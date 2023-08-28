Samsung Galaxy S23 FE, Bluetooth sertifikası aldı: Çıkışı yakın!

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 FE, Bluetooth SIG kurumu tarafından onaylandı. Bu da merakla beklenen akıllı telefonun çok kısa süre içerisinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Yayınlanan belgede yer alan verilere göre cihaz Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak.

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Galaxy S23 FE, Bluetooth SIG veritabanında SM-S711U, SM-S711W, SM-S711U1, SM-S7110, SM-S711B_DS ve SM-S711B model numaralarıyla listelendi. Bluetooth sertifikasyonu genellikle en son tamamlanan aşamalardan biri olduğu için cihazların piyasaya sürülme zamanının yakın olduğuna işaret eder.

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Ne zaman çıkacak?

Samsung henüz akıllı telefonun resmi çıkış tarihini açıklamadı. Ancak gelen bilgiler Eylül ayında piyasaya sürüleceği yönünde. Galaxy S23 FE'nin ABD'de Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga set ile satışa sunulması bekleniyor.

Cihazın diğer muhtemel özelliklerini 120 Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekran, 50 megapiksel ana sensör, 5.000 mAh kapasiteli bataryaya, 25 watt şarj hızı ve Android 13 (One UI 5.1) işletim sistemi olarak sıralayabiliriz.

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