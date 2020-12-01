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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki hiçbir ülkede şu anda PlayStation 5 bulunamıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı
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    Yeni nesil artık resmi olarak başladı. Yeni nesilde en azından şu an için PlayStation 5'in daha fazla sattığını ve daha fazla talep gördüğünü söyleyebiliriz. Hal bölye olunca da dolandırıcılar için fırsat doğdu.

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    Ayrıca Bkz. "Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz"

    Kara borsada PlayStation 5'ler şu anda 15.000 TL'ye kadar yurt dışında da 1500 dolara kadar fiyatlar çıkabiliyor. Bu fiyatlar her ne kadar çok yüksek olsa da yine de içerisinde PlayStation 5 bulunuyor. Daha kötü olan ise 500 dolar civarındaki ücretlere, konsolun yalnızca fotoğrafı satılıyor. Elbette bu ilanlar alıcıları tamamen kandırmak üzerine kurulu. Gerçek bir PlayStation 5 satılıyormuş gibi gösterilip çok detay olan bir yerde konsolun değil sadece fotoğrafın satıldığı yazılıyor. İnsanlar da heyecan ile birlikte görmeyip satın alabiliyor.

    Bu tarz ilanların artması ve insanların mağdur olmasının ardınan eBay duruma müdahale etmeye başladı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre bu tarz ilanlar kaldırılmaya başlandı. Bu tarz durumlarda eBay bir para iadesi yapamıyor ne yazık ki çünkü dolandırıcılar bu tarz satışlarda ilanın içerisinde PlayStation 5'in değil, fotoğrafın veya başka bir ürünün satıldığını net bir şekilde belirtiyor. 

    eBay'in bu konudaki uyarısı ise ilanın ayrıntılarının dikkatli bir şekilde okunması ve ne alındığına dikkat edilmesi yönünde. İlanda belirtilen üründen farklı bir ürün geldiği durumda eBay hiç zorluk çıkarmadan para iadesi yapacağını da belirtiyor.

    eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı



    https://www.ign.com/articles/ebay-ps5-photo-scam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizde de sahibindenin bunu yapması lazım
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stock cular boot kullanarak otomatik satın almalar yapıyor onu engellemek için kullanılan bir yöntem di bu. Şimdi de üç kağıt cilar
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir fotoğrafa onca para istemek dolandırıcılık tabiki.iyi yapmış ebay helal
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizin meşhur ikinci el sitesinde dijital sürüm ve diskli sürümler satılıyor. Ve şaşırtıcı derecede uygun fiyatla satan satıcılar var. Ama garanti konusu can sıkıyor işte. Kapalı kutu bile olsa insan endişeleniyor.
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    defected (Adı Soyadı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    dolandırıcılık neresinde anlamadım?

    adam ilanın başlığına yazmış "sadece fotoğrafı" diye zaten?

    komik ama dolandırıcılık ile alakası yok...
    1 Yanıt Yanıtla
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    ozmenakif (Akif Özmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) defected
    İnsanların ne kadar kolay kandırılabildiğine çok güzel bir örnek olmuş. Adam başlığa sadece fotoğraf diye yazmış ama listelediği yer oyun konsolları kategorisi. Sanki salaklık testi gibi birşey yapmışlar. Millet de hemen atlamış. Ama bu şekilde dolandırıcılık yapmak zor, çünkü alıcı teslim aldıktan sonra iade eder, parasını geri alır. Zaman ve moral kaybı olur anca. Ancak, eline gelen kutuyu hemen açmayıp onay süresi dolana kadar kenara koyan, veya kutuyu açıp 180 dolara aldığı şeyin sadece fotoğraf olduğunu görünce yine de memnun olanlar müstesnadır. Ayrıca Ebay de mağdur olmuş biraz çünkü iade olunca komisyon alamıyor haliyle
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Playstation konsollar arasında apple gibi bir konuma geldi. hakkındaki her haber rakiplerine göre daha fazla tıklanma alıyor. Muhtemelen benzer senaryo Xbox'ta da olmuştur ama ne ebay bir yerden kaldırdı, ne haber oldu, ne de konuşuldu...
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    Boldrex (C A*******) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    eBay: Bunu biraz abartılı buldum
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düzgün Türkce'den dem vurup, cümleyi "ya" ile bitirmek üstüne ütopik kelimesinin Türkce oldugunu bilmemek.Showmen'misin ula siz ?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dolandırıcı sadece bizde değilmiş demek. Çok şaşırdım.
    Tabii ki şaşırmadım yav, dolandırıcılığı onlardan öğrendik zaten, neyine şaşırayım?
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    dolabdırıcı demek doğru değil serbest ekonomi bu. alaln alır ebay de reklam yapıyor bir iki tabe kaldırarak.
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    zack06 (Bozuk Analog) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'deki satıcılar zaten halihazırda dolandırıcılık yapıyorlar bunlara ses çıkarmıyor kimse dolandırıcılarda at koşturuyor normal bir şekilde.



    Gerçi Türkiye'de denetim mekanizması olmadığı için böyle devam eder
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    4764 kez okundu.
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