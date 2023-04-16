Microsoft Edge, masaüstüne sabitlenebilen kenar çubuğunu test ediyor

Edge kenar çubuğu özelleştirilebiliyor
Edge kenar çubuğu, halihazırda test etmiş olan geliştiricilere göre sadece bir tuşa basarak aktif hale geliyor ve web sayfası dışında yapay zeka ve diğer tarayıcı araçları ile Bing arama motorunu kullanmanızı sağlıyor.
Edge'in kenar çubuğu ayrıca şirketin yakın zamanda kullanıma sunduğu bir görüntü oluşturucu, Microsoft Office uygulamaları, oyun mağazası ve diğer hizmetleri de içeriyor. Ayrıca herhangi bir siteyi sabitleyebiliyorsunuz ve tüm bu araçlar özelleştirilebiliyor. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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