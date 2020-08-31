Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla

    EA Play Steam bugün itibarıyla erişime açıldı. Battlefield, Star Wars, Need For Speed ve Titanfall gibi seriler EA Play kütüphanesinde yer alıyor. Ayda 12 TL, yılda ise sadece 65 TL fiyatı var.
    42 dk.
    554
    72
    5
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla
    Tam Boyutta Gör

    Electronic Arts'ın popüler abonelik servisi EA Play (eski adıyla EA Access) artık resmen Steam'e geldi. Türkiye'ye özel fiyatıyla yayınlanan servise şu anda aylık 12 TL, yıllık ise 65 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Özellikle de yıllık fiyat gerçekten de inanılmaz iyi.

    Onlarca AAA oyun ayda sadece 12 TL

    EA Play, uzun yıllardır kullanımda olan Origin Access ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Electronic Arts'ın popüler serileri BattlefieldNeed For SpeedStar Wars ve Titanfall gibi yapımlar başta olmak üzere onlarca farklı yüksek kalitede yapımı aboneliğiniz devam ettiği sürece herhangi bir sınırlandırma olmadan oynayabiliyorsunuz.

    İlginizi Çekebilir Avatar EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat

    Şimdilik FIFA yok

    Steam'de şu anda herhangi bir FIFA oyunu bulunmuyor. Dolayısıyla EA Play kütüphanesinde FIFA oyunları şu an için yok. Ancak FIFA 21 Ekim ayında diğer platformlarla aynı gün Steam'de de yayınlanacak. EA Play aboneleri FIFA 21'i 1 Ekim itibarıyla deneme şansı yakalayacak.

    EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla
    Tam Boyutta Gör

    EA Play maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Play kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 21 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.

    Servisin Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro'ydu (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat belirlenmiş. Aylık fiyat da gayet iyi ancak özellikle de yıllık 65 TL daha da dikkat çekiyor. Yıllık abone olmanız halinde ayda sadece 5 TL gibi bir fiyata bir yıl boyunca EA Play keyfini çıkarabilirsiniz. 

    EA Play Steam sayfası



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 21 dk.
    Access iyidir. FIFA hastaları için demiyorum da NFS falan gibi oyunlar çıktıktan 1 sene sonra buraya ekleniyor çok iyi oluyor...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 23 dk. (düzenlendi)
    sims gördüm orda hemmen alıyorummm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 35 dk.
    fifa 20'yi haziranda mı ne eklemişti access kütüphanesine, fifa 21 için access alırsanız çok beklersiniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vieille ecole (Anıl Özlemiş) 37 dk.
    Fiyata bak :DDDD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 38 dk.
    Valla süper fiyat. Onlarca oyun ve aylık sadece 12 lira! Umarım tüm EA oyunları vardır ve hepsinin Steam üzerinden oynanabilmesi ise apayrı bir kolaylık olmuş. Sürümden kazanacaklar besbelli. Türkiye'ye özel bir fiyat ile de gönüllerimizi kazandı, evet, biraz fakirliğimizi yüzümüze vursalar bile Türk oyuncuların elinden tutuyorlar bu da iyi bir şey.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. 40 güne kadar bekleme süresi vaat eden realme C11 Türkiye'de satışa çıkıyor 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla Sonraki Yeni vefat sayısında korkutucu yükseliş sürüyor (31 Ağustos) 57 dk. Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı 1 sa. Lenovo Legion Slim 7i hafifliğiyle dikkat çekiyor 1 sa. Audi'den SUV'ları daha çevik ve konforlu hale getiren sistem: eAWS 2 sa. Samsung sektörde ilk kez bir belleği EUV ile üretti 3 sa. 1.65 GHz’de çalışan Xe GPU’su testte ortaya çıktı. 3 sa. 1 Temmuz’da kapılarını açan sinemalar, izleyici bulmakta zorlanıyor 4 sa. Yargıda yeni dönem e-duruşmayla açılıyor 4 sa. Bluever Hello X2 her ekranı dokunmatik hale getiriyor 5 sa. Netflix'te bazı dizi ve filmler artık ücretsiz izlenebiliyor 5 sa. Otto Aviation, verimlilikte çığır açmaya hazırlanan “kurşun” uçak Celera 500L’yi tanıttı 6 sa. Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe canlı yayınla DH’de 7 sa. Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar 7 sa. Üflemeli çalgılar artık tamamen dijitalleşti 8 sa. 7000mAh bataryalı Galaxy M51 satışa çıkıyor 8 sa. 300 drone ile 30 Ağustos kutlaması yapıldı 9 sa. Dokunmatik taşınabilir ekran Lumonitor, bağış rekoruna koşuyor 11 sa. LG C8 OLED uzun kullanım testi "1 Yıl sonunda ne oldu?" 17 sa. NASA, uzay iklimini daha iyi anlamak için bir grup projeye liderlik etmeye karar verdi 19 sa. Sony, artık çok daha fazla birinci parti PlayStation oyununu PC’de göreceğimizi duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Otomotive ÖTV zammı geldi
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi E...
    DonanımHaber
    Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye'de: İşte fiyatı ve özel...
    DonanımHaber
    Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız