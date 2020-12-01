eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı

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Yeni nesil artık resmi olarak başladı. Yeni nesilde en azından şu an için PlayStation 5'in daha fazla sattığını ve daha fazla talep gördüğünü söyleyebiliriz. Hal bölye olunca da dolandırıcılar için fırsat doğdu.

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Kara borsada PlayStation 5'ler şu anda 15.000 TL'ye kadar yurt dışında da 1500 dolara kadar fiyatlar çıkabiliyor. Bu fiyatlar her ne kadar çok yüksek olsa da yine de içerisinde PlayStation 5 bulunuyor. Daha kötü olan ise 500 dolar civarındaki ücretlere, konsolun yalnızca fotoğrafı satılıyor. Elbette bu ilanlar alıcıları tamamen kandırmak üzerine kurulu. Gerçek bir PlayStation 5 satılıyormuş gibi gösterilip çok detay olan bir yerde konsolun değil sadece fotoğrafın satıldığı yazılıyor. İnsanlar da heyecan ile birlikte görmeyip satın alabiliyor.

Bu tarz ilanların artması ve insanların mağdur olmasının ardınan eBay duruma müdahale etmeye başladı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre bu tarz ilanlar kaldırılmaya başlandı. Bu tarz durumlarda eBay bir para iadesi yapamıyor ne yazık ki çünkü dolandırıcılar bu tarz satışlarda ilanın içerisinde PlayStation 5'in değil, fotoğrafın veya başka bir ürünün satıldığını net bir şekilde belirtiyor.

eBay'in bu konudaki uyarısı ise ilanın ayrıntılarının dikkatli bir şekilde okunması ve ne alındığına dikkat edilmesi yönünde. İlanda belirtilen üründen farklı bir ürün geldiği durumda eBay hiç zorluk çıkarmadan para iadesi yapacağını da belirtiyor.

https://www.ign.com/articles/ebay-ps5-photo-scam

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