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    Efsanevi oyun Doom, bu kez Not Defteri’nde 60 FPS’de çalıştırıldı

    1993 yılının klasikleşmiş FPS oyunu Doom, hemen hemen her şey de çalıştırıldı. Ancak bu sefer bir adım daha ileri gidilerek oyunun Windows Not Defteri üzerinde çalıştırılması sağlandı.
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    Efsanevi oyun Doom, bu kez Windows'taki Not Defteri’nde 60 FPS’de çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    1993 yılında çıkan orijinal Doom, o dönemlerde FPS türünü kökünden değiştirmişti. Bu yılın başlarında Windows’ta yer alan Excel uygulamasında klasik Doom’un çalıştırıldığını da görmüştük. Şimdi ise sıra Windows Not Defteri uygulaması üzerinde Doom çalıştırmaya gelmiş gibi görünüyor.

    Doom'un çalışmadığı yer kalmadı

    Geliştirici Sam Chiet, metin editörü uygulaması Not Defteri üzerinde çalıştırdığı Doom için herhangi bir “hile” yapmadığını belirtiyor. Öte yandan Not Defteri uygulamasında da herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtiyor. Not Defteri’nde 60 FPS’de çalıştırdığı Doom’un daha doğrusu NotepadDoom’uilerleyen günlerde piyasaya süreceğini de belirten Chiet, yayınladığı görüntülerde de herhangi bir oynama yapmadığını aktarıyor.

    Öte yandan orijinal Doom’un üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş durumda. Dolayısıyla Doom’u şimdi oynamak veya değişik platformlar üzerinde oynamak elbette ilgi çekici değil. Ancak artık bu olay tamamen bir akım haline gelmiş durumda. Öyle ki Doom’un hamilelik test kitinden tutun da McDonalds’ın kiosk cihazında bile çalıştırıldığını görmüştük.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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