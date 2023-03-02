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    Ekşi Sözlük’e erişim engeli kaldırıldı

    Ekşi Sözlük'ün yaptığı itiraz kabul edilerek 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanan erişim engeli kararının kaldırılmasına karar verildi. Ekşi Sözlük yeniden erişime açıldı.
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    Ekşi Sözlük’e erişim engeli kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Ekşi Sözlük’teki paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamına erişim engeli getirilmişti. Dokuz gündür kapalı olan Ekşi Sözlük bugün itibarıyla yeniden açılıyor.

    Erişim engelinin kaldırılması talebi kabul edildi

    Ekşi Sözlük’ün itirazı sonucunda 4. Sulh Ceza Hakimliğince itiraz kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için ilgili yetkililer ile iletişime geçildi. Önümüzdeki saatlerde tüm operatörler ve tüm internet servis sağlayıcılar tarafından Ekşi Sözlük’e erişim engeli kaldırılacak. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, söz konusu kararın görsellerini Twitter hesabından paylaştı.

    Ekşi Sözlük neden kapatılmıştı?

    Ekşi Sözlük, 5651 Sayılı İnternet Kanunu'nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelere dayanarak erişim engeline çarptırılmıştı. 5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'na 2015 yılından eklenen 8/A maddesinde şu ifadeler yer almakta:

    "Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir."

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    btk, erişim engeli ve
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