi.. 65'liraya tikladim İlk defa direk next next yaparak otomatik aldim. Telefonuma bir baktim odane !!! 173 'lira Oha..saniyeler Farkiyle Satin alacakken fiyat degişmiş.. OYUNU İADE ETTİM ! sizde edin.. Adamlar bildigin 20 tane oyuna vurgunculuk yapiyor.
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    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 1 sa.
    Çok saçma bir fiyatlandırma olmuş. EA Play Origin üzerinde yıllık 25 Euro ama 220-230 civarında oyun var. Steam üzerinde sadece 48 tane oyun var ve 170 Lira gibi bir fiyatı var. Origin üzerinden almak çok daha mantıklı.
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    Frobisher (Orhan ) 2 sa.
    Steam'da hızlı olan kazanır.
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    SPeaky 2 sa.
    Böyle olacağını bildiğim için çıkar çıkmaz almıştım 65'ten yıllığı..

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    Yanıtla +5
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    TITAN (S K) 2 sa.
    65 tl iyiydi şimdi alınmaz BİZ ALIM GÜCÜ DÜŞÜK BİR ÜLKEYİZ ULAN ANLAYIN ARTIK ALIM GÜCÜ DİYE BİR ŞEY KALMADI YAZIK GÜNAH BE
    Yanıtla +4
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    Portraitclub 2 sa.
    Ödemeyi yakaladık arkadaşımla birlikte aldık. Ama önümüzdeki sene içinde 65 TL görünüyordu. Şimdi 169 TL yazıyor. Şahsen 65 yakalamasaydım bu fiyata almazdım. Çünkü fifa yok, bf5 için 1 yıl arada takılırım. Şu an cazip değil bu fiyata ve oyun sayısına göre.
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    XanthiN (Ozan ) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Zamlanması hiç iyi olmadı fakat beklenen şeydi. 3 saat boyunca düşük fiyatta kaldı, ardından güncelleme geldi. Alanlar aldı alamayanlar isterlerse artık zamlı fiyattan almak zorundalar.

    Bu arada Steam EA Play, Origin Access Basic yani Origin'de bulunan EA Play'e oranla daha az oyun içeriyor. Origin EA Play'de 193 adet ana oyun bulunurken Steam'de bu sayı 43'de kalıyor. Örneğin en önemli fark, FIFA 20 Steam'de yok.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    gowlet 2 sa.
    Ahahaha şaka mı bu??
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