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    Microsoft Edge, masaüstüne sabitlenebilen kenar çubuğunu test ediyor

    Yazılım devi Microsoft, Edge tarayıcısını kullananlara daha fazla esneklik ve çoklu görev seçenekleri sunan kenar çubuğunu test etmeye başladı.                  
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    Edge, masaüstüne sabitlenebilen kenar çubuğunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Edge, doğrudan masaüstüne tutturulabilen bir kenar çubuğunu test ediyor. Yeni özellik Edge tarayıcısının Canary 114.0.1789.0 sürümünde görüldü.

    Edge kenar çubuğu özelleştirilebiliyor

    Edge kenar çubuğu, halihazırda test etmiş olan geliştiricilere göre sadece bir tuşa basarak aktif hale geliyor ve web sayfası dışında yapay zeka ve diğer tarayıcı araçları ile Bing arama motorunu kullanmanızı sağlıyor.

    Edge'in kenar çubuğu ayrıca şirketin yakın zamanda kullanıma sunduğu bir görüntü oluşturucu, Microsoft Office uygulamaları, oyun mağazası ve diğer hizmetleri de içeriyor. Ayrıca herhangi bir siteyi sabitleyebiliyorsunuz ve tüm bu araçlar özelleştirilebiliyor. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.

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