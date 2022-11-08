Xiaomi 13 tasarımı belli oldu: İşte yeni görüntüler

Xiaomi 13 tasarımı belli oldu!
Paylaşılan görüntüler, şirketin yeni akıllı telefon serisi için farklı bir tasarıma yöneldiğini bizlere gösteriyor. Bununla birlikte 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (kamera çıkıntısı ile 152,8 x 71,5 x 10,3 mm)ölçülere ve yuvarlatılmış düz kenar hatlarına sahip olan Xiaomi 13, ailenin Pro modeline kıyasla eğimsiz bir ekran ile karşımıza çıkacak. Telefonun ön yüzünde ise ince çerçevelere sahip 6,2 inç boyutlarında AMOLED panel ve kamera deliği göze çarpıyor.
Yeni telefonun arka yüzeyinde de işler değişiyor. Dikdörtgen kamera adasına veda eden Xiaomi 13, üç büyük sensör ve LED flaşın dahil olduğu kare modüle geçiş yapacak. Ayrıca yeni tasarımın mevcut iPhone modelleri ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak iPhone'dan farklı olarak, arka camın kenarlarında hala hafif bir eğim bulunuyor. Bu yüzden yeni telefon, tutuş konusunda daha iyi bir deneyim sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence