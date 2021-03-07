Ekran kartı pazarında Intel ve AMD satışlarını arttırdı, Nvidia düşürdü

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Pandemi döneminde dizüstü bilgisayar satışlarına olan yoğun talep ve aynı dönemde kripto madencilik trendinin tavan yapması ekran kartı pazarına olumlu yansıyor. AMD ve Intel bu dönemde satışları arttırmasını bildi.

Pazar hızla büyüyor

Yapılan son analizlere göre geçen yılın son çeyreğinde ekran kartı satışları yıllık bazda yüzde 12.5, çeyrek bazda da yüzde 20.5 büyüdü. AMD bu dönemde satışlarını yüzde 6.4, Intel ise yüzde 33.2 arttırdı. Nvidia yüzde 4.37 gerileme yaşadı. Intel’in dahili grafik satışları da bu analize dahil ediliyor.

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Bu rakamlarla Intel’in pazardaki payı yüzde 69 oldu. AMD yüzde 15’e, Nvidia ise yüzde 17’ye gerildi. Geçen yıl dizüstü satışları ilk kez 230 milyona ulaştı. Bu da Intel’in payındaki artışın sebebi oldu.

Üretim sıkıntılarının da etkisiyle AIB olarak tanımlanan ekran kartı satışlarında bir miktar düşüş yaşandı. Harici grafik kartı pazarında AMD yüzde 18 pazar payına gerilerken Nvidia ise yüzde 82 ile son dönemlerin en yüksek rakamına ulaştı.

2021 yılında halen pandeminin etkileri yavaşlamış değil ancak talep konusunda normalleşme öngörülüyor. Dizüstü pazarında yüzde 6 civarında bir gerileme beklenirken PC pazarı da talep hareketliliğini düşürecek.

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