Minecraft oyununda evrenimizi inşa ettiler

Tam Boyutta Gör Yaratıcılık konusunda öne çıkan en önemli yapım olarak göze çarpan Minecraft bu konuda bir sınır olmayacağını da göstermiş oldu. Bir oyuncu tüm evreni Minecraft içerisine sığdırmayı başardı.

Minecraft artık koca bir evren

ChrisDaCow adlı bir YouTuber paylaştığı videoda Minecraft içerisine koca bir evreni sığdırma fikrini ve bunu nasıl hayata geçirdiğini anlatıyor. ChrisDaCow daha önce de Orta Dünya, Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosu gibi önemli eserleri Minecraft içerisinde inşa ettiği videolar yayınlamıştı.

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ChrisDaCow bugüne kadar çalıştığı en zor projenin evren olduğunu belirtiyor. WorldEdit gibi Minecraft modları ile işleri biraz daha hızlandıran YouTuber yaklaşık iki aylık bir süre aldığını belirtiyor. Projede en dikkat çekici bölümler Güneş Sistemi, Gargantuan, Yaratışıl Sütunları olmuş. ChrisDaCow ortaya çıkan esere kendisinin bile şaşırdığını ifade ediyor.

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Minecraft ile yapılacakların sınırı yok