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    Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada

    ABD'de 2019-2020 yıllarında yapılan araştırmada eğlence dünyasının en popüler 20 serisi bulundu. NPD'nin yayınladığı listeye göre ilk sırada The Mandalorian, ikinci sırada ise Avengers var.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Global pazar araştırma ve strateji firması NPD Group, eğlence dünyasının en popüler serilerini ortaya çıkardı. ABD'de 2019-2020 yılları arasında yapılan araştırmada elde edilen rakamlara göre, eğlence dünyasının şu anda en büyük markası The Mandalorian.

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    Listeye şöyle bir baktığımızda özellikle de Disney ve Marvel'a ait serilerin ilk 20'ye damgalarını vurduğunu görüyoruz. Sadece ilk 10'un yarısı Marvel filmleri ve Disney Plus dizisi The Mandalorian'dan oluşuyor. Diğer taraftan  Deadpool, Thor, Iron Man, Doctor Strange, The Lion King, Hamilton ve Coco gibi markalar da yine ilk 20'de Disney markaları olarak dikkat çekiyor.

    Eğlence dünyasının liderlerinden olan Netflix ise üç farklı seriyle adını ilk 10'a yazdırmayı başarmış. Stranger Things, The Witcher ve Ozark serileri ilk 10'da yer alıyor. Burada Stranger Things'in üçüncü sırada yer alıyor olması elbette Netflix için önemli bir başarı.  

    Oyun dünyasından ise sadece tek bir seri listede yer alabilmiş. Nintendo'nun maskotu Mario 14. sırada yer alıyor. Mario Bros. oyunları 1980'li yıllardan bu yana popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Şu anda da Nintendo'nun Switch konsolu için en çok satan oyunlar yine Mario oyunları.

    NPD'nin araştırması ABD'de yapıldığı için liste elbette daha çok Amerikalı tüketicilerin tercihlerini yansıtıyor. Ancak listenin çok büyük bir kısmının aynı şekilde dünya genelinde de büyük markalar olduğu söylenebilir. Özellikle de Marvel filmleri ve Netflix dizileri şu anda izlenme rakamlarıyla tüm dünyada en üst sıralarda yer alıyor.

    Eğlence dünyasında Top 20:

    1. “The Mandalorian”
    2. “Avengers”
    3. “Stranger Things”
    4. “John Wick”
    5. “Black Panther”
    6. “Guardians of the Galaxy”
    7. “The Witcher”
    8. “Ozark”
    9. “Spider-Man: Into the Spider-Verse”
    10. “Black Widow”
    11. “Deadpool”
    12. “Thor”
    13. “Iron Man”
    14. “Mario Bros.”
    15. “Toy Story”
    16. Doctor Strange”
    17. “Spider-Man”
    18. “Coco”
    19. “The Lion King”
    20. “Hamilton”


    https://variety.com/2020/film/news/mandalorian-avengers-stranger-things-best-shows-1234835807/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    The Mandalorian kesinlikle hakediyor, mükemmel bir dizi, efektler filmlerden bile kaliteli.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Listenin neredeyse yarısı Marvel filmi
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    Rhego (Rhego ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Witcher ve Mando hariç gerisinin hepsi çoluk çocuk dizisi filmi.
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    batar (barış atasayan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence Mandalorian , son üç filimden sonra , star wars aleminin namusunu kurtarmıştır.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    GotG serisini üst sıralarda görmek sevindirici. 3. Film tez elden gelse diyeceğim daha DC SS bitecekte sonra ona başlanacakta ohooo.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Stranger things bildiğin çocuk dizisine dönüyor. Sosyal medya şişirmesi bir dizi.
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    cceviz (cenk cenk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka sokaklar dizisi yurt dışında gösterilseydi kesin listedeydi
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mandalorian iyiydi ama filmlerle dizileri kıyaslamak ne kadar aynı kesede bilemedim
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    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu firmalar ayrı ayrı satmasa da hepsini kiralasalar diğer yerlere olmaz mı ,hepsini bir yerden izlemek istiyorum ama ne mümkün! Aslında aklıma geldi de, Playstation'daki kardeşlik gibi bir şey bunda da yapılıyor mu ?
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    The Mandalorian kesinlikle hakediyor, mükemmel bir dizi, efektler filmlerden bile kaliteli.
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