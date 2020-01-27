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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor

    Edge tarayıcısındaki bir özellik Chrome'a gelmeye hazırlanıyor. Sekmeyi farklı bir pencereye taşımayı kolaylaştıran bu özellik yakında Google'ın tarayıcısında da kullanıma sunulacak.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Edge tarayıcısındaki
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    Microsoft'un geliştirdiği Edge tarayıcısı, herhangi bir sekmeyi son derece pratik bir şekilde başka bir tarayıcı penceresine taşımayı sağlayan bir özelliğe sahip. Gelen haberlere göre Chrome kullanıcıları da yakında bu işleve kavuşacak.

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    Sürükle bırak yönteminden daha pratik

    Edge tarayıcısındaki özellik, şu şekilde çalışıyor: Aktif olan tarayıcı pencerenizdeki herhangi bir sekmenin sağ tık menüsünden "Başka bir pencereye taşı" seçeneğine tıklıyorsunuz ve buradan da sekmeyi taşımak istediğiniz tarayıcı penceresini seçmeniz, o sekmenin taşınması için yeterli oluyor.

    Edge tarayıcısındaki
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    Sürükleyip bırakma yönteminden basit olan bu işlev yakında Chrome tarayıcılarda da kullanılabilecek. Zira ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine bakılırsa, Google ve Microsoft mühendislerinin yakın işbirliği sonucu, söz konusu özellik test edilmeye başlanmış bile. Ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok ancak Google'ın kullanıcıları çok fazla bir süre bekletmeyeceğini söyleyebiliriz.



    https://www.reddit.com/r/windowsinsiders/comments/ettopl/a_small_change_in_edge_insider_canary_that_has_to/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    De Grado 2 sa. en beğenilen
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    Mutlak.Sıfır 1 sa.
    Kullandığım en iyi tarayıcı Edge oldu. Firefox'u bırakma zamanı geldi sanırım.
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    infom@n 2 sa.
    Ben birinci tarayıcım yaptım. Mağzaya beklediğim 2-3 eklenti var onlar gelse tadından yenmeyecek :D
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    alaz1903 1 sa. infom@n
    Hocam Edge tarayıcısına bütün Chrome eklentilerini kurabilirsin.

    1. Önce Edge'deki Uzantılar (Extensions) menüsüne tıkla
    2. Açılan pencerede aşağıdaki ekran görüntüsünde işaretlediğim şu özelliği seçili hale getir
    3. Ardından hemen orada bulunan "Daha fazla öğren" (Learn More) yazısına tıkla
    4. Açılan penceredeki Chrome Web Store Linkine tıkla
    5. Oradaki istediğin eklentiyi Edge tarayıcısına kur.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Ben kullanıcıyı takip eden google zımbırtılarıyla dolu ram düşmanı Chrome'u tamamen sildim artık. Edge'in yanında çok gereksiz kaldı.
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    al-ozaria 2 sa.
    Chrome'a birde Edge ve Firefox'da sayfasının solundaki Yer İmleri (Sık kullanılanlar) kısmı gelse birde Firefox ve Internet explorerdaki kullanışlı bir menü çubuğu eklense güzel olacak. En son baktığımda yoktu.
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    funnel 2 sa.
    Chromium tabanlı olan edge gayet başarılı..
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    De Grado 2 sa. en beğenilen
    Boynuz kulağı geçti.
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