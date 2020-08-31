EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla

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Electronic Arts'ın popüler abonelik servisi EA Play (eski adıyla EA Access) artık resmen Steam'e geldi. Türkiye'ye özel fiyatıyla yayınlanan servise şu anda aylık 12 TL, yıllık ise 65 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Özellikle de yıllık fiyat gerçekten de inanılmaz iyi.

Onlarca AAA oyun ayda sadece 12 TL

EA Play, uzun yıllardır kullanımda olan Origin Access ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Electronic Arts'ın popüler serileri Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi yapımlar başta olmak üzere onlarca farklı yüksek kalitede yapımı aboneliğiniz devam ettiği sürece herhangi bir sınırlandırma olmadan oynayabiliyorsunuz.

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Şimdilik FIFA yok

Steam'de şu anda herhangi bir FIFA oyunu bulunmuyor. Dolayısıyla EA Play kütüphanesinde FIFA oyunları şu an için yok. Ancak FIFA 21 Ekim ayında diğer platformlarla aynı gün Steam'de de yayınlanacak. EA Play aboneleri FIFA 21'i 1 Ekim itibarıyla deneme şansı yakalayacak.

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EA Play maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Play kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 21 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.

Servisin Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro'ydu (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat belirlenmiş. Aylık fiyat da gayet iyi ancak özellikle de yıllık 65 TL daha da dikkat çekiyor. Yıllık abone olmanız halinde ayda sadece 5 TL gibi bir fiyata bir yıl boyunca EA Play keyfini çıkarabilirsiniz.

EA Play Steam sayfası

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