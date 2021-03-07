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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran kartı pazarında Intel ve AMD satışlarını arttırdı, Nvidia düşürdü

    Pandeminin etkisiyle dahili grafik birimli ürünlere talep artınca Intel’in de pazar payı sıçrama yaptı. Stok sıkıntısı nedeniyle Nvidia’nın bir miktar gerilediği görülüyor.
    07 Mart 2021, 13:00 (1 gün)
    4,3b
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Ekran kartı pazarında Intel ve AMD satışlarını arttırdı, Nvidia düşürdü
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    Pandemi döneminde dizüstü bilgisayar satışlarına olan yoğun talep ve aynı dönemde kripto madencilik trendinin tavan yapması ekran kartı pazarına olumlu yansıyor. AMD ve Intel bu dönemde satışları arttırmasını bildi.

    Pazar hızla büyüyor

    Yapılan son analizlere göre geçen yılın son çeyreğinde ekran kartı satışları yıllık bazda yüzde 12.5, çeyrek bazda da yüzde 20.5 büyüdü. AMD bu dönemde satışlarını yüzde 6.4, Intel ise yüzde 33.2 arttırdı. Nvidia yüzde 4.37 gerileme yaşadı. Intel’in dahili grafik satışları da bu analize dahil ediliyor.

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    Bu rakamlarla Intel’in pazardaki payı yüzde 69 oldu. AMD yüzde 15’e, Nvidia ise yüzde 17’ye gerildi. Geçen yıl dizüstü satışları ilk kez 230 milyona ulaştı. Bu da Intel’in payındaki artışın sebebi oldu.

    Üretim sıkıntılarının da etkisiyle AIB olarak tanımlanan ekran kartı satışlarında bir miktar düşüş yaşandı. Harici grafik kartı pazarında AMD yüzde 18 pazar payına gerilerken Nvidia ise yüzde 82 ile son dönemlerin en yüksek rakamına ulaştı.

    2021 yılında halen pandeminin etkileri yavaşlamış değil ancak talep konusunda normalleşme öngörülüyor. Dizüstü pazarında yüzde 6 civarında bir gerileme beklenirken PC pazarı da talep hareketliliğini düşürecek.



    https://www.techpowerup.com/279316/gpu-shipments-soar-once-more-in-q4-jon-peddie-research
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -Nomad- (no name) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberde " Intel’in dahili grafik satışları da bu analize dahil ediliyor." ifadesiyle çok güzel bir noktaya temas edilmiş, yazılmasa hiç kimse anlamazdı. Bravo :)
    Haberde " Intel’in dahili grafik satışları da bu analize dahil ediliyor." ifadesiyle çok güzel bir noktaya temas edilmiş, yazılmasa hiç kimse anlamazdı. Bravo :...
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 gpu yu 3 katına çaktıktan sonra % olrk düşse ne olur, 1 gpu imal edip + 2 gpu parası ekleyip satıyor, üstelik o +2 gpu parasında imalat maliyeti de yok, salt kâr.
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    alperend (alperen dinçer) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) GuvenDMRK
    yeni nesili piyasaya sürmezse artık öyle ballı kaymaklı kart satamaz. amd lider olamasada yetişti sayılır. 3 fps eksik alırız ama amd alırız. ilk önce şu maden terörünün bitmesi lazım.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rx580 8b special edition ekran kartı 2 yıl önce 1500 tl ye satılıyordu. Şuan garantisi biten ekran kartının 2. Eli malum sitede 4.800 tl den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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    Umutcan 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia nasıl düşürüyor, piyasaya çıkmadan alıyorlar daha kartları. Fazla üretsin madem.
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    S.T.A.L.K.E.R. 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia %82 pazar payı harici ekran kartı satışlarında...
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    alperend (alperen dinçer) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) S.T.A.L.K.E.R.
    madem böyle amd nin satılmayan kartları nerede.
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    DeGetBe ( degetbe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız şu grafiğe en çok intel bile şaşırıyordur.
    İNTEL:Doping hafıza ile grafik satışlarında da birinci olduk
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    -Nomad- (no name) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberde " Intel’in dahili grafik satışları da bu analize dahil ediliyor." ifadesiyle çok güzel bir noktaya temas edilmiş, yazılmasa hiç kimse anlamazdı. Bravo :)
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    H hakanhan68 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    dünya nereye gidiyor kimse eyyy demiyecekmi onların nvdiası varsa bizim Amd miz yokmu yeri ve milli ekran kartı için ne beklenmektedir .bir püskivetimiz bile yok.

    şaka bir yana şok oldum fiyatları görünce 3 katına çıkmış kart yok piyasada.

    https://twitter.com/alimgucutr/status/1368171288775319555/photo/1

    https://www.epey.com/ekran-karti/e/YToxOntpOjQ1Mzc7YToxOntpOjA7czo3OiIxODcwNzQ2Ijt9fV9zOjk6ImZpeWF0OkFTQyI7=/
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    krmtrylcn (Kerem Tuğra Yalçın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu mining işi en çok firmalara yaradı. Piyasada kart yok. 1000 tl lik kart 4000 tl olmuş şaka gibi. Firmaların tamamen işine geliyor çünkü üretilen kart anında satılıyor. Mining işi bitmedikçe veya ayrı bir seri yapılmadıkça ekran kartı piyasası düzelmez.
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