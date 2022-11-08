Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisini tanıtması bekleniyor. Bugün, güvenilir sızıntı kaynağı CompareDial ve OnLeaks tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 modelinin tasarımı paylaşıldı.

Xiaomi 13 tasarımı belli oldu!

Paylaşılan görüntüler, şirketin yeni akıllı telefon serisi için farklı bir tasarıma yöneldiğini bizlere gösteriyor. Bununla birlikte 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (kamera çıkıntısı ile 152,8 x 71,5 x 10,3 mm)ölçülere ve yuvarlatılmış düz kenar hatlarına sahip olan Xiaomi 13, ailenin Pro modeline kıyasla eğimsiz bir ekran ile karşımıza çıkacak. Telefonun ön yüzünde ise ince çerçevelere sahip 6,2 inç boyutlarında AMOLED panel ve kamera deliği göze çarpıyor.

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Yeni telefonun arka yüzeyinde de işler değişiyor. Dikdörtgen kamera adasına veda eden Xiaomi 13, üç büyük sensör ve LED flaşın dahil olduğu kare modüle geçiş yapacak. Ayrıca yeni tasarımın mevcut iPhone modelleri ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak iPhone'dan farklı olarak, arka camın kenarlarında hala hafif bir eğim bulunuyor. Bu yüzden yeni telefon, tutuş konusunda daha iyi bir deneyim sunabilir.

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Xiaomi 13 tasarımı belli oldu: İşte yeni görüntüler