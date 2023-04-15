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    Sega, Angry Birds'ün geliştiricisini 1 milyar dolara satın alıyor

    Japon devi Sega, Angry Birds oyununun arkasındaki şirket olan Rovio Entertainment'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmak üzere.            
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    Sega, Angry Birds'ün geliştiricisini 1 milyar dolara satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Güvenilir kaynaklardan Wall Street Journal'ın haberine göre Japon Sega Sammy Holdings, oyun geliştiricisi Rovio Entertainment'ı satın almak üzere. Anlaşma kısa bir süre içinde gerçekleşebilir.

    Satın alma önümüzdeki hafta açıklanabilir

    Tanınmış konsol ve oyun üreticisi, Rovio için yaklaşık 1 milyar dolar ayırmaya hazır. Müzakereler bozulmazsa, önümüzdeki hafta başlarında bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Rovio Entertainment'ın en bilinen ürünü, 2009 yılında piyasaya sürülen mobil oyun Angry Birds ve tarihte bir milyar indirmeye ulaşan ilk mobil oyun olmuştu.

    Sega, Angry Birds'ün geliştiricisini 1 milyar dolara satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Rovio başarısını birkaç devam oyunu, bir TV dizisi ve iki uzun metrajlı filmle pekiştirdi. Geliştirici kısa süre önce orijinal Angry Birds oyununu Google Play'den kaldırmış ve iOS sürümünü Red's First Flight olarak yeniden adlandırmıştı. Bu hamle, oyuncuları şirketin diğer ücretsiz oyunlarına çekmek için yapılmıştı.
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