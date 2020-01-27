Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor

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Microsoft'un geliştirdiği Edge tarayıcısı, herhangi bir sekmeyi son derece pratik bir şekilde başka bir tarayıcı penceresine taşımayı sağlayan bir özelliğe sahip. Gelen haberlere göre Chrome kullanıcıları da yakında bu işleve kavuşacak.

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Sürükle bırak yönteminden daha pratik

Edge tarayıcısındaki özellik, şu şekilde çalışıyor: Aktif olan tarayıcı pencerenizdeki herhangi bir sekmenin sağ tık menüsünden "Başka bir pencereye taşı" seçeneğine tıklıyorsunuz ve buradan da sekmeyi taşımak istediğiniz tarayıcı penceresini seçmeniz, o sekmenin taşınması için yeterli oluyor.

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Sürükleyip bırakma yönteminden basit olan bu işlev yakında Chrome tarayıcılarda da kullanılabilecek. Zira ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine bakılırsa, Google ve Microsoft mühendislerinin yakın işbirliği sonucu, söz konusu özellik test edilmeye başlanmış bile. Ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok ancak Google'ın kullanıcıları çok fazla bir süre bekletmeyeceğini söyleyebiliriz.

https://www.reddit.com/r/windowsinsiders/comments/ettopl/a_small_change_in_edge_insider_canary_that_has_to/

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