Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor

Kısa bir süre önce, Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihinin yıl sonuna ertelendiğini öğrenmiştik. Yani şirket 2020'nin neredeyse tamamını amiral gemisi telefon çıkarmadan geçirecek. Ancak çok yakında retro sevenler için bir sürpriz gelebilir.İlginizi Çekebilir Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonunun ilk görüntüsü sızdı
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HMD Global efsanevi Nokia telefonları hayata döndürme geleneğini sürdürecek. Finlandiya merkezli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile retro modellerden birini daha hayata döndüreceklerinin sinyalini verdi.
25 Ocak'ta tanıtılacak
Hangi eski Nokia telefonun yeniden dirileceği henüz belli değil. Ancak HMD Globail'in bu konuda oldukça fazla seçeneği var. Zira Nokia'nın tarihinde çok sayıda ikonik model yer alıyor.
Sarvikas'ın gönderisindeki #ChineseNewYear etiketine bakılırsa cihaz 25 Ocak tarihinde, yani Çin Yeni Yılı'nda tanıtılacak. HMD Global daha önce de Nokia 3310 ve 8110'un modern versiyonlarını çıkarmıştı.
https://twitter.com/sarvikas/status/1213386412604588034 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerikada hala Amerikalılar kapaklı telefon üretiyor ve kullanıyor. Belki çekmecelerinde iphone larıda var ama adamlar kapaklı telefonda kullanıyor..
Burda nokia akıllı ve kaliteli satış ve üretim yaparsa emin olun pke çok insan ikinci telefon yada ilk telefon alır bir tane ben. Şahsen ufak metal kasalı bir scricco yada 8900, 8850 yada efsane kuru kafa 7110 üretse ben şahsen ikinci tel olarak alırım zira bir şirket bir normal hattım var birini ona takarım..
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