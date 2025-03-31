Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Respawn ve Bit Reactor’ın yeni Star Wars oyunu ortaya çıktı: XCOM tarzında olacak

    Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serileri ile bilinen Respawn Entertainment, Bit Reactor ile yeni bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor. Yapımdan ilk görseller ortaya çıktı.
    Bit Reactor ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda EA; Apex Legends, Titanfall ve Star Wars Jedi gibi serileri geliştirmiş olan başarılı stüdyo Respawn Entertainment’ın 2022 yılında kurulan Bit Reactor ile güçlerini birleştirerek yeni bir Star Wars oyunu geliştireceğini duyurmuştu. Strateji türünde olacağı belirtilen ve uzun yıllardır aktif olarak geliştirilen proje, geçtiğimiz saatlerde ilk kez sızıntılara konu oldu. Peki yeni Star Wars oyunu neler sunacak?

    Sıra tabanlı bir Star Wars oyunu yolda

    Respawn Entertainment ve Bir Reactor tarafından geliştirilen yeni Star Wars oyununun ilk görselleri, Ponds908 tarafından Bluesky platformunda yayınlandı. Görsellerden anlaşılacağı üzere yapım, XCOM serisi veya Marvel's Midnight Suns tarzında yani sıra tabanlı bir aksiyon-strateji oyunu olacak. Ana geliştirici olduğu belirtilen Bit Reactor stüdyosunun çalışanları, daha önce XCOM, Civilization, Gears of War ve Elders Scrolls Online gibi yapımlara imza atmıştı. Bu nedenle bahsi geçen Star Wars yapımı, şimdiden büyük beklentilere yol açtı.

    Yapım, büyük ölçüde gizemini korusa da görsellerden anlaşılacağı üzere oyunda Jedi, Mandalorianlar ve Droidler gibi farklı gruplar yer alacak. Yapımın hikayesinin Klon Savaşları ve The Mandalorian arasında geçeceği de gelen iddialar arasında. MP1st kaynaklarına göre ortaya çıkan görseller, yapımın 2023 yılındaki halinden alınmış. Bu nedenle yapımın son 2 yıl içerisinde daha farklı bir hale gelmiş olabileceğini hatırlatalım. Henüz ismi belli olmayan Star Wars oyununun 19 Nisan’da düzenlenecek olan Star Wars Kutlaması etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yapımın PC, Playstation 5 ve Xbox Series konsolları için çıkış yapması bekleniyor. Ayrıca yapımın, daha sonraki dönemde Nintendo Switch 2 için de çıkış yapabileceği belirtiliyor.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi saç jölesi hangisi gösterge paneline elektrik gelmiyor sabahları iştahsızlık dehb askerlik muafiyeti mitsubishi fe 511 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 12 Pro
    Realme 12 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E14
    Lenovo ThinkPad E14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum