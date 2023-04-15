Sega, Angry Birds'ün geliştiricisini 1 milyar dolara satın alıyor

Satın alma önümüzdeki hafta açıklanabilir
Tanınmış konsol ve oyun üreticisi, Rovio için yaklaşık 1 milyar dolar ayırmaya hazır. Müzakereler bozulmazsa, önümüzdeki hafta başlarında bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Rovio Entertainment'ın en bilinen ürünü, 2009 yılında piyasaya sürülen mobil oyun Angry Birds ve tarihte bir milyar indirmeye ulaşan ilk mobil oyun olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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