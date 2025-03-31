Respawn ve Bit Reactor’ın yeni Star Wars oyunu ortaya çıktı: XCOM tarzında olacak

Sıra tabanlı bir Star Wars oyunu yolda
Respawn Entertainment ve Bir Reactor tarafından geliştirilen yeni Star Wars oyununun ilk görselleri, Ponds908 tarafından Bluesky platformunda yayınlandı. Görsellerden anlaşılacağı üzere yapım, XCOM serisi veya Marvel's Midnight Suns tarzında yani sıra tabanlı bir aksiyon-strateji oyunu olacak. Ana geliştirici olduğu belirtilen Bit Reactor stüdyosunun çalışanları, daha önce XCOM, Civilization, Gears of War ve Elders Scrolls Online gibi yapımlara imza atmıştı. Bu nedenle bahsi geçen Star Wars yapımı, şimdiden büyük beklentilere yol açtı.
Yapım, büyük ölçüde gizemini korusa da görsellerden anlaşılacağı üzere oyunda Jedi, Mandalorianlar ve Droidler gibi farklı gruplar yer alacak. Yapımın hikayesinin Klon Savaşları ve The Mandalorian arasında geçeceği de gelen iddialar arasında. MP1st kaynaklarına göre ortaya çıkan görseller, yapımın 2023 yılındaki halinden alınmış. Bu nedenle yapımın son 2 yıl içerisinde daha farklı bir hale gelmiş olabileceğini hatırlatalım. Henüz ismi belli olmayan Star Wars oyununun 19 Nisan’da düzenlenecek olan Star Wars Kutlaması etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yapımın PC, Playstation 5 ve Xbox Series konsolları için çıkış yapması bekleniyor. Ayrıca yapımın, daha sonraki dönemde Nintendo Switch 2 için de çıkış yapabileceği belirtiliyor.
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