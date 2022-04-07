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    Ekran kartı sevkiyatları geçen yıl yüzde 30 büyüdü

    Stok sıkıntıları ve yüksek fiyatlara rağmen ekran kartlarına olan ilgi çok daha fazla arttı. 2021 yılında satışlar yükselirken ortalama satış fiyatı da rekor kırdı. 
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    Ekran kartı
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    Küresel çip krizinin ağır şekilde hissedilmesi ve siparişlerin yetişmemesine rağmen ekran kartı sevkiyatları geçen yıl rekor büyüdü. Elbette 1998 yılındaki rakamdan çok uzak gelişmeler umut verici. 

    2021 yılı çok verimli geçti

    Yapılan Pazar araştırmasına göre 2021 yılında üretici ortakların yani AIB ortakların ekran kartı sevkiyatı 50 milyonu geçti ve yüzde 30 artış yaşandı. 2020 yılında 42 milyon ekran kartı satılmıştı. 1998 yılında ise 116 milyon ekran kartı ile rekor hala kırılamadı. 

    Kriz nedeniyle uçuşa geçen fiyatlar gelirleri katladı. Satışlardan elde edilen gelir 52 milyar dolara yaklaşırken yüzde 30 civarında büyüme yaşandı. Ekran kartlarının ortalama satış fiyatı ise 1000$ oldu. 

    Marka tarafında ise AMD toplam sevkiyatlarını çeyrek bazda yüzde 12.4, yıllık bazda yüzde 35.7 arttırdı. Nvidia ise yüzde 77.2 ile liderliğini sürdürürken sevkiyatlar çeyrek bazda binde 5 büyüme gösterdi. 

    Bu yıl ekran kartı satışlarının istikrarını koruyacağı tahmin ediliyor. Intel’in de yarışa katılması ile rakamlar daha da artacaktır. Bununla birlikte ekran kartı fiyatlarında yaşanan düşüşler geliri etkileyebilir. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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