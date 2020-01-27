Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor

Microsoft'un geliştirdiği Edge tarayıcısı, herhangi bir sekmeyi son derece pratik bir şekilde başka bir tarayıcı penceresine taşımayı sağlayan bir özelliğe sahip. Gelen haberlere göre Chrome kullanıcıları da yakında bu işleve kavuşacak.
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Sürükle bırak yönteminden daha pratik
Edge tarayıcısındaki özellik, şu şekilde çalışıyor: Aktif olan tarayıcı pencerenizdeki herhangi bir sekmenin sağ tık menüsünden "Başka bir pencereye taşı" seçeneğine tıklıyorsunuz ve buradan da sekmeyi taşımak istediğiniz tarayıcı penceresini seçmeniz, o sekmenin taşınması için yeterli oluyor.
Sürükleyip bırakma yönteminden basit olan bu işlev yakında Chrome tarayıcılarda da kullanılabilecek. Zira ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine bakılırsa, Google ve Microsoft mühendislerinin yakın işbirliği sonucu, söz konusu özellik test edilmeye başlanmış bile. Ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok ancak Google'ın kullanıcıları çok fazla bir süre bekletmeyeceğini söyleyebiliriz.
https://www.reddit.com/r/windowsinsiders/comments/ettopl/a_small_change_in_edge_insider_canary_that_has_to/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1. Önce Edge'deki Uzantılar (Extensions) menüsüne tıkla
2. Açılan pencerede aşağıdaki ekran görüntüsünde işaretlediğim şu özelliği seçili hale getir
3. Ardından hemen orada bulunan "Daha fazla öğren" (Learn More) yazısına tıkla
4. Açılan penceredeki Chrome Web Store Linkine tıkla
5. Oradaki istediğin eklentiyi Edge tarayıcısına kur.
Ben kullanıcıyı takip eden google zımbırtılarıyla dolu ram düşmanı Chrome'u tamamen sildim artık. Edge'in yanında çok gereksiz kaldı.