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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı

    Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı oyunların, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'teki iyileştirmeleri detaylandırıldı. Detaylı bir iyileştirme olduğunu söyleyemeyiz.
    4 gün
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    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı
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    Yeni nesil konsollar çıkmak üzere ve geriye uyumluluk sayesinde birçok oyun çıkış gününde erişilebilir olacak. Çoğu oyun için şimdilik özel olarak yapılan bir iyileştirme söz konusu değil ancak yine de her iki konsolunda geriye uyumluluk sistemi gayet düzgün çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı"

    Electronic Arts da kendi oyunlarının yeni nesil konsollardaki iyileştirmelerini detaylandırdı. İyileştirme alan oyunları ve iyileştirmelerini aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Series X'te Star Wars Squadrons

    Görsel Kalite İyileştirme Modu

    Daha iyi aydınlatma, 2160p 60FPS

    Performans Modu

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    2160p 60FPS

    Xbox Series S'te Star Wars Squadrons

    Görsel Kalite İyileştirme Modu

    Daha iyi aydınlatma, 1440p 60FPS

    Performans Modu

    Daha iyi aydınlatma, 1440p 120FPS

    PlayStation 5'te de Star Wars Squadrons daha iyi aydınlatma sunacak ancak PS4 Pro ile aynı kare hızında ve çözünürlükte olacak. Ayrıca oyun platformlar arası oynamayı da destekleyecek.

    Apex Legends ise üç konsol için de 1440p çözünürlük sunacak ancak asıl iyileştirmeler 2021 yılında gelecek.

    Sims 4 ise yeni nesil konsollarda daha hızlı yükleme süreleri sunacak. 

    UFC 4, NHL 21, Madden NFL 21, FIFA 21 ve Need for Speed Hot Pursuit Remastered ilk günden geriye uyumluluk ile oynanabilecek ve hepsi daha kısa yükleme süresi sunacak. Madden NFL 21 ve FIFA 21'in direkt yeni nesil konsollar için geliştirilmiş sürümü 4 Aralık'ta yayınlanacak.



    https://www.dualshockers.com/ea-details-ea-games-performance-ps5-xbox-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    39 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    56 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    enesdurgun 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ilk günden geriye dönümlük ps5 için geçerli mi
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