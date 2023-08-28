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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE, Bluetooth sertifikası aldı: Çıkışı yakın!

    Samsung'un merakla beklenen yeni Fan Edition serisi akıllı telefonu çok yakında gelecek. Bluetooth SIG sertifikası alan cihazın önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği bildiriliyor.
    Samsung Galaxy S23 FE, Bluetooth sertifikası aldı: Çıkışı yakın! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 FE, Bluetooth SIG kurumu tarafından onaylandı. Bu da merakla beklenen akıllı telefonun çok kısa süre içerisinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Yayınlanan belgede yer alan verilere göre cihaz Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak.

    Galaxy S23 FE, Bluetooth SIG veritabanında SM-S711U, SM-S711W, SM-S711U1, SM-S7110, SM-S711B_DS ve SM-S711B model numaralarıyla listelendi. Bluetooth sertifikasyonu genellikle en son tamamlanan aşamalardan biri olduğu için cihazların piyasaya sürülme zamanının yakın olduğuna işaret eder.

    Samsung Galaxy S23 FE, Bluetooth sertifikası aldı: Çıkışı yakın! Tam Boyutta Gör

    Ne zaman çıkacak?

    Samsung henüz akıllı telefonun resmi çıkış tarihini açıklamadı. Ancak gelen bilgiler Eylül ayında piyasaya sürüleceği yönünde. Galaxy S23 FE'nin ABD'de Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga set ile satışa sunulması bekleniyor.

    Cihazın diğer muhtemel özelliklerini 120 Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekran, 50 megapiksel ana sensör, 5.000 mAh kapasiteli bataryaya, 25 watt şarj hızı ve Android 13 (One UI 5.1) işletim sistemi olarak sıralayabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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