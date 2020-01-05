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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor

    HMD Global, 3310 ve 8110'un ardından bir başka efsanevi Nokia telefonu daha hayata döndürmeye hazırlanıyor. Müjdeyi, şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas verdi.
    2 hf.
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    49
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor
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    Kısa bir süre önce, Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihinin yıl sonuna ertelendiğini öğrenmiştik. Yani şirket 2020'nin neredeyse tamamını amiral gemisi telefon çıkarmadan geçirecek. Ancak çok yakında retro sevenler için bir sürpriz gelebilir.

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    HMD Global efsanevi Nokia telefonları hayata döndürme geleneğini sürdürecek. Finlandiya merkezli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile retro modellerden birini daha hayata döndüreceklerinin sinyalini verdi.

    25 Ocak'ta tanıtılacak

    Hangi eski Nokia telefonun yeniden dirileceği henüz belli değil. Ancak HMD Globail'in bu konuda oldukça fazla seçeneği var. Zira Nokia'nın tarihinde çok sayıda ikonik model yer alıyor.

    Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor
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    Sarvikas'ın gönderisindeki #ChineseNewYear etiketine bakılırsa cihaz 25 Ocak tarihinde, yani Çin Yeni Yılı'nda tanıtılacak. HMD Global daha önce de Nokia 3310 ve 8110'un modern versiyonlarını çıkarmıştı.



    https://twitter.com/sarvikas/status/1213386412604588034 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    orientem 2 hf.
    Nokia N900'u hem retro hem amiral gemisi olarak çıkarsalar çok güzel olabilir bence.
    Yanıtla +6
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    HEKTOR-NG 2 hf.
    Küçük şık metal bir Android telefon benden herdaim parayı alır
    Yanıtla +4
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    gowlet 2 hf.
    Oysaki ne güzeldi eskiler be. Bi aparat takardık Nokia telefonumuza, telefon titredikçe renkli renkli ışıklar yanardı. Ne güzeldi o ekranın, tuş takımının yeşil tonu gecenin karanlığının içinde.. Özledik ya valla kontörsüz ödemeli attığımız günleriz
    Oysaki ne güzeldi eskiler be. Bi aparat takardık Nokia telefonumuza, telefon titredikçe renkli renkli ışıklar yanardı. Ne güzeldi o ekranın, tuş takımının yeşi...
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    darkmoon34 1 hf.
    Bugün arabalarda son 10 yıldır retro dönemi var. Son 10 yıldır eski efsane modellerin retro kasalarını firmalar üretiyor ve peynir ekmek gibi satıyor...



    Amerikada hala Amerikalılar kapaklı telefon üretiyor ve kullanıyor. Belki çekmecelerinde iphone larıda var ama adamlar kapaklı telefonda kullanıyor..



    Burda nokia akıllı ve kaliteli satış ve üretim yaparsa emin olun pke çok insan ikinci telefon yada ilk telefon alır bir tane ben. Şahsen ufak metal kasalı bir scricco yada 8900, 8850 yada efsane kuru kafa 7110 üretse ben şahsen ikinci tel olarak alırım zira bir şirket bir normal hattım var birini ona takarım..
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    MS4343 1 hf.
    Esasında Nokia değil de, Ericsson piyasadan çekilmeseydi iyi olurdu... Android'li bir Ericsson, hiç fena olmazdı.
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    burnas 2 hf.
    Abd fiyatı 30 usd, Tr fiyatı 1000 tl, net...
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    Glitz 2 hf.
    Nokianın renkli ekrana sahip telefonlar dönemi öncesi her telefonu efsane zaten. Sonrasında küfür sebebi çoğu ürünü. :)
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    ilkerinanç 2 hf.
    1.5 milyarın üzerinde telefon satıp batmayı nasıl başarabildi bunlar ben onu anlamıyorum.
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Sony'nin de çok güzel retro modelleri var. Bu akım tutarsa belki onlar da şimdinin gudubet Sony akıllı telefonlarının yanına eskinin harika tasarımlarına koyup, biraz olsun kendilerini eleştirirler umarım.
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    freezzer 2 hf.
    Önce microsoft işletim sistemli harika tasarımlı Lumia telefonlara sahip çıksaydınız keşke piyasa android çöplüğüyle ayfona kaldı malesef
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    lithran 2 hf.
    Adamlar turkiyede 1500 liraya tuslu telefon sarmaya calisiyor. Nokia amca burada 1200 tl vergi koyuyorlar.

    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yaklaşık 3 yıldır Nokia 6 kullanıyorum ve çok memnunum içerik olarak kasa olarak çok başarılı yalnız bu tuşlu telefon çıkarmak çok da iyi değil satabilmesi için en fazla 200 tl civarında bir fiyatla çıkması lazım ama oda mümkün değil galiba 500 tl ye tuşlu telefon almak akıllı bir iş olmaz diye düşünüyorum
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    LET THE LINC BEGIN 2 hf.
    Nokia ya karşı sempatim var wi-fi paylaşımı olursa alabilirim
    1 Yanıt Yanıtla
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    andires42 2 hf. LET THE LINC BEGIN
    Nokia Tuşlu telefonlada internet paylaşımı yapılabiliyor buyrun izleyin
    youtube.com/...
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    21197 kez okundu.
    43 yorum yazıldı.

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