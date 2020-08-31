EA Play Steam yayınlandığı gibi zamlandı: İşte yeni fiyatı

EA Play'in Steam versiyonundan maalesef hemen kötü bir haber aldık. Servis bugün Türkiye'ye özel yıllık 65 TL gibi müthiş bir fiyatla yayınlanmıştı ancak sadece birkaç saat sonra üzücü bir zam haberi geldi. Electronic Arts fiyatta hemen bir güncellemeye giderek aylık abonelik ücretini 29 TL'ye, yıllık ücreti ise 170 TL'ye çıkardı.
- EA Play Aylık: 29 TL
- EA Play Yıllık: 169 TL
Electronic Arts ayrıca fiyatları Arjantin, Rusya ve Hindistan gibi bölgelerde de değiştirdi. Anladığımız kadarıyla ilk fiyatlar Steam'in bölgesel fiyatlandırma üzerinden önerdiği fiyatlar doğrultusunda belirlenmiş. Ancak EA muhtemelen birçok ülkede bu fiyatlara pek dikkat etmemiş. İlk ücretler EA gibi bir şirketten beklenmedik derecede iyiydi.
EA Play'in yeni fiyatlarıyla şu anda ülkemizde çok iyi bir servis olduğunu söyleyemeyiz. Steam versiyonu zaten Origin versiyonuna göre daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip. EA Play yerine Game Pass şu anda çok daha uygun görünüyor.
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Bu arada Steam EA Play, Origin Access Basic yani Origin'de bulunan EA Play'e oranla daha az oyun içeriyor. Origin EA Play'de 193 adet ana oyun bulunurken Steam'de bu sayı 43'de kalıyor. Örneğin en önemli fark, FIFA 20 Steam'de yok.