Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor

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Kısa bir süre önce, Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihinin yıl sonuna ertelendiğini öğrenmiştik. Yani şirket 2020'nin neredeyse tamamını amiral gemisi telefon çıkarmadan geçirecek. Ancak çok yakında retro sevenler için bir sürpriz gelebilir.

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HMD Global efsanevi Nokia telefonları hayata döndürme geleneğini sürdürecek. Finlandiya merkezli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile retro modellerden birini daha hayata döndüreceklerinin sinyalini verdi.

25 Ocak'ta tanıtılacak

Hangi eski Nokia telefonun yeniden dirileceği henüz belli değil. Ancak HMD Globail'in bu konuda oldukça fazla seçeneği var. Zira Nokia'nın tarihinde çok sayıda ikonik model yer alıyor.

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Sarvikas'ın gönderisindeki #ChineseNewYear etiketine bakılırsa cihaz 25 Ocak tarihinde, yani Çin Yeni Yılı'nda tanıtılacak. HMD Global daha önce de Nokia 3310 ve 8110'un modern versiyonlarını çıkarmıştı.

https://twitter.com/sarvikas/status/1213386412604588034

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