Ekşi Sözlük tekrardan erişime engellendi

Tam Boyutta Gör Ekşi Sözlük’teki yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamı erişime engellenmişti. 10 gündür kapalı olan sitenin açılması için Ekşi Sözlük yönetimi mahkemeye başvurmuş ve engelleme kararının kaldırıldığı açıklanmıştı. Ancak kısa bir süre önce Ekşi Sözlük tekrar erişime engellendi.

Ekşi Sözlük kesin olarak erişime engellendi

Ekşi Sözlük’ün yaptığı itiraz kabul edilerek 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanan erişim engeli kararının kaldırılmasına geçtiğimiz gün, yani 2 Mart tarihinde karar verilmişti. Bu karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği, kısa bir süre önce Ekşi Sözlük’e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı. Ekşi Sözlük kapalı kalmaya devam edecek.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kaldırıldı 10 sa. önce eklendi

Ekşi Sözlük neden kapalı?

Ekşi Sözlük, 5651 Sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelere dayanarak erişim engeline çarptırılmıştı. 5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’na 2015 yılından eklenen 8/A maddesinde şu ifadeler yer almakta:

“Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

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Ekşi Sözlük erişime tekrar engellendi