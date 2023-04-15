Tam Boyutta Gör Güvenilir kaynaklardan Wall Street Journal'ın haberine göre Japon Sega Sammy Holdings, oyun geliştiricisi Rovio Entertainment'ı satın almak üzere. Anlaşma kısa bir süre içinde gerçekleşebilir.

Cep telefonunun mucidi hangi akıllı telefonu kullanıyor? 4 gün önce eklendi

Satın alma önümüzdeki hafta açıklanabilir

Tanınmış konsol ve oyun üreticisi, Rovio için yaklaşık 1 milyar dolar ayırmaya hazır. Müzakereler bozulmazsa, önümüzdeki hafta başlarında bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Rovio Entertainment'ın en bilinen ürünü, 2009 yılında piyasaya sürülen mobil oyun Angry Birds ve tarihte bir milyar indirmeye ulaşan ilk mobil oyun olmuştu.

Tam Boyutta Gör Rovio başarısını birkaç devam oyunu, bir TV dizisi ve iki uzun metrajlı filmle pekiştirdi. Geliştirici kısa süre önce orijinal Angry Birds oyununu Google Play'den kaldırmış ve iOS sürümünü Red's First Flight olarak yeniden adlandırmıştı. Bu hamle, oyuncuları şirketin diğer ücretsiz oyunlarına çekmek için yapılmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Sega, Angry Birds'ün geliştiricisini 1 milyar dolara satın alıyor